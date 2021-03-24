為了防止更多韭菜被老師收割，金管會需要監管Clubhouse嗎？

語音社交軟體Clubhouse（簡稱CH）迅速爆紅後，「開房間、純聊天」變成時下最潮的行為。正如其它社群軟體，嗅到機會的「老師」跟「大大」們，紛紛打著快速致富的賺錢旗號開房，想要吸引更多韭菜……不是，是投資人加入。

愛民如子的立委馬上抓住此風潮，質詢官員若有人在CH報股市名牌，在語音資料無法保存的情況下，金管會該如何監理？主委黃天牧認為這確實是監理上的新挑戰，已成立專案小組研究，而主管上市櫃公司業務的證期局局長張振山則表示，只要發現異常狀況不排除移送檢調。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 紅到立法院的CH

這反映時代脈動、立意良善的質詢，在逼著金管會思考該如何監管CH的背後，有兩個看似再正常不過的假設：

金管會可從社群媒體找出誰在炒股 新興科技會助長炒股事件

金管會真能嗅出蛛絲馬跡？

創立臉書社團「富豪居」、出版房產理財與股市投資相關書籍的李杰，於2016年3月至隔年1月間，挑選五間低價上市櫃公司股票，夥同與女友及友人以連續高買低賣、沖洗買賣等方式操縱股價，並營造交易熱絡之假象，再透過臉書發文及LINE群組張貼訊息拉抬股價，好順利倒貨，收割韭菜後不法所得近7000萬。

若金管會真能透過臉書社團找出誰在炒股，為何直到2019年11月，桃園地檢署才完成調查，以「證券交易法」起訴這些人？

從媒體報導可以合理推斷，證交所跟櫃買中心保有交易原始資料，因此分析股市交易狀況，發現疑似違法操縱股價的行為，交易資料會再移送至具有司法調查權的檢調機關，進行更深入的追查。

由此可知，以現行制度與權責架構看來，金管會的監理邏輯，並非如大海撈針般隨時監控社群媒體，而是接近逆向工程的概念，由疑似違法事證反推來源，如收到舉報資料後到社群媒體核實，或是從股市異常交易逆向查訪。

既然網路發言難以認定為炒股、金管會既沒有司法調查權、認定是否炒股亦非權責所在，立委怎麼會要求金管會監控CH呢？

舊科技時代處理得如何？

時間回到臉書剛開放給一般使用者申請、LINE還不知道在哪的2006年。

有「股市諸葛」之稱的鄭光育，夥同另兩位分析師方翔立與余世欽、股市金主、擔任吉祥全球總裁的前立委羅福助等人，共同炒作佳必琪與吉祥全這兩支股票。他們一方面利用人頭低價買進大量股票，另一方面透過第四台財經節目抬高股價、提供會員CALL訊（買賣建議）等方式拉高股價，最後再趁高點倒貨給散戶大眾。經過多次波段操作，鄭光育一人獲利即超過4000萬。

此案於2011年遭特偵組起訴，至2014年一審宣判的過程中，這三位分析師非但未因此銷聲匿跡，反而仗著廣大死忠會員支持繼續重操舊業，涉嫌在第四台強推銘異、晉倫兩家股票，並於2015年遭到檢調搜索。2020年，鄭光育又因涉嫌松崗炒股案，遭到聲押。

據媒體報導，鄭光育即使被金管會撤銷分析師執照，無法公開解盤，但仍透過Line群組呼風喚雨。而已起訴十年的佳必琪與吉祥全案，至今仍在更一審狀態，遲遲無法定讞，更遑論銘異或松崗等新案。

圖片來源：全民大悶鍋YouTube影片截圖 紅極一時、成為模仿對象的股市老師

看完這個例子，你還會認為新興科技未納管，是炒股案件頻傳的主因嗎？

退一萬步來說，若金管會真要監控輿論，先不談如CH的最新科技，「稍舊科技」準備好了嗎？

以具討論功能的社群來說，台灣民眾最愛用的LINE除了原本的封閉群組，近期亦推出社群功能。若搜尋「投資」二字，會出現超過1000個社群。這些投資社群的管理員，還會不時闖入其它社群發送罐頭訊息，十分惱人。

除了LINE以外，微信、Telegram、Dcard討論區、PTT、網路論壇、臉書社團、粉專等，也都有類似的交流功能。而以影音為主的Podcast、YouTube，股市與投資的節目也多得令人目不暇給。

以上這些出現已久的科技，都已納入監控範圍了嗎？

輿情監控是複雜的高度專業，得養帳號、調爬蟲、解文字與大容量，絕不是立委一句「你們都不進去聽怎麼知道人家談了什麼東西？」所想的那麼簡單。

質詢片段精華：

監控CH是為了避免台版Gamestop？

另外，質詢內容還提到了如何防止Gamestop事件在台灣發生。

美國鄉民在Reddit上串聯、對做空機構發起攻擊的Gamestop軋空事件，跟前述報明牌炒股的本質大相逕庭。美國前SEC官員表示，鄉民一頭熱集體購買某支股票，既無散播不實資訊（如營收獲利），也沒有明顯的操縱股價行為，並不構成犯罪。因此，SEC所要調查的，是證券經紀商在整個事件過程中，是否刻意欺負散戶、造成他們的損失。

回到台灣，假設聯華食品被做空機構放空，而鄉民們由於小時最愛可樂果跟滿天星，因此社群媒體上號召一起大買聯華食品的股票，好保護自己兒時珍貴回憶，金管會能說這違反《證券交易法》嗎？

更何況，以美國SEC的標準來看，金管會還得確保各大券商沒有欺負散戶呢！

陳年議題不代表已被解決，新潮流行不等於急需處理

從富豪居李杰，到股市名嘴們判刑後還能繼續炒股的案例，不難發現金管會根本不該監控CH。炒股層出不窮的主因並不是科技日新月異，而是司法與監管制度停滯不前。

2011年起訴的案件至今仍未定讞，如此牛步的審判過程，對炒股名嘴來說完全沒有遏阻作用，甚至有種「歡迎一起加入」的錯覺；一旦審判牛步，或是根本難以定罪，金管會又缺少強力監理工具的情況下，也只能看著名嘴們手舞足蹈乾瞪眼。

如何改善現有法律制度的缺陷、加速調查與審判效率、強化金管會監理工具與權責，才是立委諸公、司法機關與金管會應該頭痛的問題。只有針對根因解決制度上的缺陷，並且經常檢討改進，才能有效防止問題一再發生。

可惜的是，討論制度上的沉痾宿疾，媒體沒有興趣報導，民眾也無從得知其嚴重性，對於知名度或支持度來說並不會加分。這也是為什麼檯面上的知名人物都不願意談，寧可提一些時下流行、但絕非關鍵的議題，至少還能博個版面。

什麼時候，我們才能擺脫頭痛醫頭、病急亂投醫的困境呢？

若想了解更多，歡迎前往我的部落格破弊修練手冊或粉絲團財星500大企業稽核師的舞弊現形課

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航