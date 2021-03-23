越南彩劵背後的故事：第一代「建設彩劵」源自北越，2020年全國彩劵營收約新台幣410億元

文：曾偉林（南洋誌）

今年因疫情關係，筆者跟很多外國朋友一樣，沒辦法回自己國家過年。然而發現在台灣過農曆新年有一個很有趣的活動，也是闔家會一起參與，那就是買刮刮樂或買大樂透，期間也從周圍的朋友裡聽到有人中了小獎，在新聞上也看到有不少人中了大獎。

買刮刮樂和大樂透都是一種在法律規範允許之下的小額賭博。雖然在一般大眾的觀念裡，賭博被視作不好的嗜好，應該避而遠之，因為它可能負面影響玩家的心理，在賭博遊戲裡容易被貪婪慾望控制而進行很多不理性的下注行為。因此很多國家在法律上都有明文規範嚴禁賭博，並處與重罰，越南這個東南亞國家也不例外。

《越南刑法》第321條規定，如果下注金額介於500萬越南盾（約新台幣6000元）到5000萬越南盾（約新台幣6萬元）之間，會被罰款2000萬越南盾（約新台幣2萬5000元）到1億越南盾（約新台幣14萬元），並在3年內受到地方政府的不拘禁察看，或依據所犯行輕重處以6個月到3年的有期徒刑。如果涉及的賭注在5000萬越南盾以上，或有專業聚賭行為，刑罰會落在3年到7年的有期徒刑之間。之餘涉及低於500萬越南盾以下的賭注，就會進行行政處罰，也就是繳交罰款而不用負上刑罰責任。目前在越南由法律規範和允許經營的「有獎開彩遊戲」中，只有國家發行的「建設彩劵」和由Vietlott公司發行類似台灣大樂透的「Vietlott彩劵」。

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越南彩劵發展歷史

目前由「越南社會主義共和國」發行的「建設彩劵」，因為它在越南有悠久的發行歷史，所以也被稱為傳統彩劵。建設彩劵在北部、中部和南部發行時間都不一樣，這涉及到南北越戰爭因素。在1960年代初，當時的北越，也就是越南民主共和國，因資金短缺，需要籌備軍事費用、公共建設費用等，因此發行了第一代的建設彩劵，希望以有獎遊戲的形式來鼓勵民眾捐錢給政府，也因以促進社會建設為目的而發行，就命名為建設彩劵。當時建設彩劵的價格相當低，約5毛錢越南盾，中獎獎品非現金而是自行車、家庭用品等。以北越當時的彩劵發行目的和收益歸屬，有點類似目前台灣的發票兌獎，也是以增加國家稅收目的所發出的獎勵，建設彩劵的收益會全部歸到財政部，差別只在於賦稅為義務繳交行為，而彩劵的購買是出於個人選擇意願。

因為當時越南還沒統一，所以越南民主共和國只能在北部發行自己的彩劵。到了1975年之後，越南全國統一並更改國號為越南社會主義共和國，才開始在中部及南部成立「建設彩劵公司」並發行彩劵。到目前越南全國有超過41個省份與城市都有發行建設彩劵，建設彩劵是由地方政府依據財政部規範成立的公司發行。建設彩劵每天都有開獎，每張彩劵售價為1萬越南盾（約新台幣13元），每張彩劵會有6個號碼，購買者只能從發行的有限號碼裡選擇自己喜歡的號碼，而不能像在台灣購買大樂透那樣可以自由畫號碼。

越南彩劵最高獎金為20億越南盾（約新台幣250萬元），想要奪取特別獎就需要6個號碼全中。如果那一期獎金沒人中，那就全部歸彩劵發行公司，而不能累計獎金。根據越南財政部01/2014/TT-BTC函，發行彩劵公司在扣除中獎獎金和營運成本後的收益，需要繳交給地方政府，地方政府會把收益投放到當地的教育事業、醫療建設和社會福利等。

到了2011年，越南政府批准成立「Vietlott公司」並發行「Vietlott彩劵」，正式把類似大樂透的玩法引進越南市場。Vietlott名字的命名是由 Vietnam（越南）和 lottery（彩劵）的縮寫拼成，也就是「越南彩劵」的意思。玩家購買Vietlott彩劵時是通過電子選票，也可以自由畫號碼，每期開出的獎金如果沒有中獎者就會累計到下一期。Vietlott每張售價也跟建設彩劵一樣是1萬越南盾，但獎金會隨著每一期開獎而累計，所以相比建設彩劵高出很多，也因為這樣的特點，讓它成為目前越南人的熱寵，短短幾年就在全國48個省份與城市有代理商，也跟建設彩劵形成競爭關係。

Vietlott本身是由政府100%出資的國營企業，在2014年獲得馬來西亞「成功集團」（Berjaya）注資，進而獲得該集團提供的技術、電子設備等。Vietlott跟建設彩劵一樣，收益在扣除獎金、營運成本、稅收等後會繳交給地方政府，但因為有跟外國投資者合作，所以有一部分利潤需要拆分，這個拆分比例到目前還未正式向外公佈。根據Vietlott公司網站上所貼出的使命宣言，Vietlott是要運用獲得的盈利來促進社會繁榮與發展。Vietlott在公司官網上也貼出相當可觀的數字，到目前Vietlott已經繳交3,1兆越南盾（約新台幣40億元）給地方政府做為建設用途，以及使用了4,3兆越南盾（約新台幣5.4億元）在社會福利上。

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彩劵盛行對越南社會的影響

彩劵在越南發行已經行之有年，而且營收不斷創新高，2020年全國彩劵（包含Vietlott）的營收預計為31.7兆越南盾（約新台幣410億元)，接近2020年原油出口的34兆越南盾（約新台幣430億元）預計出口額。對於越南政府與民眾來說，彩劵的蓬勃發展也帶來了不少的利與弊。

彩劵營收創新高代表著地方政府有更多預算投放到地方發展上，甚至很多省份在常年的財政預算拮据之下，會把彩劵營收作為當地的主要財政預算之一，如：薄寮省（Bạc Liêu）、金甌市（Cà Mau）等湄公河三角洲地區的省份。然而，這樣的結果變相造成地方長期發展更不堪，因為地方政府有了這筆龐大的資金，反而會減少生產創新與開拓地方財政來源的動力，也不想跟中央政府爭取更多資源。因此，近年來中央政府一直有提及各地方政府需要減少對彩劵收益的財政依賴。

對人民來說，彩劵的營收增長表示有更多人和更多的民間資金投入。這代表什麼？這代表更多人想依靠彩券一夜致富或從中尋找一個翻身的機會。在越南，越往南部，尤其是在湄公河三角洲的地區，人們更熱愛買彩劵和願意花大筆錢買彩劵，但這些省份也是全越南發展程度不佳的地區之一。

根據2020年湄公河三角洲的經濟發展報告，湄公河三角洲的GDP一直停滯不上，在1990年代胡志明市的GDP是湄公河三角洲地區GDP的三分之二，但到了今天是呈現相反趨勢，湄公河三角洲總共12個省和一個直轄市的GDP加起來只有胡志明市的三分之二。地方經濟不發達，人口外移率高達44.8%，顯示這些地區生活越來越困難，但大家卻願意把自己所賺到的一大部分收入投入到彩劵裡。這是否呈現一般低收入人群的心態？如果在社會上沒找到機會或資源讓自己可以脫出現在的貧困生活，以賭博賺取金錢的心態就會更毫無顧慮。到頭來，這場脫困致富的泡影破滅之後，那些人在這個貧困漩渦裡是否會越踏越深？而賭博的風氣也是否會讓羊群效應在社會上越擴越大？

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒