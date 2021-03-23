為AZ疫苗針鋒相對：歐盟打算祭出禁令攔截疫苗，強森擬出面說服「先不要」

自從英國脫離歐盟之後，雙方的關係近日因為阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗再度陷入新低點。由於歐盟境內疫苗接種進度落後英、美，打算再度對AZ疫苗祭出口禁令。對此，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）警告歐盟，「這麼做將適得其反」。

歐盟國家領袖預定在後（25）天高峰會上討論禁止疫苗出口英國議題。英國首相強森預計和兩大歐盟國領袖德國總理梅克爾及法國總統馬克宏談話，盼讓歐盟打消禁令念頭。

英國防大臣：「全世界都在看」歐盟如何回應疫苗短缺

（中央社）英國國防大臣華勒斯前（21）日警告，歐洲聯盟（EU）若因未先收到AZ疫苗出貨量，便暫停讓這支疫苗出口，這麼做將「適得其反」。

華勒斯在《天空新聞網》（Sky News）的節目中表示，「全世界都在看」歐盟如何回應AZ疫苗供應短缺問題，這關乎歐盟當局的聲譽。

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）20日再度揚言對阿斯特捷利康疫苗祭出出口禁令，除非這家承諾在今年第一季出貨9000多萬劑給歐盟的英國藥廠提供更多疫苗。

Photo Credit: AP / 達志影像 英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）

華勒斯說，若試圖在疫苗生產方面「各自為政或築起城牆」，將傷害到英國和歐洲人民。

「如果合約和承諾被破壞了，對於（歐盟這樣）一個以法治自豪的貿易圈來說，傷害會非常大。」

他表示：「那會適得其反。因為我們知道，疫苗的生產和製造需要合作。」

「他們不僅會傷害到自身人民享有適當接種計畫的機會，也會傷害到全球許多其他國家；而歐盟的聲譽若因此受損，他們也會發現短期內非常難以改變。」

英吉利海峽兩岸間因阿斯特捷利康疫苗出貨量問題爭執不休。一方面英國推廣接種成績斐然，19日又有71萬1156人施打，再創單日新高紀錄；另方面歐盟接種計畫推展卻困難重重，加上又冒出第三波疫情，民眾生活再受限制。

英國政府這週末宣布疫苗接種計畫「大成功」，已有近2700萬名成年人施打第一劑，占全國成年人口的半數。

反觀歐盟則進展緩慢。范德賴恩說，阿斯特捷利康承諾的第一季出貨量目前為止僅交貨30%。這家藥廠卻能履行英國合約的出貨量，令布魯塞爾震怒。

阿斯特捷利康將此歸咎於他們在歐盟地區的工廠生產延宕。英國政府則強調，他們獲得的疫苗來自歐陸以外數個供應源。

不過，全球最大疫苗製造商印度血清研究所（Serum Institute of India）已出現供應短缺問題，意味英國下階段涵蓋40多歲人口的疫苗接種計畫，將由4月延後到5月進行。

歐盟官員回應：「要怪就怪阿斯特捷利康」

英國官員昨（22）日要求歐洲聯盟，允許讓他們向英國藥廠阿斯特捷利康訂購的武漢肺炎疫苗順利出貨。但歐盟官員則說，若英國沒拿到訂購的疫苗，要怪阿斯特捷利康。

歐盟由於境內武漢肺炎疫苗接種進度遠落後已退出歐盟的英國和大西洋對岸的美國，因此揚言對境內生產的AZ疫苗祭出口禁令，引發歐盟和英國間的緊張升溫。

歐盟國家領袖預定在25日高峰會上討論禁止疫苗出口英國議題。英國首相強森也預計和兩大歐盟國領袖德國總理梅克爾及法國總統馬克宏談話，盼讓歐盟打消禁令念頭。

英國衛生部副部長惠特立（Helen Whately）昨天告訴《倫敦廣播電台》（LBC）：「這類封鎖行動不應發生，我們將繼續與歐盟就相關重要性進行一些明確的討論。」「企業要能夠履行合約義務，這點非常重要。」

英國已一再提醒歐盟，若破壞合約法律恐面臨嚴重後果；但倫敦至今仍未明確指出可能有哪些後果。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為阿斯特捷利康位於比利時首都布魯塞爾（Brussels）的辦公大樓。

《路透社》報導，一名歐盟官員昨天表示：「錯不在英國，也不在歐盟。而是所有人發現，他們簽約的公司賣過頭了，已經超過產能。阿斯特捷利康必須將疫苗出貨給歐盟客戶。」

數名歐盟官員透露，阿斯特捷利康告訴布魯塞爾，英國政府援引供貨合約中的一項條款，防止英國市場完全獲得供應滿足前讓疫苗出口。

歐盟國家中，德國、法國和義大利普遍支持對未互惠國家實施更嚴格的出口限制；但荷蘭、比利時和愛爾蘭等國則對切斷英國供貨持較謹慎態度。

將說服歐盟取消攔截疫苗，強森：歐洲疫情遲早打到英國岸邊

英國和歐盟因為AZ疫苗供給再度發生不愉快，關係陷入英國脫歐以來的新低點，英國首相強森本週將試圖說服歐盟打消攔截英國疫苗的念頭。

英國和歐盟早在今年1月就因為疫苗發生過爭執。1月22日，阿斯特捷利康公司通知歐盟，今年第一季對歐盟的供貨量將減少高達約60%，且說因與英國更早簽約，合約中有保證供貨條款，因此會優先供貨給英國。

英國堅持與阿斯特捷利康簽訂的1億劑疫苗合約享有「先簽先得」的優先權，不僅在歐盟生產的疫苗要優先提供給英國，連在英國生產的疫苗也不能輸出，使得歐盟氣惱不已。

歐盟聲稱，根據去年8月簽署的合同，阿斯特捷利康在歐洲與2家英國藥廠生產的疫苗，歐盟同樣有份。

得知疫苗供貨被砍後，歐盟憤而要援引《北愛爾蘭議定書》（Northern Irish Protocol）第16條，要阻止疫苗經由歐盟成員國愛爾蘭流入英國的北愛。雖然歐盟之後收手，雙方嫌隙已經產生。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為英國首相強森於3月19日接種AZ疫苗後，雙手比讚的畫面。

時隔2個月，歐洲大陸爆發新一波感染令人憂心，近期包括德國和法國等境內感染病例快速攀升。強森昨（22）日表示，英國「不應該幻想」不會受到大西洋彼岸的疫情影響。

他表示：「過去的經驗告訴我們，當疫情襲擊我們的朋友時，恐怕（歐洲的第3波疫情）遲早會打到英國的岸邊。」

英國內閣官員表示，英國或許需要「把所有歐洲鄰居」都列入旅遊紅名單，可能禁止入境，又或強制規定入境旅客必須在旅館隔離。

隨著疫情又可能捲土重來，確保疫苗供給更顯重要。然而，歐盟卻因為苦於疫苗接種進度遠落後英美，揚言對境內生產的阿斯特捷利康疫苗祭出口禁令，引發歐盟和英國間的緊張升溫。

根據官方數據，歐盟目前僅有不到12％人口接種疫苗，相較英國已有近40％。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）提出，要和上次一樣祭出「禁止出口」的殺手鐧。歐盟還聲稱，這不是歐盟和英國之間的問題，而是和阿斯特捷利康之間的問題，「要怪就怪阿斯特捷利康」。

歐盟國家領袖預定在25日高峰會上討論禁止疫苗出口英國議題。強生預計和兩大歐盟國領袖德國總理梅克爾及法國總統馬克宏談話，盼讓歐盟打消禁令念頭。

《金融時報》報導，歐盟官員表示，歐盟了解英國政府正積極遊說特定會員國，像是比利時、荷蘭、法國和德國等。

事實上，強生21日已經先與梅克爾和馬克宏通過電話。《英國廣播公司》（BBC）報導，強生表示，他在「疫情時期多次和我們的歐盟朋友談話」，過去幾個月期間，也獲得對方保證不希望看到封鎖發生。

除了德法之外，強生也試圖拉攏荷蘭和比利時。不過，一名荷蘭官員呼籲英國和歐盟及阿斯特捷利康達成協議，避免「雙輸局面」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範