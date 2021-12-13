【專訪】超級影癡温貞菱：駭人電影讓我理解複雜的人性，當你看得見黑暗的時候，才能了解光明

文：游千慧

以《不想一個人》入圍金馬58最佳女配角，也是今年（2021）高雄電影節「影展大使」温貞菱，本人帶著難以言喻的反差萌，既活潑又嫵媚，無論在戲裡或戲外、大銀幕或小螢幕，抑或「野生」温貞菱皆令人眼睛為之一亮。

在她柔和的外貌下也懷著一顆勇猛的心臟，坦言熱愛重口味恐怖片的少女，誠心分享其觀影信念：「當你看得見黑暗的時候，才能了解光明，駭人電影讓我理解複雜的人性，以及人類價值觀的曖昧難解。」

這位細膩且多變的演員，可以是時代劇《奇蹟的女兒》中充滿文藝氣息的女工阿娟，也可以是《鏡文學驚悚劇場：打掃》中目露驚恐病態的秋婷，還有《血觀音》中那位既可惡又可憐的大小姐林翩翩。而在鍾孟宏電影《陽光普照》裡，她是靜靜陪伴、傾聽黑暗的女同學曉貞。直到近期播映的史詩台劇《斯卡羅》中，她則化身為慧黠敏銳，充滿小心思的混血女孩「蝶妹」。

厲害的演員多半能使自己「胖瘦自如」，温貞菱回憶她在《斯卡羅》影集的角色設定：曹瑞原導演劇中刻劃的「蝶妹」自幼在台南府城生活、服侍福佬人與洋人，因她在處境優渥的主人家做事，所以不能顯得太過瘦弱。於是，骨感女演員有意識地「發酵」、適當地「膨皮」，自主豐潤體態，與蝶妹的身體緊密貼合。

此外，她還必須在不同語言、口音中流暢地轉換，融入情緒，以適當的節奏揣摩百年前的人物如何說話。但即使她已受到劇組與許多觀眾肯定，温貞菱仍謙遜地自認表現不夠好，還要更進步才行。

Photo Credit: 王世邦攝影 外表柔和文靜的温貞菱，坦言自己熱愛重口味恐怖電影。

事實上，温貞菱不僅有豐沛的演出熱忱，她也是十足的「影癡」，難怪雄影從三年前便找她與影迷們深聊電影。從2018年受邀擔任「納瓦波坦榮瓜塔納利電影講堂」的與談人，温貞菱笑著回想往事，「我對各類影片都很感興趣，能有系統地看完這位泰國導演Nawapol Thamrongrattanarit的各式作品感到好幸福。」

從觀影準備到上台分享期間她都十分開心，「從短片看到長片，好似一口氣看盡導演的人生自傳。」雄影給她充裕的時間，一部一部地觀賞納瓦波導演的創作。而在本屆疫情下的影展，温貞菱依然勤看電影、用功做筆記，當一位盡職的影展大使。

拿出手機備忘錄，她仔細回應筆者的每一道提問。問她想特別推薦哪一部電影？她遞上密密麻麻的觀影註記：「今年雄影主打的大師名作都很迷人，例如安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）的《無限春光在險峰》（1970）；由Pink Floyd配樂的《冬日的葬禮》（1969）要我看幾次都可以；《聖山》（1973）是我19歲的愛片，非看不可！」

温貞菱在短片方面更是逐一詳列心得，「影展中的短片與紀錄片似乎很常被觀眾忽略，但它們的精采看點並不輸給劇情長片。」她記下多部片單，包括鄭立明的《菲林之馬》、李尚喬《三月的南國之南》、林柏瑜《看海》、陳君典《通往世界的起點》⋯⋯。

藉由深入參與影展，温貞菱迷上雄影選片的活潑創新、不受拘束、驚世駭俗，温貞菱笑說，「不知道雄影是否因為我演過驚悚片才找上我，但我確實喜歡恐怖題材，例如近年在奇幻影展嚇翻眾人的《肉獄》（2016）、麥可漢內克（Michael Haneke）《大快人心》（1997）、史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）的《鬼店》（1980）與《發條橘子》（1971）⋯⋯」

事實上，令温貞菱著迷的駭人影像並不限於視覺上的血腥暴力，她細數幾部麥可漢內克的心理驚悚片，「像是2012年的《愛．慕》，導演的拍攝手法竟能讓觀眾切身感到壓迫與窒息，雖然故事不是走典型驚悚片的路數，仍帶有觸發人們深層恐懼的力道。《大快人心》則讓你看到心底發寒，虐待情節雖令人極度不適，但也會迫使觀眾反思，為何這種惡意（虐殺陌生人）對某些人來說是毫無罪惡感的平凡日常？」

Photo Credit: 王世邦攝影 談到若哪天不當演員，温貞菱說她或許會去幫助流浪動物的機構工作。

再問她如何看待電影中無以名狀之惡？「或許有人給了惡人某種洗腦教育，使其價值觀變得歪曲，讓他無法意識到所做所為是殘忍的。普世價值中的負面、黑暗行為，對他而言只是稀鬆平常的事⋯⋯但重點不在他犯下何種惡行，而是要探究他為何這麼做？」

聽到這裡，驚覺眼前這位聲音清亮的少女，真的有經反覆咀嚼、深思熟慮電影的意涵。而她的分享方式很具感染力，個人喜好既明確也很有趣。「同一部電影，我可以帶朋友A看一遍、陪朋友B再看一遍⋯⋯看個四、五次也不厭膩。」温貞菱對電影的執著高於一般人，而她與旁人分享愛好的行動力也不容小覷。

如果有一天麥可漢內克找温貞菱拍片會如何？「付他錢我也想要拍！」她笑顏逐開，「另外我也很喜歡法國導演李歐卡霍（Leos Carax），若能能出現在他的作品中就太棒了！」如果有機會和這些導演合作拍電影，不管要演什麼角色她都願意。天馬行空聊著遠大的願望，温貞菱笑靨如花，有夢最美。

Photo Credit: 王世邦攝影

不僅是電影，讓温貞菱全心投入、沈迷其中的事物還真不少。比方說，拍完《一把青》那年（2015），她隨即按計畫去唸俄文系，而後她包袱款款飛到俄羅斯留學。「我認為學俄文對我是有幫助的，因為講每一句話都要考慮文法『性（性別）、數（數量）、格（格數）』上一致，說話時必須不停動腦思考正確的語法。」這個求學決定也影響了温貞菱的演藝生涯，曹瑞源導演私下透露，那是選擇她演「蝶妹」的一大原因。

但話說回來，她學習俄文的目的或許並不全是為了得到新角色。温貞菱勇於冒險、嘗試未知的膽量，大概與她嗜看各類恐怖片的那股熱情相似。越是不明白、越容易引發不安與恐懼的事情，不親自去體驗又怎麼能知道結果？因此，膽識過人的她無畏一切地向前，與不同導演合作拍攝各式各樣的戲、和不同人一起看遍風格迥異的影片。

「至今我仍樂於嘗試不一樣的穿著、跟個性南轅北轍的人相處、看我原本不那麼喜歡的電影，我還在摸索自我的路上，我甚至喜歡這種永遠不清楚自己應該如何的流變過程。」不喜歡被定義、不想給自己設框架，冷眼看待別人貼給她的標籤（話說這樣就不能下個老套標題，形容她是XX系少女）。温貞菱在自我表達上毫不含糊，強調內心的想法時顯得十足坦率。

雖然只有短短不滿一個鐘頭的談話，還是會被温貞菱歡快的笑語打動，因其妙想天開的思路而對這個人產生好奇。採訪當日位在起霧、飄雨的陽明山上，從傍晚到天黑，從聊她學日系插花到目前持續不懈的底片攝影，從幾乎滿座的咖啡店待到曲終人散的打烊時刻，彷彿看了一齣由温貞菱主演的超現實奇幻短片，但我無法預知接下來的劇情走向，卻滿心期待她的故事未完待續。

本文經VERSE授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航