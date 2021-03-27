【小說】《異形三部曲》（二）：C層正上演著世界末日的縮影， 天堂肯定不會比這裡更好

文：艾倫．狄恩．佛斯特（Alan Dean Foster）

VIII

異形一直處於休眠狀態，趴在凹陷處，完美地融合在房間內的某處。牠緩慢地從休息處出現。繭與其他有機物燃燒時產生的煙霧朝著屋頂洶湧而去，讓屋內的能見度趨近於零。

哈德森突然瞥了一眼追蹤器，瞳孔猛地擴張，他開始轉圈呼叫警告。「有動靜！有動靜了！」

「位置呢？」艾朋嚴厲地詢問。

「無法鎖定，這裡太窄了，而且屍體太多了。」

司令官的語調漸趨尖銳。「不准給我這種答案。回答我，哈德森，對方的位置在哪？」

電腦科技官正竭力在讀取追蹤器的資訊。這就是這種戰場的麻煩之處，非常難搞又無法精確定位。「呃，看起來前後都是。」

在裝甲運輸戰車的作戰中心，戈曼瘋狂地調整每個螢幕的獲取影像與銳利度控制器。「艾朋，我們這裡什麼也看不見。發生什麼事了？」

蕾普利知道發生了什麼事，她知道什麼要來了。就像夜晚打上黑色沙灘的海浪，即便他們看不到，她也能感覺到。她終於發出了聲音，同時對著麥克風發話。

「讓隊伍撤退，戈曼。馬上讓他們離開那裡。」

中尉憤怒地瞥了她一眼。「別命令我，女士，我知道自己在做什麼。」

「或許吧，但你不知道該做些什麼。」

下方的Ｃ層中，異形室內的牆壁和天花板重生，符合生物力學的手指伸出足以撕裂金屬的利爪。充滿黏液的滑膩下顎逐漸張開，隨著本體的甦醒默默地開合著。緊張的人類入侵者只能夠經由煙霧和蒸氣，瞥見牠們模糊的動作。

艾朋發現自己開始退後了。「士兵們，用紅外線仔細觀察！」面罩固定就位，光滑透明的面罩內開始浮現影像，夢魘般的輪廓如鬼魅般安靜地在飄散的迷霧中移動。

「有多個訊號，」哈德森宣布，「在我們身邊，從四面八方而來。」

狄崔克神經緊繃，一邊環顧四周一邊撤退。當她轉身時，某個又高又強大的東西赫然從煙霧上方現身，長長的手臂纏住了她，牠的肢體就像鋼條一樣環繞在她胸前並開始收縮。醫療官開始尖叫，她的手指反射性按下了火焰噴射器的扳機。一陣火焰吞噬了佛洛斯，讓他變成了茫然踉蹌的雙足火炬，尖叫聲響徹所有人的耳機。

艾朋左右轉動，在濃密的空氣與不足的光照下，他根本看不清前方的景象，但卻能聽得一清二楚。上層冷卻換熱器排放的熱能徹底干擾了士兵們的紅外線面罩。

在裝甲運輸戰車內，戈曼只能看著佛洛斯的螢幕化為一片漆黑。與此同時，他的生物讀數化為一片平坦，象徵生命的高峰與低谷被殘忍的直線所取代。在剩下的監控螢幕中，圖像和輪廓混亂地搖晃。其餘使用中的火焰噴射器，讓固態汽油彈燃燒出陣陣火光，裝備上的攝影機感光功能過載，影像閃爍著光芒。

在一片混亂中，瓦絲奎茲和德雷克找到了彼此。宛如高科技悍婦和新世代原始人的兩人相互點了點頭，她將藏起來的彈匣塞回原處。

「來大鬧一場吧，」她簡潔地說道。

兩人背對背靠著，同時開啟手上的智能槍，發射出兩道弧形火焰，宛若密封太空船殼的焊工。在密閉的房間哩，這兩把重裝武器發出的噪音簡直令人難以忍受。對於智能槍手而言，雷鳴般的噪音就像是揉合了巴哈賦格曲與電子合成音效的樂章。

戈曼的聲音在耳邊響起，在戰爭的怒吼聲下幾乎聽不清楚。「誰在開火？我不是下令不准使用重型武器嗎！」

瓦絲奎茲伸出手，長度剛好能把自己的耳機拉掉，她的雙眼和注意力都集中在智能槍的瞄準螢幕上。腳、手、眼、身體都成為武器的延伸，一切都共同舞動旋轉。雷聲、閃光、煙霧、尖叫聲瀰漫在房間內，Ｃ層正上演著世界末日的縮影。她的體內流動著無比的平靜。

天堂肯定不會比這裡更好。

另一聲尖叫在作業區的喇叭中迴盪，蕾普利猛然一縮。威伯斯基裝備上的攝影機碎裂，他的生物監控讀數也緊跟著變得一片平坦。她的手指緊握、指甲陷入手掌中。她挺喜歡威伯斯基的。

她到底來這裡做什麼？為什麼她不回家？雖然又窮又沒有執照，但是能安全地待在小小的公寓裡，在瓊斯、普通人和常識的圍繞下生活。為什麼她要自願尋求惡夢？是出於利他主義嗎？是因為她一直在懷疑到底是什麼中斷了阿刻戎和地球之間的聯繫？還是因為她一直想取回那該死的飛行執照？

在處理站的深處，瘋狂與恐慌的聲音在個人通訊頻率上相互衝突。耳機設備不斷流瀉出吵雜的聲響。她發現哈德森的聲音明顯比其他人更清晰。科技官的簡單實用主義在戰術失控的當下顯得特別有效果。

「快離開這裡！」她聽到希克斯對著某人大吼。下士的語氣聽起來前所未有的挫敗。「不是那條隧道，另一條才對！」

「你確定？」克羅的影像瘋狂地搖晃，躲避著某種看不見的東西。裝備上攝影機映照出的景象充滿了煙霧和生物的剪影。「小心—在你身後。你可以移動一下嗎！」

戈曼的雙手放慢了動作。比起按按鈕，現在還有其他該做的事。蕾普利從中尉蒼白的臉上能看得出來，他現在一籌莫展。

「把他們弄出來！」她對著他尖叫。「馬上！」

「閉嘴。」他像石斑魚般吞嚥著空氣，一邊研究讀數。一切分崩離析，他精心設計的推進計畫，在剩餘的螢幕上迅速崩潰，他根本來不及反應。「給我閉嘴！」

克羅耳機的收音器傳出一陣金屬被撕裂的吱嘎聲，接著他的遠端影像便陷入一片黑暗。戈曼結結巴巴，說了一些難以理解的話。即便局勢失控，他仍努力在控制自己。

「呃，艾朋，我希望你用焚燒裝置進行火力壓制，然後跟隊員一起回到裝甲運輸戰車上。結束。」

士官長遙遠的指示被靜電、火焰噴射器的轟鳴，還有智能槍快速的火力擊發給干擾。

「焚燒裝置後的內容再說一次？」

「我說……」戈曼重複了指示。沒人在乎他說的話，被困在長滿繭房內的男男女女只來得及做出直覺反應，並沒有時間聆聽。

只有艾朋擺弄著耳機，試圖理解模糊不明的命令。戈曼的聲音模糊不清，令人難以理解。耳機的設計，是基於在任何條件下都能操作並發送清楚的訊號，就算在水底下也一樣。但是這裡發生的事情，就連通訊設備設計者也從來沒有預想過，這是任何人都無法預見的情況，因為從來沒有人遭遇過。

有人在士官長身後尖叫。管他的戈曼。他將耳機切換至裝備內的直接通訊頻率。「狄崔克？克羅？快出聲！威伯斯基，你在哪裡？」

突然，他的左手邊有動靜。他轉過身，只差一公釐就差點把哈德森的頭炸飛。電腦科技官的雙眼陷入瘋狂，他正在理智的邊緣徘徊，幾乎就要認不出士官長了。現在的他已經說不出狂言妄語，那些虛張聲勢的勇氣已經消失無蹤。他嚇壞了，並且完全不打算掩飾。

「我們中計了！我們都會死在這裡！」

艾朋將步槍彈匣遞給他。科技官將彈匣塞回原處，試圖一次將周遭的情況納入眼底。「好點了嗎？」艾朋對他問道。

「沒錯，很好！」科技官開心地填充脈衝步槍的彈藥。「去他的換熱器。」他能感覺到動作、轉身，然後開火。武器輕微的後座力讓他的手臂移動，讓他找回了少許失落的自信。

在他們右手邊，瓦絲奎茲鋪設出一片不間斷的火場，摧毀一切距離她一公尺內的非人類之物，不論對方是死是活，就連處理站的機器也都不放過。她看似失控，但艾朋很清楚，如果她真的失控，那他們早就都死了。

希克斯奔向她。她流暢地旋轉著，從重型武器中發射出一條長長的火焰。當智能槍的槍管甩向他的臉時，下士急忙躲避。他一邊跌跌撞撞地逃離，一邊看著瓦絲奎茲槍口噴出的火焰將跟蹤在他身後的夢魘惡影逼退，充滿力量的手指距離他的脖子僅有幾公分而已。

在裝甲運輸戰車內，艾朋的螢幕突然瘋狂旋轉，然後一片漆黑。戈曼看著它，彷彿這麼做就能讓它恢復，能讓那個男人起死回生。

「我已經叫他們撤退了。」他的語調十分模糊，對自己充滿懷疑。「他們一定是沒聽到命令。」

蕾普利讓自己正視著他的臉，他一臉茫然困惑的表情。「他們被困在裡面！快想想辦法！」他慢慢抬起頭看著她。他的嘴脣在動，但發出的咕噥聲令人費解。他輕輕地搖著頭。

那邊已經沒救了。中尉也不行了。伯克靠在另一側的牆上，彷彿藉由與監視器持續播放的影像保持距離，就能讓自己與處理站深處發生的激烈戰鬥撇清關係。

只有一個方法能幫上倖存士兵的忙，那就是直接的幫助。戈曼不會採取動作，伯克則不能。剩下的就只有瓊斯最愛的人類了。

如果小貓在場，並且能夠代替蕾普利採取行動，她很清楚牠會怎麼做：牠會把裝甲運兵車掉頭，然後以最快的速度前往降落場。把運輸戰車開回武裝運輸機，接著飛回蘇拉克號，進入冷凍睡眠，然後回家。這次殖民政府不會再有人對她的報告提出質疑，只要有嚇壞的戈曼和半昏迷的伯克支持她就沒問題。只要有裝甲運輸戰車上自動儲存的士兵攝影機紀錄，她就能把這些紀錄丟到那些自鳴得意的公司代表臉上。

出去、回家、逃離，有一種聲音正在她的頭骨內尖叫。妳來此的目的已經達成，妳得到證據了。殖民地毀了，只剩一名倖存者，其他人都死了，或是比死更慘。回到地球，下次再帶整支軍隊前來，而不是只帶一群士兵來。帶著能在大氣覆蓋下飛行的飛機，帶著重裝火力，有需要的話甚至可以夷平這個地方，就讓他們自己去處理吧。

這個令人寬心的論點只剩一個問題要解決。如果現在離開，就代表要放棄瓦絲奎茲、哈德森和希克斯，以及所有在Ｃ層接受異形溫柔款待的存活者。如果夠幸運，他們將會死去。如果運氣不好，他們會被黏在繭牆上，成為那些被他們仁慈地燒成黑炭的殖民地主們的替代品。

她不能這麼做，她不能這麼活著。這樣每當她的頭靠在枕上，她就會看到他們的臉，聽到他們的尖叫聲。如果她逃走，現在的場景將立即化為未來好幾百場的夢魘。這交易糟透了。數不盡的惡夢再次逼她違背了自己的意願。

她對於自己必須去做的事情感到恐懼，但戈曼的無能、公司指派毫無現場經驗的官員、不足十二人的部隊（毫無疑問，就只為省錢），這些事情帶給她的憤怒，促使她越過癱軟無力的中尉，直奔裝甲運輸戰車的駕駛艙。

殖民地唯一的倖存者嚴肅地看著她。

「紐特，去後面坐好，繫好安全帶。」

「妳要去追其他人對嗎？」

她坐在駕駛座的椅子上，綁上安全帶，然後停頓了一下。「我非去不可，下面的人需要幫忙。妳明白吧？」

女孩點了點頭。她完全理解。蕾普利扣上駕駛座上的安全帶，女孩也沿著走道跑向後方。

當蕾普利轉向控制器時，待機模式下的儀器透出溫暖光芒歡迎她的到來。戈曼和伯克或許無法做出反應，但裝甲運輸戰車的行動可不會受到這種心理限制的影響。她開始拍打開關和按鈕，現在她非常感激過去一年在碼頭操作各種重型裝載和運輸設備的時光。超大型渦輪增壓引擎安穩地開始運作，運兵車開始搖晃，亟欲奔馳而出。

引擎的震動終於令戈曼的意識回到現實。他靠在椅子上，然後向前方大喊。「蕾普利，妳在做什麼？」

蕾普利完全無視他，專注在控制器上才是最重要的。她讓這輛巨型載具馬力全開，裝甲運輸戰車朝敞開的處理站大門前進，輪胎在潮溼的地面上轉動著。

煙霧從設施中湧現。大型裝甲車的輪胎在潮溼路面上微微滑動，她將車輛轉向一旁的通道，然後沿著寬敞的下坡斜道急馳。斜道能夠容納裝甲運輸戰車，甚至還有多餘的空間，因為斜道的設計原本就足以容納大型推土機或其他工程用載具，而且殖民地的建築通常都有過度建造的狀況。但即便如此，裝甲運輸戰車的重量仍帶給路面沉重的壓迫，不過當蕾普利駕駛裝甲車一路向下奔馳時，駛過的路面始終沒有出現裂痕。她敲打著獨立供電的輪胎系統控制器，將憤怒發洩在不會抱怨的塑膠上。

霧氣和陰霾遮住了外部監視器的畫面。她切換為自動導航模式，裝甲運輸戰車不會撞上圍牆，大範圍雷射每二十秒讀取車輪與障礙物間的距離，然後將報告傳回載具中央電腦。她保持著相同的速度，因為她知道電腦不可能讓她撞車。

戈曼不再看著作戰中心螢幕上閃過的模糊牆壁影像，他解開裝備上的帶子，然後跌跌撞撞地向前走。當蕾普利讓裝甲運輸戰車猛烈傾斜急轉彎時，他被甩到牆上，重重反彈了一下。

「妳在做什麼？」

「你覺得我看起來像在做什麼？」她沒有轉身面向他，而是專注地駕駛運兵車。

他將手搭在她的肩膀上。「調頭！這是命令！」

「你不能對我下令，戈曼。我只是平民，記得嗎？」

「這是軍事指揮下的軍事遠征任務。身為任務指揮官，我命令妳將載具調頭！」

她咬著牙，將注意力集中在前方的螢幕上。「去坐在你的手榴彈上，戈曼。老娘正在忙。」

他伸出手試圖將她拉下椅子。此時，伯克雙手環抱住他，將他拉下。她想感謝公司代表，但她已經沒有時間了。

他們抵達了Ｃ層，蕾普利讓裝甲運輸戰車瘋狂轉彎，車輪發出尖銳的響聲，同時她也關閉了自動導航與大範圍雷射功能。戰車轟隆前行，引擎全速運轉，撕裂管線、設備零件和一大片異形的繭殼。她瞄了控制臺一眼，終於找到了她想要的外部儀器：閃爍信標、警報器和閃爍的燈光。她用右手手掌抹過整片面板。

裝甲運輸戰車外側亮起鈉弧燈、紅外線導引信標和定位閃光，戰場警報器響起尖銳的嗚鳴，整輛車宛若活了起來。

每套裝備的監控畫面再次回到作戰中心的螢幕上，但她不需要去查看，因為她只需盯著前方閃爍的武器火光即可。燈光和狂吼從前方由異形樹脂構成的半透明厚牆透出，這種材質驚悚地將槍械的亮光散布其中，讓繭房內的圓頂式構造從內部開始脈動。

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書籍介紹

本文摘錄自《異形三部曲：經典盒裝套書》，尖端出版

作者：艾倫．狄恩．佛斯特（Alan Dean Foster）

譯者：富海科技翻譯有限公司

【作者介紹】

艾倫．狄恩．佛斯特，著作涵蓋許多領域，包括硬科幻、奇幻、驚悚、偵探、西部、歷史，以及當代小說。他的作品包括紐約時報暢書《星際大戰：風暴在即（The Approaching Storm）》、大受歡迎的《Pip & Flinx》系列小說，也包括幾部電影小說，例如《變形金剛》、《星際大戰》、《異形》三部曲，連同《異形國度（Alien Nation）》。

他的小說《Cyber Way》贏得「西南書之最佳小說獎」，這是史上第一遭由科幻小說贏得這個獎項。佛斯特與妻子喬安‧奧克希利住在亞利桑那州的普雷斯科特市。（以上皆為暫譯書名。）

【本書特色】

等待四十年，史上最經典科幻恐怖電影《異形》系列史詩級改編小說！

全系列囊括奧斯卡最佳視覺效果獎、土星獎最佳科幻電影獎肯定，重溫史上最駭人的太空夢魘！

雷利‧史考特、詹姆斯‧卡麥隆、大衛‧芬奇三大名導打造，榮獲金球獎、雨果獎、土星獎提名！

奧斯卡最佳女主角獎提名，雪歌妮‧薇佛一鳴驚人的成名之作！

系列作由《帝國雜誌》評選影史最偉大前一百大電影、Paste雜誌點名前五十大最佳外星科幻電影！

Photo Credit: 尖端出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航