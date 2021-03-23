過去第一代移民到南洋是「三代成峇」，如今星馬還有峇峇娘惹嗎？

上世紀5、60年代，娘惹是個電影題材，譬如芳艷芬《檳城艷》（1954）、林鳳《榴蓮飄香》（1959）、陳寶珠《娘惹之戀》（1969）、李麗華《娘惹與峇峇》（1956）、莊雪芳《馬來娘惹》（1959，廈語片）等都通過巨星來凸顯娘惹的風姿。

最近有人將這些昔日港片放上YouTube，冠狀病毒疫情阻斷措施期間，我陸續看了好些。影片中昔日新馬純樸的美景就像娥眉淡掃，對比之下如今則有些濃妝豔抹感。

我在水仙門居住的時候，隔壁數間店屋都有常穿娘惹裝出入的女子。當時並不知道她們是娘惹，只覺得她們的語言穿著都很特別。

娘惹指的是女性，半個世紀前外國人眼中南洋女子的化身。年紀小的女子稱為小娘惹，年紀大的尊稱為「bibik」，就像今日稱呼「auntie」一樣。至於男生，無論老幼都稱為峇峇。

峇峇娘惹身份的複雜性

峇峇娘惹是個複雜的詞彙。首先，他們也稱為土生華人。所謂「三代成峇」，第一代移民漂洋過海，到南洋落地生根，多少保留著家鄉的信仰與習俗。第二代吸收更多的在地元素，第三代已經完全融合於在地社會，文化語言等難免帶有當地色彩，因此形成峇峇文化（或娘惹文化）。

19世紀的土生華人能以中文、英文與馬來文溝通。到了20世紀，為了跟殖民地政府打工或做生意，他們的後裔多數進入英校唸書，逐漸失去以中文溝通的能力。

土生華人一般會說英語和峇峇馬來話（Baba Malay），那是一種摻雜馬來語和福建話的語言。打個比方，「Satu orang duduk tia, itu orang gua punya tia-tia」的意思是「有一個人坐在客廳，那個人是我的父親。」tia是福建話的廳，也是福建話的爹爹；gua是福建話的我。

此外，峇峇亦特別指早期華人移民族群，也就是當下的馬六甲，以及新馬獨立前在檳城和新加坡的峇峇。他們受到下南洋的「新客」的「威脅」，為了區別自己的年資與身份地位，以「Peranakan」或「僑生」自稱。簡單地說，峇峇是土生的，新客則是新移民，兩者的生活習慣和政治意識並不一樣。

雖然「peranakan」多數指土生華人，但也有土生印度人（仄迪人，Chitty），土生爪夷人（Jawi Peranakans），土生歐亞人（ Eurasian Peranakans）等。我們在馬六甲葡萄牙村見到的土生歐亞人講的是kristang，一種混雜著葡萄牙語、馬來話和福建話的語言。據當地的土生歐亞人的說法，他們的先民來自16至18世紀間，屬於葡萄牙先民跟亞裔通婚的後代。

Photo Credit：李國樑 馬六甲葡萄牙村的土生歐亞人講的是kristang，一種混雜著葡萄牙語、馬來話和福建話的語言。

第一代峇峇娘惹

追溯起來，第一代峇峇娘惹是15世紀初至17世紀之間開始定居在馬六甲、印尼、泰國和緬甸一帶的中國明代、清代移民的後裔。這些早期華人與當地女子通婚生下子女後，一定程度上受到當地馬來人或其他非華人族群的影響。

回教法在新馬實行後，由於宗教和文化差異，除非華人男性願意成為回教徒，否則跟馬來女子聯姻是不可能的。現代華人和馬來人的混血後裔被認定為馬來人，而非過去的峇峇娘惹。

峇峇娘惹還存在嗎？

土生華人在塑造現代新加坡扮演過重要的角色。譬如陳金聲捐錢建蓄水池，陳篤生捐錢建醫院，林文慶創建學校與為平民謀福利，李珠娘成為新加坡第一位婦產科女醫生，李光耀、吳慶瑞、杜進才等都是建國的中堅人物等。

1831年，36位來自馬六甲的商人創建慶德會（Keng Teck Whay） ，那是新加坡最古老的土生華人互助式社團。慶德會是個完全封閉管理，不對外開放會員資格的協會，至今仍僅限於原始創會人的後代，目前只剩下22名會員。

此外，1900年本地成立土生華人協會（The Peranakan Association Singapore），1910年成立戲劇協會（Gunong Sayang Association）。這些峇峇娘惹代表性組織依然存在。

較多土生華人居住的地方

早期的土生華人就像各籍人士一樣，有心儀的住所，譬如翡翠山（Emerald Hill） 、加東如切（KatongJoo Chiat） 、丹戎巴葛 （Tanjong Pagar）和尼路 （Neil Road）一帶。尼路157號的黃氏祖屋峇峇屋（Baba house）便是其中一例。這座屋子建於約1895年，由馬來西亞馬華公會的創始人陳禎祿（Tan Cheng Lock）的女兒Agnes Tan以紀念父親的名義，捐贈給新加坡國立大學作為研究用途。

Photo Credit：李國樑 尼路157號的黃氏祖屋峇峇屋Baba house



這些早期土生華人居住的屋子屬於20世紀初的文藝復興建築風格，外牆以希臘柱式、吉祥圖案等點綴，牛車水、惹蘭勿剎、芽籠、甘榜格南等地都可見到相似的保留建築。或許一些人士有意凸顯土生華人的身份，將這些屋子形容為峇峇風格，所使用的歐洲入口的瓷磚則稱為娘惹磚。

我覺得更恰當的說法應該如此：這些屋子都是地產商投資興建的，就像現在的產業買賣一樣，因此並沒有所謂的峇峇風格建築。過去的土生華人對顏色有自己的認同，譬如粉紅色、綠色、藍色和紫色。使用粉紅色來做裝飾的，多數是土生華人的家了。

Photo Credit：李國樑 粉紅色、水藍色為主色的花磚裝飾

宗教與信仰

早期的土生華人奉行中國南方的民間信仰，由祖先敬拜、儒教、道教和佛教混合而成。

所謂日久他鄉變故鄉，隨著傳統宗教與習俗的演變，已經形成有別於中國的獨特文化。為了滿足在地社群的需要，寺廟成為最先興建的公共建築，並從中國引入僧侶和道士來主持事務。譬如17世紀初的馬六甲青雲亭，19世紀初的新加坡天福宮都是典型的例子。

二戰之後，土生華人跟其他群體一樣起著變化。一些土生華人家庭的家道中落；一些受到現代思想觀念與生活方式所影響，放棄傳統禮儀與習俗；一些成為基督教徒，或追求正宗的佛教與道教本義。

女子教育

以前的土生華人重男輕女，婦女必須足不出戶，擅於烹食，服侍家人。

1888年，澳洲傳教士蘇菲雅修女創建花菲衛理女校（Fairfield Methodist Girls School），鼓勵這些家庭送小娘惹入學讀書。蘇菲雅修女回憶道，有些母親告訴她，我們不要女兒學會自立，如果女兒跟兒子讀同樣一本書，女兒一定會學習得更好，使到兒子看起來很笨。女兒沒有讀書無所謂，兒子一定要顯得聰明。

當然重男輕女的觀念並不局限於土生華人，而是華人根深蒂固的傳統。林文慶等人創辦華人女子學校（Singapore Chinese Girls School），20世紀初的靜方、崇福、南華、南洋等華校都是為女子教育而設的。

節日禮俗

峇峇娘惹的結婚和喪禮程序，亦跟著時代和區域而產生變化。譬如以前的婚禮連續12天，現在可能一天都已經累垮了。

富裕的土生華人家庭，使用碗盤方面也是特別講究的，譬如拜祖先時使用藍白色的碗，數量必須是雙數的。據說這些藍白色的碗盤由荷蘭入口，價格特別貴。節慶的時候則使用有龍鳳的彩色瓷器，尤其是粉紅色，這類精緻的瓷器是從中國景德鎮訂購的。

我在中國的博物館以及大英博物館見過類似的瓷器，有些人稱之為「上海瓷」，取義從上海出口。「娘惹瓷」並不存在，應該是近年來一些人士刻意提升娘惹的地位而自創的詞彙。

Photo Credit：李國樑 土生華人的瓷器，粉紅色是常用的吉祥色。

娘惹的刺繡姿彩：紗籠可巴雅（sarong kebaya）

精美的女紅刺繡是從前娘惹必備的手藝。娘惹見客必須穿著端莊，紗籠可巴雅和珠鞋就是她們的傳統會客服了。

峇迪紗籠源自爪哇蠟染 （batik），花紋圖案則源自歐洲美術。可巴雅（kebaya）緊身長袖裝用蕾絲來裝飾，衣服沒有鈕扣，使用三枚胸針（kerosang）扣上。這些蕾絲和胸針是從歐洲進口的舶來品。

Photo Credit：李國樑 紗籠可巴雅 sarong kebaya

珠鞋（kasut manik）是娘惹的必學手藝，從前談婚論嫁，必須繡出好看的珠鞋才能找個好婆家。一雙精緻的珠繡鞋，鞋面用上整萬顆珠子，因此非常考究功夫與耐性。這些珠子產自日本與歐洲，除了串織成鞋子、也可製作腰帶、錢包和頭飾等。

Photo Credit：李國樑 珠鞋kasut manik

娘惹美食與糕點

娘惹美食融合華人與馬來人的煮法，使用大量香料，比一般華人食物辛辣，並帶些許酸味來提振食慾。常見的香料包括黃薑粉、薑蔥、韭菜、蝦醬、檸檬、青檸、羅望子、青芒果、亞參（asam leaves）、柑橘葉、椰漿等。最典型的食物有黑果雞（ayam buah keluak ）、亞參魚、雜菜（chap chye）、臭豆、漿羅（ chendol ）、娘惹糕（Nyonya Kueh）等。

Photo Credit：李國樑 娘惹家常菜。



娘惹糕點中，黃梨撻是個文化交融的好例子。早期歐洲人的下午茶都會吃些奶油餅乾，心靈手巧的娘惹將奶油餅乾和新馬種植的黃梨結合起來，精心研發了黃梨撻，各族人士吃過後都讚不絕口，於是在民間流行起來，馬來人和印度人的節慶同樣離不開它。

Bengawan Solo是新加坡最著名的娘惹糕餅店之一。 40多年前Mrs Anastasia Liew以梭羅河為名，於馬林百列創建第一間店面，如今全新有約40間分銷店。

巨港出生的Mrs Anastasia Liew受到印尼政治動亂的影響，讀到中三便輟學了。1970年她來到新加坡，三年後跟一位在本地居住多年的印尼華僑結婚。丈夫支持她的糕餅製作，最終將興趣化為商機。

腦海中突然冒出一個問號：他們的孩子可以稱為峇峇娘惹嗎？

本文獲作者授權刊登，原文請見此：土生華人：峇峇與娘惹 (Baba and Nyonya)

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒