從消費心理學看「鮭魚之亂」：時間限制、定錨效應與IKEA效應，讓改名者樂在其中

前陣子「壽司郎」推出促銷活動，只要名字裡有「鮭魚」的人，限期內用餐全額免費，意外引起台灣一陣改名潮，許多人紛紛改名成鮭魚，就為了吃頓免費大餐。

在某些人眼裡，這樣的行為或許很荒謬，但如果從心理學的角度來看，其實這樣的現象是有跡可循的。

消費者心理學：時間限制與定錨效應

事實上，「鮭魚改名潮」背後的心理機制，和百貨公司年中慶是類似的。

不知道你有沒有想過，為什麼百貨公司年中慶的時候，總是會吸引大批人潮呢？若用心理學解釋這樣的現象，包含了兩大重點：「時間限制」與「定錨效應」。

時間限制指的是，百貨公司的促銷活動，檔期通常都不會太長，但是折扣卻非常多。而正因為時間不會太長，所以才會激起人們爭先恐後去搶購。因為一旦錯過了那短暫幾天，下次要再用低價買到某幾款高價品，不知道要等多久。所以時間限制本身促成百貨公司大拍賣時，人潮不斷湧進的因素之一。

而除了時間限制，定錨效應也是很重要的因素。平常百貨公司的商品，價格都不便宜，而業者把商品訂得這麼高價是有其原因的：當消費者在腦海中認定某某商品就是得花那麼大一筆錢才能購買的時候，當它出現大特價時，消費者反而會有一種「賺到了」的感覺，因而爭先恐後地去購買。

如果我們仔細思考的話，便會發現，時間限制加上定錨效應，很容易讓人們失去理性思考的能力，因為人們在大促銷的情況下，會產生一種「不趕快買，就不能再用如此低的價格買到高價商品」的心態。此時，人們的理性容易被衝動給淹沒，因而買了許多事實上用不到的東西。

而「鮭魚改名潮」也是如此。平時昂貴的「壽司郎」，竟然可以免費無限享用，而且又只有短短的兩天時間。而改名本身又不會花去太多時間成本，只要到戶政機關花上半小時就能搞定，且改了名之後還可以改回來，因此才會吸引到某些人前去改名，就為了能用免費的價格，大量地吃到平時昂貴的壽司郎。

媒體與社群軟體的推波助瀾

除了促銷活動本身的消費心理學之外，媒體的報導也是促使一些人去改名的緣由。如果都沒有人去改名的話，我想一個人選擇去改名的機會並沒有那麼高。但由於媒體與社群軟體的不斷放送，大量傳遞有人改名的消息，使得某些人覺得「為了去吃個免費的壽司郎而改名，好像也沒什麼嘛！」如此一來，就製造出了所謂的從眾效應：「正因為別人這麼做，所以也沒什麼，甚至還會被用有趣、新奇的方式報導出來，所以我也去改名吃壽司郎好了。」這便是媒體與社群軟體進一步讓「鮭魚改名潮」更加興盛的原因。

改名之後不會後悔？IKEA效應讓改名者更樂在其中

有些人或許會好奇，那些改名就為了吃壽司郎的人，難道不會後悔改名嗎？我想對大多數改名的人而言，他們是不會後悔的──除了某位改名為「張鮭魚之夢」的人可能是例外。

為什麼改名吃免費的壽司郎大餐，不但不會讓改名者後悔，反而更有可能樂在其中呢？那是因為，我國的改名次數有三次，而改名吃壽司郎之後，大多數的人都還能夠改回來，因此不必擔心改了名會後悔這件事情。

不過更重要的其實是：因為他們花了時間成本與金錢成本，到戶政機關改名，所以反而讓他們更相信自己的作法是值得驕傲的。

這樣的心理機制即是所謂的「IKEA效應」。IKEA之所以會這麼紅，有一個原因是，到IKEA買家具的人，必須要在倉庫裡面到處挑選自己想要的耗材，然後一個一個整理出來，買回家之後還要費心地組裝，耗費自己許多的時間成本與心力。

在這樣的情況下，比起買現成家具，到IKEA買家具的人，其實投入的時間跟精力是更多的。而當一個人在某件事情上耗費許多時間與心力時，通常我們越會覺得這麼做是值得的，否則的話，我們就會產生「認知失調」。

認知失調理論是由心理學家Leon Festinger提出。在他研究心理學的年代，恰好有一批外星宗教的信眾，相信了宗教領袖的話，認為外星人即將來攻擊地球，只有變賣所有家產，一起住到集體貨櫃屋當中的人，才能在外星人來襲時，得以坐飛碟逃離地球，剩下的地球人都會被外星人毀滅。

想當然耳，外星人沒有前來攻擊地球，但有趣的是，在那些宗教領袖用了「正因為大家集體的祈求，所以外星人放過了我們」這樣的理由說服信徒之後，信徒們不但沒有脫離教派，反而變得更加虔誠。

Leon Festinger觀察到這樣的現象之後，提出了認知失調理論。他認為，若是這些信眾承認自己被騙了，那麼他們會覺得自己很愚蠢，為何要變賣家產住進貨櫃屋？如此一來，他們的認知就會出現一種很不舒服的狀態，也就是所謂的「認知失調」。

為了避免這樣的狀態出現，因此他們寧願相信宗教領袖的話，如此一來，他們就能順理成章地說服自己，過去的所作所為，並非是愚蠢的舉動，進而達到「認知調和」。

IKEA的家具便是運用了這樣的方式，讓消費者更加喜愛自己努力挑選並組裝出來的家具──「因為這些家具是我費盡心力才組好的，所以一定比一般家具行買來的家具更好用」。

而改名成鮭魚的人們也是如此，正因為他們特地去改名，才有那一頓大餐可以吃，所以他們不但不會覺得自己愚蠢，反而會覺得自己的行為是值得的。

在社群上帶動話題，讓改名這件事更加愉悅

前面提到，新聞與社群媒體的傳播，讓更多人選擇去改名。但除了從眾效應外，製造話題性本身也是促成人們去改名的關鍵：別人這麼做可以引起其他人爭相分享、按讚，如果我也照做，就能得到相同的效果。

若從生理學的角度來看，我們的大腦具有多巴胺系統。這個系統會讓我們在「期待的事物即將到來時」分泌所謂的多巴胺，讓我們感覺到愉悅與興奮。當這些改名的人，想到自己PO出新的身分證，以及享用壽司大餐時，那種引人注目、按讚分享，甚至上新聞的爽快感，便讓這些人更有可能動身改名

事實上，我自己就曾經經歷過這樣的爽感。去年的某一天，由於武漢肺炎連續本土零確診的關係，迷克夏推出了名叫「一ㄡˋ ㄌ一ㄥˊ」或「一ㄡˋ ㄌ一ㄣˊ」的人，可以免費喝到一杯迷克夏的促銷活動。

在得知此事之後，我立刻就找了一間迷克夏，點了一杯飲料，同時PO文分享炫耀。正因為社群媒體的按讚與分享，能夠促成「自己好像正在被別人關注、引起眾人的話題性」的感受，因此社群媒體的推波助瀾，也是「鮭魚改名潮」的重要原因。

事實上，根據Hotels.com的調查指出，台灣人具有社群恐慌症「FOMO（fear of missing out）」的比例位居全球第一：有47%的台灣人承認自己是為了炫耀而在社群上PO文。也許是這種狀況，更促使那些想要改成鮭魚以PO文分享的人，更有可能付諸行動。

改成鮭魚真的很蠢？其實人類本來就是不理性的

在「鮭魚改名潮」出現之後，有些人在網路上批評改名者的愚蠢。然而，諸多心理學研究發現，人們在消費上本來就不是理性的動物，譬如心理學家Sheena Iyengar曾做過這樣的實驗：他帶領學生擺攤賣果醬，其中分成兩組。第一組只賣六種口味的果醬，第二組則賣24種口味的果醬。

在賣果醬的攤位上，有許多人停下來駐足。賣六種果醬的攤位，吸引了40%的人試吃。而有24種果醬的攤位，則吸引到60%的人試吃。

但有趣的是，停在六種果醬攤位試吃的名眾，購買果醬的比例遠遠高過於24種果醬攤位的名眾──前者高達30%的試吃者購買了果醬，而後者只有3%。

這個實驗原先要說明的是，當人們在選擇太多的時候，反而會造成大腦當機，不知道要買什麼而作罷，因此才會造成只賣六種果醬的攤位，反而賣出了更多的果醬。但換成另一個角度來看這個實驗結果，會發現人們是否購買果醬的動機，竟如此容易受到選項多寡影響。

因此，批評那些改名成鮭魚的人，或許不妨停下來思考一下，自己是否曾經因為某些推銷員的話術，就購買了原先用不到的產品？是否曾因為一些促銷活動，就花了超過原先的預算？家中是否有一些旅遊紀念品，其實根本無處擺放，只能放在櫃子裡呢？

正因為人們是如此地容易受到消費心理學的影響，所以我覺得倒沒什麼好批評那些改名成鮭魚的人，畢竟我們或多或少都曾在不同場合中，不知不覺地被推銷了某些東西而不自知。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航