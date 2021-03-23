產險公司規劃「疫苗個人險」，保障相關副作用醫療費用

台灣首批阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗昨（22）日開打，若對於施打疫苗後可能出現的不良事件擔憂，保險可望成為一個選項。

金管會表示，近期有一、兩家產險公司正準備推出疫苗相關保險，保戶如果因打疫苗出現副作用需要治療，保單會理賠醫療費用。《經濟日報》日前報導，安達（CHUBB）集團台灣產險分公司高層，已在上周五到金管會簡報，擬推出國內首張疫苗個人險。

金管會：兩家公司正準備疫苗相關保險，將加速審核

台灣的第一批AZ武漢肺炎疫苗，正式在昨日開打。由於不少先施打的國家回報血栓不良事件，多少影響到部分民眾的施打意願。

《經濟日報》報導，立委賴士葆昨天在立院財委會質詢表示，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中已經帶頭打疫苗，但國內還沒有疫苗的責任險，萬一打了疫苗出了問題，民眾沒得賠。是否藉由保險商品，鼓勵老百姓不用害怕打疫苗，打了出問題有保險保障可依靠？

對此金管會主委黃天牧回應，保險商品是講求一個機率問題（風險），但他認為，衛福部替國人挑選的疫苗，應該是沒有問題。

《聯合新聞網》報導，金管會保險局局長施瓊華表示，最近有一、兩家產險公司正在準備疫苗相關的保險，提供給民眾自行投保，保戶如果因為打疫苗，出現副作用可能需要治療，保單會理賠醫療費用。

不過，以前沒有這類的保單，施瓊華表示，因為是新形態保單，產險公司會送保單進保險局審核，既然民眾有這需求，保險公司送進來保險局會趕快審。

國內首張「疫苗個人險」將誕生，保費230元有找

《自由時報》報導，對於未來出現的「疫苗保單」會是什麼性質？目前壽險保單無法理賠嗎？施瓊華說明，「疫苗保單」是針對施打疫苗的醫療費用保險，屬於個人的。

「業者規劃設計的疫苗險並非責任險。」施瓊華表示，責任險是指對外進口疫苗，若產品有問題而給予理賠，屬於產品責任的問題，是疫苗廠商要投保的；而產險公司設計的疫苗險，則提供個人醫療費用保險。

《經濟日報》報導，昨日金融圈傳出消息，全球最大上市產險集團安達集團，其台灣產險分公司高層已在上周五到金管會簡報，擬推出國內首張疫苗個人險；金管會也劍及履及處理，本周四就要商品審查。

據了解，這張疫苗個人險每人承保兩劑，年繳保費不到230元，就能讓民眾買到30萬元喪葬費補償、住院日額合計上限8萬4000元、加護病房合計上限6萬元等保障。因保險局不准產險公司承保疾病死亡，業者擬用喪葬費補償字眼取代身故給付，另有施打每劑疫苗對應的住院日額與加護病房給付。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範