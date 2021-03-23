民團推「香港人權民主條款」要政院提對策，立委盼進一步立法制裁中共

因應中共透過各種手段步步讓香港的「一國兩制」名存實亡的局勢變化，包括經濟民主連合、台灣人權促進會、台灣香港協會等公民團體，邀集跨黨派立委林昶佐、邱顯智、陳柏惟、范雲翰洪申翰等今（23）日共同舉行記者會，公布《港澳條例》第60條之1「香港人權及民主條款」草案，規範行政院應定期向國會提出香港民主人權的評估報告與因應方案，並且防堵中國政府利用香港特殊地位對台灣擴張影響力，同時積極強化援港機制。

為什麼要訂這個條款？

台灣公民陣線秘書長江旻諺表示，目前香港人權及自制的狀況還在急劇惡化，日前中國人大決議修改香港選舉制度，徹底終極香港自治，再加上2月28日有大批香港民主派人士遭到逮捕起訴，顯然香港的政治寒冬還沒結束；1997年頒布的「港澳條例」的立法背景已經與今日不同，呼籲台灣應檢視相關法制，以防堵中國政府持續利用香港特殊地位對台灣擴張影響力，同時積極強化我國的援港機制。

去年港版國安法通過前夕，總統蔡英文曾主張動用《港澳條例》第60條的緊急命令權，終止適用《港澳條例》，以回應香港變局；如果香港或澳門情況發生變化，有危害臺灣地區安全之虞時，行政院得報請總統依《憲法增修條文》第2條第4項之規定，停止《港澳條例》之適用。

由於《港澳條例》是為規範及促進台灣與香港及澳門之經貿、文化及其他關係而制定，和中國人所受《兩岸人民關係條例》相比，規範較為寬鬆。如果《港澳條例》停止適用，改適用《兩岸關係條例》，港人居留的規定也會停止適用。去年5月，香港國安法通過前，總統蔡英文曾宣稱，如果香港情勢發生變化，將研擬停用，這樣的宣言代表某種程度抵制香港被「中國化」，也呼籲北京當局勿片面改變現狀。

而公民團體則是參考美國的《香港人權及民主法案》之精神，訴求透過增設「香港人權及民主條款」；經濟民主連合智庫召集人賴中強說明，中國人大通過修改香港選制的決定，現在香港人想要的「雙普選」已經不可能實現，而由中共所設定的「小圈圈」選出的特首候任人，等著北京政府任命，北京也可以不任命的。現在中共控制行政、立法部門後，香港司法部門也被染指；行政院有迫切需要提出相關的因應方案。

草案內容是什麼？

草案規定，行政院應進行資料收集、分析研判，由行政院長率領相關部會首長，就香港、澳門政治經濟情勢提出年度評估方案與因應方案，並向立法院進行報告。報告內容應包括港澳人權狀態和民主自治程度等，如人身自由、言論自由、選舉與被選舉權；民主自治程度包括，司法獨立、立法會選舉、新聞媒體、經濟貿易、貨幣與市場交易等自主性，受中國政府干涉、和中國整合的程度。

草案也要求行政院應該針對中國政府利用港澳的特殊地位，透過人員往來及服務提供、資訊傳輸或其他方式，對台灣及各國擴張影響力的情況做研究報告，並提出因應對策。

草案也提到，台灣行政部門應制定因應方案，包括制定行政計畫、編列預算、修法強化對港澳民主人權的支持，必要時得依照第60條第1項規定廢止條例適用，取消香港地位的特殊性。另外在《港澳條例》部分或全部都停止適用時，應該保障因政治因素其自由和安全受到緊急危害的香港人或澳門人在台灣的相關權益。

各黨立委怎麼看？

無黨籍立委林昶佐表示，港區國安法通過後，中國大量抓捕香港民主派人士，台灣必須完善法制層面，除推展援港機制，台灣的立法院人權促進會也正研擬提出台版「馬格尼茨基法案」，加入世界民主國家制裁中國的網絡。

民進黨立委范雲也認同林昶佐的看法；她指出像美國的法案要求國務院定期報告，如果有人侵犯香港的人權和民主，透過簽證、沒收財產等具體制裁來因應；在美國法案通過之後，英國、日本、德國都有很多民眾在倡議、國會也在討論。而歐洲也推出相關法案，禁止企業出售秘密監控、鎮壓的技術予中國；台灣應該可以有更多作為來表達對香港民主的支持。作為立法院人權委員會秘書長，也希望台灣能藉這次機會一起推動「全球馬格尼茨基人權問責法」的台版法案。

全球馬格尼茨基人權問責法（The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act），授權美國政府對違反人權及國外顯著腐敗人士實施制裁，例如禁止入境、凍結並禁止官員在美國的財產交易。全球至少六國通過類似法律，歐盟、澳洲、法國、瑞典、荷蘭正審議相關立法。

洪申翰則表示，2019年反送中運動後台灣開始有援港機制做人道救援工作，但隨著香港情勢持續惡化，「台港服務交流辦公室」可能不足以因應，應該可以有更積極的作為。且針對中共對西藏、新疆、香港等地方持續壓迫的作為，國際上大家都給予嚴厲批判；而台灣的國會和相關部門如果推進這條款，在國際民主陣營制衡中國的獨裁擴張的行動中，台灣應該也可扮演非常重要的位置，有助於台灣在國際社會上在人權和民主推進，這是他希望各界能支持這條款的重要原因。

另外時代力量邱顯智、台灣基進黨陳柏惟也都表達對此法案的支持，陳柏惟強調，現在中共就是透過「愛國審查」要把香港的自治毀掉，雖然目前香港被中國所控，香港自治走向死亡，但是對於那些從來不放棄，還在抵抗中國政權的香港人，藉由這條款可以傳達台灣民間乃至於台灣政府對香港自治精神的肯認，他會支持。

邱顯智提醒，由於過去與港澳之間具有相當程度經貿文化往來的利益，台灣選擇給予港澳比起中國更優惠的對待，然而一旦香港和澳門不再如初，成為無異於中國的城市，那就無開放門戶的理由。

台灣香港協會理事長桑普分析，香港情勢現在完全不樂觀，香港公務員被要求宣誓、司法追殺抗爭者、「愛國者治港」的原則將香港變成了像是一個中國的城市，而不再是具有特殊地位的香港。除了政治上的制度改變，還包括人口政策上的對中國開放、中資企業的滲透等，這些都在讓香港走向「中國」。

桑普強調，台灣是民主世界面對中共第一排，香港淪陷是台灣的警鐘，他認為應該可以更細緻區分支持民主的香港人，以及和那些支持香港變成中國的到底差在哪裡。採取「戰略模糊」態度已不合時宜，因為中國不會將台灣看成戰略模糊對象，繼續戰略模糊尤其危險，應有清晰的因應對策。

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核稿編輯：楊士範