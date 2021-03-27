【小說】《異形三部曲》（三）：妳想放火把牠燒出來，關上門然後把那個混蛋困在這裡？

文：艾倫．狄恩．佛斯特（Alan Dean Foster）

「我們在阿刻戎上曾試圖封鎖我們所在的區域，並建立防線。結果是成功的，但只支撐了一陣子。牠們總能找到辦法入侵。首先，我得親眼看到實際具體的情況，而不是只用聽說的。」

「爛透了。」莫斯低聲咆哮。

亞倫點了點頭。「跟我來。」他看著迪倫。「抱歉，但你也知道規矩。」

大個子緩緩眨了眨眼表示理解。「別去太久，好嗎？」

亞倫試圖擠出微笑，但卻失敗了。「這麼說吧，今天沒有詳細的工作內容。」

迪倫的視線掃過了架子上方。「那為什麼我不覺得放鬆呢？」

他們沿著主通道移動，亞倫拿著概略地圖，而蕾普利則是把注意力從印刷地圖上轉移到走廊和牆面上。頭上雖然有燈光，但十分昏暗。

莫斯錯了。設施中某些基本的維生支援系統仍在運行中。

她敲了敲塑膠布。「這是什麼？」

「勤務通道。連結醫護室與餐廳。」

「或許我們可以進去裡面把牠趕出來。」

他湊近她說道。「拜託。底下有好幾條長達好幾英里的隧道。」

她追蹤著表單上的線路。「距離不會太遠。牠會在這附近的區域築巢，像是較窄的通道或通風井。」

他的表情扭曲了。「巢？你是說『休息處』吧？」

她瞥了他一眼。「我說的就是巢，別再多問。如果我們能殺死牠，或讓牠無法動彈，到時候再提醒我說明。否則你不會想知道的。」

他盯著她看了一會，然後把視線投向地圖。「妳怎麼知道？」

「牠就像是一頭獅子，從來不會遠離斑馬。」

「我們這裡又沒有斑馬。」

她停頓了一下，然後看了他一眼。

「好吧，」他不開心地繼續說道。「但要在這麼黑的地方行動？妳是開玩笑的吧。離開主礦井之後，我們頭上可就沒有燈光了。」

「手電筒呢？」

「有。我們有六千支手電筒，還有充電電池，但是我們沒有燈泡。有人在這個小細節上出了紕漏，所以我就說什麼都沒有吧。」

「火炬呢？我們沒辦法生火嗎？大部分的人類自從石器時代以來，都很享受能生火的特權。」

老舊的豎井朝上下延伸至黑暗中，梯子焊接在石炭塵與油汙堆積的骯髒內側。潮溼的空氣從黑暗深處悠悠上升，充滿了蕾普利的鼻腔，她將身體前傾出通道外，並且將火炬對準下方。看不見下方，雖然她也沒有期望能看到什麼。

他們開始穿過梅菲死亡的隧道，穿過巨大的通風葉片，亞倫在他們出發前就已經把風扇關閉了。她嗅了嗅，然後皺起了鼻子。上升的空氣不只潮溼，腐爛植物和回收化學藥劑的刺鼻氣味令人感到不適。

「底下有什麼？」

亞倫緊貼在她身後。「空氣和水的淨化與循環裝置。」

「這股刺鼻的味道是什麼，核融合裝置？」

「對，不過已經封閉了。所有裝置都是自動運行。補給船的技術人員每六個月會進行一次狀態檢查。」他咧嘴一笑。「妳該不會認為一座運行中的核融合工廠的相關維護細節，會由一群囚犯和幾位普通學位的監獄管理員細心管理吧？」

她並沒有微笑回應。「公司不管做什麼都不會讓我感到驚訝。」她扶著開口的邊緣處，把火炬朝上舉起，將光線照在光滑的牆面上。「樓上有什麼？」

「都是些低科技的玩意。還有儲藏室，不過大多是空的，當韋蘭－尤坦尼集團關閉礦坑時就已經清空了。還有維修通道，電力和水的管道。隧道和豎井的大小都超乎所需。有了鑽洞和繩索裝置，工程師們便能夠靠自己輕鬆作業。所以設施的規模都超乎所需地龐大。」他停頓了一下。「妳覺得牠可能在上方某處嗎？」

「牠本能會選擇一個寬大、舒適的空間做為牠的巢，並且用來保存牠的……獵物。牠是從上方下來的，而非從下方上去的。而且，上層也比較接近囚犯的居住區。牠認為我們會藏在那邊。如果我們夠幸運，我們或許能跟在牠後方上去。如果運氣不好……」

「怎麼？」亞倫催促她回答。

「我們或許能跟在牠後方上去。」她轉身爬上梯子，並且開始攀爬。

梯子上不只積著厚厚的油汙，下方湧上的潮溼空氣也刺激著當地藻類與其他微生物的生長。梯級很滑而且不平。她確定自己抓緊梯子的另一側後，用空著的手向上攀爬。

礦井每隔三公尺就會與另一個礦井或十字走廊相交。每經過一層，她就會將火炬推入其中，照亮每條隧道一定的距離後繼續上升。

當亞倫打算查看蕾普利的動作時，他的注意力和腳一樣地滑了一下。在他身後的迪倫迅速將左臂勾在樓梯上，用另一隻手抓住他失足的腳踝，將助理典獄長的靴子推回最近的梯級上。

「你在上面還好吧？」他簡單地低聲詢問。

「還好，」亞倫回應道，雖然聲音有點顫抖。「別讓火炬燒到我的屁股。」

「你真不該在這時候提這件事的，」大個子在昏暗的環境中回應。「我多年的夢想就是想這麼做。」

「要做的話下次再做好嗎？」亞倫急忙加快動作，他不希望跟蕾普利離得太遠。

「還有一件事，老兄。」迪倫低語道。

助理典獄長向下瞥了一眼。「又怎麼了？」

「如果你想換位子，隨時告訴我。」

「作夢吧你。」儘管身處這種情況，還是激起每個人露出兄弟情誼般相互理解的微笑。他們又繼續開始攀爬，在絕望與焦慮中，他們短暫的同志情誼消失無蹤。

蕾普利向下看了一眼，想知道他們到底在說些什麼。在這種情況下他們還能笑得出來，算是件好事了。她希望她能分享他們的喜悅，但她知道她不行。她太清楚前面有什麼正在等著他們了。她無奈地吸了一口氣，然後繼續向上攀爬，將手中的光線對準另一個開口。

她就這樣正對著生物的臉。

要不是她的手指因驚慌而緊縮，她肯定會一邊尖叫一邊從梯子上跌落。她反射揮動了手中的火炬，擊中了閃亮黑色頭部上方的恐怖區塊……接觸之後瞬間變成了碎片。

「那是……那是什麼？」亞倫在她下方吼叫。

她無視他的吼叫，一邊找回自己的平衡。唯有這樣，她才能讓自己攀上梯子走進隧道中。

三人一起盯著異形成體崩塌乾燥的外殼。

「真是個醜陋的傢伙，對吧？」迪倫率先開口。

蕾普利跪下來檢查牠褪去的外殼。當她觸碰時，她的手指微微顫抖，然後又穩定了下來。上頭幾乎沒有任何傷痕，宛如謎樣的暗影。裡面什麼也沒有。火炬集中照射的頭骨內空無一物。她嘗試輕輕推了擁外殼的其他部分，巨大的流線型形體側面朝上翻倒在地。她挺直了身子。

「這是什麼？」亞倫問道。他用腳踢了踢外殼。

「牠用某種方式讓自己蛻皮了。」她用銳利的雙眼望向隧道。「這隻異形是新種，我從沒見過這種異形。我從沒見過處於這種生長階段的異形。」

「這代表什麼？」迪倫低聲問道。

「不確定，因為沒有先例。但有一件事我們能夠確定，那就是牠又變大了。」

「多大？」亞倫和她一起窺探著黑暗的通道。

「看情況而定。」蕾普利低聲說著。

「看什麼情況？」

「看牠會變成什麼。」她開始往前走。當她走過亞倫身邊時，她將火炬拿在自己的身前。

她內心中有什麼正在催促她，要她加快腳步，不要放慢速度。她幾乎沒有停下腳步，沒有用火炬照亮主隧道周邊的分支通道。發現異形的外殼喚起了她冷酷的決心，讓她能從阿刻戎的毀滅中生存下來的決心。她懷抱著決心，以及逐漸高昂的怒氣。她發現自己正在想瓊斯。沒人想到她和那隻貓能從諾斯托羅莫號生還。好奇心和生存天賦是他們倆共有的技能。

瓊斯已經不在了，牠是太空旅行中必經的時間扭曲下的受害者。牠再也不會作貓咪的惡夢了。只剩她獨自一人面對人生，以及她所有的回憶。

「慢一點。」亞倫不得不小跑步才能追得上她。他拿起地圖，然後指著前方。「快到了。」

她看著他。「我希望這值得我們攀爬。這個地方的升降梯都死去哪了？」

「妳在開玩笑是吧？當設施關閉時，所有升降梯都停用了，而且那群囚犯有什麼理由會跑到這一區來？」他開始帶頭前進。

他們又走了一百公尺左右，從隧道連接到一條更大的通道，這條通道的寬度和高度足以容納運輸工具和男人們。助理典獄長在遠處的牆壁旁停了下來，拿著火炬照亮焊在金屬上的牌子。

有毒廢棄物處理區

此為空間密閉

未經授權請勿進入

需Ｂ－８以上層級

「好啊，看看這裡有些什麼吧？」這是蕾普利幾天來第一次感覺到一絲希望。

「在設施周圍散布著十幾個這樣的地方。」亞倫彎下腰研究著告示牌下方的銘文。「這是離我們居住區域最近的一個。」他用火炬敲打牆面，火花灑落在地板上。

「他們會在這裡扔掉大量的重型廢棄物，像是精煉副產品之類的東西。有些是永久且完全密封，有些則是部分填充。把垃圾塞入桶子裡比扔到太空中更便宜、更簡單也更安全。

「這裡從沒人使用過。或許是因為這裡離居住區很近，又或許是因為他們從沒來過這附近，而且在需要更多空間前工廠就已經關閉了。我曾進去過裡面，裡面乾淨到不行。」

蕾普利研究著這面牆。「入口是什麼樣子？」

「跟妳想像中這種等級的儲藏設施該有的一樣。」他領著她走向前方。

門雖然被刮傷且帶有髒汙，但仍然大到十分驚人。她注意到角落處幾乎看不見的縫隙。「這是唯一的進出途徑？」

亞倫點了點頭。「沒錯。之前我已經先查看過統計數據了。入口的大小足夠讓附駕駛和貨物的小型載運工具進出。天花板、牆面和地板都是六呎厚，由堅固的炭陶瓷混合鋼製成。這就是大門。所有控制裝置和啟動零件都在外側，或鑲嵌在門上。」

「讓我們確保我們的想法沒有錯。把那傢伙弄到裡面之後關上門，牠就不可能逃得出來？」

亞倫自信地哼了一聲。「對。一點該死的方法也沒有。那該死的傢伙會被封死。根據這裡的規格，牠會被鎖在完美的真空環境中。

沒有任何比微中子更大的東西能夠溜走。這種炭陶瓷材質能夠分散雷射，只有可操控的核爆才能在上頭割開入口。」

「你確定這東西還能運作嗎？」

他指著一旁的控制箱。「不如妳自己一探究竟？」

她走向前，撕開上頭薄薄的封條。翻開蓋子後，出現了許多控制裝置。她研究了一會，然後按下大型的綠色按鈕。

巨大的門迅速滑到一旁，安靜地消失在牆內。她再次重複了整個過程，讚嘆著如此巨大的門，竟然能夠以如此滑順的力量快速輕鬆地嵌入牆壁。囚犯們也大感驚訝。這個長期休眠科技的高效能令他們的精神為之一振。

在開啟的屏障後方是一處牆面光滑的空闊空間。薄薄一層灰塵覆蓋在地面上。這裡能輕鬆容納數隻異形成體。

「讓我看一下地圖。」

亞倫將圖表遞給她，她用食指在塑膠板上畫出圖案。「我們在這裡？」他靠近並點了點頭。「管理室在這裡，大會堂在走廊那端？」

「沒錯，妳真快就懂了。」他敬佩地補充。

「我想是因為我對空間關係的理解能力並未生疏。」她拍了拍圖表。「只要我們能讓牠追著我們來到通道，來到這裡和這裡，然後一次關閉這些入口，我們或許就能把牠困在裡面。」他們三人盯著儲藏室。

迪倫回頭看著她。「讓我把流程說清楚。妳想放火把牠燒出來，趕出管道，再把牠趕到這裡，關上門然後把那個混蛋困在這裡？」

她說話時視線並沒有離開地圖。「嗯。」

「所以你需要我們這些ＹＹ染色體的男孩幫忙？」

「你有更好的方法嗎？」

「我們為什麼要為了妳冒險？」

她終於抬起頭看著他，眼神如鋼鐵般堅定。「你們早就身陷險境。現在只剩一個問題：你們打算怎麼面對。」

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書籍介紹

本文摘錄自《異形三部曲：經典盒裝套書》，尖端出版

作者：艾倫．狄恩．佛斯特（Alan Dean Foster）

譯者：富海科技翻譯有限公司

【作者介紹】

艾倫．狄恩．佛斯特，著作涵蓋許多領域，包括硬科幻、奇幻、驚悚、偵探、西部、歷史，以及當代小說。他的作品包括紐約時報暢書《星際大戰：風暴在即（The Approaching Storm）》、大受歡迎的《Pip & Flinx》系列小說，也包括幾部電影小說，例如《變形金剛》、《星際大戰》、《異形》三部曲，連同《異形國度（Alien Nation）》。

他的小說《Cyber Way》贏得「西南書之最佳小說獎」，這是史上第一遭由科幻小說贏得這個獎項。佛斯特與妻子喬安‧奧克希利住在亞利桑那州的普雷斯科特市。（以上皆為暫譯書名。）

【本書特色】

等待四十年，史上最經典科幻恐怖電影《異形》系列史詩級改編小說！

全系列囊括奧斯卡最佳視覺效果獎、土星獎最佳科幻電影獎肯定，重溫史上最駭人的太空夢魘！

雷利‧史考特、詹姆斯‧卡麥隆、大衛‧芬奇三大名導打造，榮獲金球獎、雨果獎、土星獎提名！

奧斯卡最佳女主角獎提名，雪歌妮‧薇佛一鳴驚人的成名之作！

系列作由《帝國雜誌》評選影史最偉大前一百大電影、Paste雜誌點名前五十大最佳外星科幻電影！

Photo Credit: 尖端出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航