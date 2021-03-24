【串流哈燒片】《查克史奈德之正義聯盟》：與院線版截然不同，對忠實粉絲毫無保留的獻禮

由於疫情的影響，大家減少外出團聚、待在家裡的時間變多了，許多電影院、音樂聽、劇場等公共表演場所關門，不少人只能被迫無奈在家看片，這也連帶讓數位串流影音平台OTT（over-the-top）爆紅竄起、蔚為風潮，許多電影也直接從院線上映轉為網路發行。

而這陣子最熱門的OTT話題，無疑就是2017年美國DC漫畫（Detective Comics）的超級英雄電影《正義聯盟》導演剪輯版、電影《查克史奈德之正義聯盟》或稱為「史奈德剪輯版」，於台灣時間3月18日下午3點上線。

《查克史奈德之正義聯盟》為DC擴展宇宙（DCEU，DC Extended Universe）的第五部作品，由克里斯泰瑞歐（Chris Terrio）編劇，並與查克史奈德（Zack Snyder）、Will Beall共同撰寫故事，角色與劇情改編自DC旗下同名超級英雄團隊，片中收錄了2017年查克史德離開電影《正義聯盟》製作前的規劃，卻未被接任的喬斯溫登（Joss Whedon）放入院線刪減版的內容。

劇情描述在超人英勇犧牲後，蝙蝠俠布魯斯韋恩、神力女超人黛安娜普林斯計畫聯手招募超能力者組成前所未有的超級英雄聯盟團隊，但他們必須先坦誠面對過去、突破心魔，讓這項任務的難度遠超過預期。最後水行俠、閃電俠與鋼骨加入結盟共同挺身而出，試圖從荒原狼、達克賽德與狄薩德等外星生物軍團「天啟魔」的手中守護地球。

《查克史奈德之正義聯盟》會選擇在串流播放，當然是因為有其商業及政治考量，但其實在OTT平台觀看影片有好有壞，光是四小時兩分鐘的長度，就是無法在電影院看到的版本，而這個長度及影片內容，也是查克史奈德特別回饋給影迷、粉絲的禮物。

為什麼是查克史奈德的回禮呢？其實要從頭談起。原本查克史奈德規劃了DC擴展宇宙，包括2013年《超人：鋼鐵英雄》作為首部曲開始擴展DC宇宙，2016年《蝙蝠俠對超人：正義曙光》及2017年《正義聯盟》為二、三部曲，組成正義聯盟三部曲。

Photo Credit: 華納兄弟影業

查克史奈德最初的計畫是讓《蝙蝠俠對超人》成為DCEU系列中最黑暗的一部，並讓正義聯盟從這部開始變得更有「希望」。只是太過陰鬱暴力的BVS，反而讓觀眾跌入更深的谷底，批評電影基調太黑暗、節奏緩慢、劇情嚴肅、無趣味性，因此讓華納兄弟與查克史奈德對即將上映的DCEU電影、已經殺青的《自殺突擊隊》與即將拍攝的《正義聯盟》慎重的重新評估。

2016年《正義聯盟》在製作階段陷入了困境，查克史奈德與編劇克里斯泰瑞歐改寫劇情，讓色調、風格比原先計劃的更充滿希望。攝影指導法比安華格納（Fabian Wagner）表示，查克史奈德「希望擺脫系列中其他電影的風格化、去飽和、超高對比度的外貌。」華納兄弟邀請導演喬斯溫登加入團隊，在製作前、製作期間共同把劇本進行重大更改，DC娛樂首席創意官傑夫強斯（Geoff Johns）與華納兄弟執行副總裁強柏格（Jon Berg）也親自前往片場，監督查克史奈德作業，華納兄弟公司CEO凱文辻（Kevin Tsujihara）更要求電影長度必需削減到兩小時以內。

2017年5月後期製作階段，查克史奈德在養女自殺兩個月後離開了劇組，參與製作的妻子黛博拉（Deborah）也同時離職，改由喬斯溫登全盤接手執導。因此溫登擁有了《正義聯盟》製作的完全控制權。

他重寫了80頁的劇本內容，改寫及重拍四分之三的內容，大幅度補拍與刪改電影情節，電影只用了查克史奈德拍攝約10％的鏡頭，更動查克史奈德對內心及人性深層面的挖掘與探討，把原本陰暗的色調變明亮，增加漫威式的幽默感，並配合華納兄弟的要求，將原定的160分片長壓縮到120分鐘。

Photo Credit: 華納兄弟影業

雖然查克史奈德仍然掛名《正義聯盟》導演，但其實他從未看過本片，對電影劇情也毫無所悉，且黛博拉與執行製片克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）看完後，都勸查克史奈德不要去看院線版，以免他會失落難過。

而《正義聯盟》電影上映後表現不佳，票房不太理想，也遭受不少影評人與觀眾的批評，甚至被影評描述院線版為「科學怪人」電影。而日後喬斯溫登更傳出言行惡毒、職場霸凌及外遇等連環醜聞，讓華納兄弟決定放棄DCEU共同宇宙的未來性，轉而開發獨立電影及個人系列，因此才誕生了2019年瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）版本的小丑。

隨後流傳出查克史奈德在卸任前的狀態、電影製作期間的各種麻煩及細節，讓許多影迷、粉絲紛紛敲碗，希望華納兄弟能推出符合史奈德想法的剪輯版本，連演員、特技替身、攝影及工作人員也出聲響應支持，活動以#ReleaseTheSnyderCut為標籤，陸續在網路、媒體、影展、社群等多種管道集資大肆廣告宣傳，大家還暱稱為「史奈德剪輯版」。只是華納兄弟根本沒有這項規劃，電影圈業者普遍也認為這幾乎是不可能的任務。

2019年3月，史奈德貼出照片證實確實存在原始剪輯版本，並表示已與華納兄弟洽談。2019年12月，史奈德在社群軟體Vero中PO出「Z.S. J.L Director's cut」膠帶盒子的照片，並發文：「這是真的嗎？它存在嗎？當然了。」

2020年2月華納兄弟決定開始重啟計劃，2020年5月，查克史奈德在《超人：鋼鐵英雄》的線上觀看會，公開宣布將花費7000萬美元進行修復，完成CG、視覺效果、剪輯及配樂等工作，加上刪除的情節、故事、角色、畫面及超人部份的更動，以《查克史奈德之正義聯盟》名義發行四小時長度的《正義聯盟》導演剪輯版，但不會有喬斯溫登拍攝的任何鏡頭，幾乎是一部全新版本的電影。

Photo Credit: 《查克史奈德之正義聯盟》

《查克史奈德之正義聯盟》的世界觀宏大，格局寬廣遼闊，場面波瀾壯闊，故事大致上與2017年院線版相差不多，但敘事風格流暢、劇情結構完整、武打動作精采、鏡頭剪輯細膩、細節處理精確，運鏡構圖優美、史詩級的音樂，以慢動作呈現戰鬥的速度、打擊的重量與英雄的優雅姿態，讓畫面成為一種視覺饗宴。

院線版許多遭到刪除的主線、支線部份也全都復原，對宇宙與神話的概述，節奏張力與故事完整度，熱血沸騰的特效武戲與聯盟團戰，都大勝喬斯溫登版本。

而超人不再獨大，鋼骨、閃電俠、達克賽德與荒原狼的角色變得立體飽滿，背景故事完整，人物性格也都有血有肉，戰鬥力強化了不少，更展現了閃電俠的神速力與逆轉時空的技能。

Photo Credit: 《查克史奈德之正義聯盟》

尤其鋼骨成為查克史奈德版本的故事骨架，也因為以鋼骨與父親串起的線而更加豐富了電影劇情，情緒張力十足，最後史詩大戰強調每個英雄各司其職，卻又在關鍵時刻同心協力，還能適時帶出角色特質與衝突，讓每個超級英雄都有大展身手，表現超能力的空間與機會，鋼骨與閃電俠更成為影響、推動劇情的關鍵人物。電影也帶出了蔡瑞安與小丑、貓女等角色，還有不義聯盟、閃點與反生命方程式，都很讓人期待DCEU未來的可能性。

與查克史奈德DCEU正義聯盟三部曲的前兩部相比，《查克史奈德之正義聯盟》向漫畫致敬的部份變多了，且四小時分成六個章節，前面三章的情節有些緩慢拖沓、鋪陳太久、架構冗長不夠緊湊、張力沒有一氣呵成，以及過多的慢動作，絕對還有可以再刪減的空間。

只是這應該是查克史奈德最後一部DCEU的作品，因此查克史奈德不再保留拍攝的東西，大方釋出內容，讓粉絲盡情看個夠，片尾將近三十分鐘的補拍鏡頭及彩蛋，也都是查克史奈德為了粉絲特意加進去。

而從來不受外界評論影響的查克史奈德，也透過這部片洗刷他敘事結構鬆散，情節破碎的批評。基本上他的電影評價越是兩極化，粉絲們就越滿意。

Photo Credit: 《查克史奈德之正義聯盟》

回到前面提及在OTT平台觀看影片的好處與壞處。雖然OTT的影片在畫面、畫質、視覺及音響效果等觀影體驗，都比不上坐在電影院看的容易入戲，用螢幕看4:3的比例，總覺得好像漏調很多畫面。然而用電腦、平版或手機就可以隨時在任何場合追劇，當劇情緩慢冗長或碰到不想看到的片段時，也可以自行選擇用倍數觀看或直接跳過，還是慢動作或重複觀看喜歡的部份，更可以任意停下來吃東西、上廁所、聊天……把這部當成六集的影集來看，其實也還算不錯。

雖然DC的發展與聲勢一直被漫威碾壓過去，但兩大陣營的超級英雄們本身從漫畫開始，就各有各自的性格發展特色，電影敘事風格及刻劃走向分界，自然也會大不相同。「DC讓神像人，漫威讓人像神」，應該是最好的區分與個別的特色了。宇宙如此廣闊，世界這麼廣大，為什麼還要相互比較DC與漫威呢？

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航