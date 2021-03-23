【圖輯】澳洲「百年一遇」大洪水，淹過人們被森林野火與旱災夾擊的家園

（中央社）澳洲東南部今天（澳洲時間22日）遭遇另一波密集降雨，使雪梨（港稱「悉尼」）北部「百年難得一見」的洪患更加惡化，數以千計民眾接獲命令撤離、200多間學校宣布停課。

《法新社》報導，連日洪患已造成澳洲人口最多的新南威爾斯州沿海地區大範圍淹水，雪梨西北部邊郊正遭逢官員所說可能是數十年來最嚴重洪患。

一年前，新南威爾斯州才因氣候變遷發生空前未見的叢林野火，此前當地經歷久旱，迫使雪梨實施限水措施。

新南威爾斯州中北岸（Mid North Coast）在此次洪患中首當其衝、受災最劇，州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）宣布當地遭逢「百年一遇」的災難。

雪梨民眾看著當地暴漲的帕拉瑪塔河｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

據《路透社》報導，過去3天持續降雨讓新南威爾斯州河水暴漲，造成大面積破壞，迫使當局下令要求民眾大規模撤離。

新南威爾斯州緊急服務處推文表示：「可能比1961年11月以來的任何水患都要嚴重。」當局預估這樣的劇烈天氣將持續到24日。

電視和社群媒體畫面顯示，快速流動的滾滾洪水讓房屋隨波逐流，還沖走車輛和農場牲口，淹沒道路、橋樑、房舍和農場。

帕拉瑪塔河水位爆滿｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

緊急服務官員向當地媒體表示，截至目前，新南威爾斯州各地已有1萬8000名民眾接獲撤離命令。

雖然目前並未傳出人員死傷，不過當局仍警告可能會出現「威脅生命」的情況。

官員向天空新聞澳洲台（Sky News Australia）表示，自這場洪患危機開始以來，國家緊急救難服務處（SES）已接獲8700通求援電話，其中超過2000通是在過去24小時。

教育當局表示，有200多間學校停課，包括部分在洪患中遭到破壞的學校。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

《中央社》報導，由於洪水來得又快又急，造成大面積破壞，雪梨西北部分地區的民眾半夜接獲命令撤離，州長表示，可能還須撤離另外4000人。

「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）網站顯示，雪梨以北的塔里（Taree）成了水鄉澤國，一幢住家在洪水中隨波逐流；另有約150名民眾在一個過去當作野火避難地點的禮堂留宿一晚。

《中央廣播電台》報導，為雪梨提供大部份飲水的瓦拉甘巴大壩（Warragamba Dam）已在20日下午滿溢，專家預測將是自1990年以來，這座水庫首次的大量溢出。

在水壩滿溢後，雪梨廣大的豪克斯布里－尼皮恩山谷（Hawkesbury-Nepean Valley）地區膨脹的河川水位，預料將升高到自1961年來不曾見過的高水平。

《CNN》報導， 2019年和2020年澳洲面臨破紀錄的森林野火，如今被大火肆虐過的房屋，現在正受到洪水的影響。

「受到森林大火襲擊的社區，如今正遭受洪水與乾旱的雙重夾擊。我不知道在本州的歷史中，還有哪個時間點，在這麼短期內同時面臨天災與疫情的考驗。」 新南威爾斯州長貝雷吉克利安 說。 「當你經歷了三、四次類似的打擊，而這些事件改變你原來的生活時，這會讓人感到瀕臨崩潰邊緣。」

《BBC》報導，原本在澳洲東南邊的低壓系統造成數日降雨，而洪災的原因是有另一個從內陸東移的低壓，兩者在雪梨附近匯合，造成短時強降雨。不過後續將有乾燥空氣進入 新南威爾斯州，降雨在當地時間24日後就會趨緩。

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