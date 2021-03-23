美國防部長突訪阿富汗：為何經歷四任總統美軍仍無法結束這場「永遠戰爭」？

編譯：吳宗宜

美國防部長奧斯汀首次出訪阿富汗

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）以美國最高國防首長身份，在3月21日首次訪問阿富汗，會見了阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）和其他高階官員。

川普（Donald Trump）政府在去（2020）年與塔利班（Taliban）達成協議，美國在5月1日之前把所有美軍從阿富汗撒離，而拜登（Joe Biden）政府正考慮是否將協議延長6個月至年底以利軍隊撤離。

奧斯汀表示，「據我所知，拜登總統還未決定或宣布何時從阿富汗撤軍，拜登總統正謹慎地決策何時從阿富汗撤軍，至今為止他對於美軍留在阿富汗的時間及人數皆未有定論。」

21日的記者會上他向記者說，和阿富汗總統甘尼、美國駐阿富汗大使威爾森（Ross Wilson）和美國及北約駐阿富汗部隊上將米勒（Gen. Scott Miller）的會晤非常有幫助，他這趟訪問是來「傾聽和學習（listen and learn）」的。

對於塔利班是否已履行與美國協定中的承諾，他不願發表評論，但補充說明，「很明顯在阿富汗暴力事件依然普遍，我們非常希望看到暴力事件減少，我認為如果這件事發生，就可以創造條件開啟有效的外交工作。」

根據《CNN》報導幾位國防官員表示，若拜登政府希望順利完成撤離目前留守阿富汗的2500名士兵，需要付出巨大的努力，以拆除或銷毀可能落入塔利班手中的武器、設備和設施。

雖然去年川普政府與塔利班達成了撤軍協議，但是關於這些叛亂分子，是否將信守與阿富汗政府談判承諾的內容仍存在疑問，而對於拜登總統曾表示，美國於5月1日前撤軍的期限將難以實現，塔利班警告美國，這麼做將有嚴重後果。

阿富汗戰爭的漫漫長路

美國派軍在阿富汗的歷史可以追溯到2001年，該年911恐怖攻擊事件發生後，小布希（George W. Bush）政府向阿富汗塔利班政府，提出逮捕並移交賓拉登（Usāmah bin Lādin）在內的蓋達組織高層等要求，遭塔利班政府拒絕。

10月7日，小布希向全國發表演說，表示「我們是一個愛好和平個國家，但是我們卻如此突然而悲痛的學到，在發生如此恐怖攻擊的世界裡不存在和平。面對眼前新的威脅，追求和平的唯一方式是打敗那些威脅它的人。我們不是自願請纓執行這項任務，但我們會完成它，打敗敵人……我們不只是在保衛我們國人所珍視的自由，也是在保衛全世界人們的自由，讓他們能不在恐懼之下生活並養育他們的下一代。」

於是美英聯軍於該演說後，聯合阿富汗北方聯盟向塔利班政府開戰，推翻塔利班政權，但該組織化整為零，轉往阿富汗東南部及巴基斯坦邊境的山地開始進行游擊戰，並持續與蓋達組織密切合作對美軍進行攻擊，美國便與北方聯盟組建之阿富汗政府，持續與塔利班組織進行小規模戰爭，該場游擊戰持續至今。

為結束在阿富汗境內冗長的軍事行動，在2009年甫獲諾貝爾和平獎的歐巴馬（Barack Obama）決定增兵3萬至阿富汗，使美國在阿富汗的駐軍超過10萬人，而2011年美國海軍陸戰隊在巴基斯坦進行突襲任務擊斃賓拉登後，美國開始進行撤軍。

歐巴馬對此表示，「我們已經完成了我當年增兵阿富汗時的目標，也就是打擊蓋達組織、降低塔利班的影響力及訓練阿富汗軍隊保衛自己的國家，我當時也訂下了明確的撤軍計畫，2011年我們將會撤回1萬人，明年夏天前會再撤回3萬3000人……我們的任務將由作戰轉為協助。」

歐巴馬也指出，在美軍的作戰下，除賓拉登已遭擊殺外，蓋達組織之影響力也已大幅下降。至2016年歐巴馬卸任時，阿富汗僅留下8400名駐軍，並不再進行大規模作戰，主要任務為協助訓練阿富汗軍隊對抗蓋達組織及其他恐怖組織。

但歐巴馬在撤軍阿富汗的決策卻遭部分民主、共和兩黨之國會議員攻擊，時任共和黨參議員麥肯（John McCain）指出，美軍駐紮阿富汗的人數不應該再下降，否則塔利班的勢力將會再度崛起威脅區域穩定；而民主黨眾議員麥高文（Jim McGovern）則表示，美國已派兵阿富汗十餘年，是美國歷史上參與最久的戰爭，美國應該完全自該國撤軍，擺脫泥淖。

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川普政府的阿富汗政策

川普爭取連任時，競選承諾之一就是結束這個美國史上最長的武裝衝突：阿富汗戰爭。他說自阿富汗撤軍一直是該政府的優先政策。

根據《路透社》報導，川普對塔利班的強硬和機敏表示稱許，並說：「我們與塔利班的關係很好。他們很強硬、聰明、敏銳，但公平的說，他們也厭倦了持續19年的戰鬥。」

2020年2月川普政府和塔利班簽署的協議中提到，如果塔利班遵守承諾，包括禁止蓋達組織或其他激進分子在其控制的地區開展行動，並與政府進行和平談判，美國及其北約盟國將在14個月內撤出所有部隊。但雖然塔利班停止了對國際部隊的攻擊，但它繼續與阿富汗政府作戰，作為與阿富汗政府開始談判的條件，塔利班還要求以囚犯交換的方式釋放數千名塔利班成員。

該協議於2020年2月29日簽署，雙方同意在2021年5月之前撤出所有美軍，但前提是塔利班信守承諾，剪斷與恐怖組織間的關係，並同意與阿富汗政府進行永久停火與和平談判，終止該國內戰。

美國和塔利班達成協議後一年，阿富汗政府發言人沮喪地表示，激進組織對平民的暴力行為不減反增。

一些阿富汗官員表示，將阿富汗政府排除在2020年2月的協議之外，只會加強敵對勢力對自己的信心與對政府的敵意，而塔利班爭辯，他們不會與阿富汗政府對話，因為他們不承認阿富汗政府的合法性。

在簽署協議後，阿富汗政府與美國簽署了一項備忘錄（MOU），其中表示歡迎各方減少使用暴力、認可美國與塔利班的協議，美國方面則保證與阿富汗政府合作，以達成一項可持續的談判協議。

根據聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）發布的一份報告指出，2020年阿富汗有超過3000名平民因為暴力行動喪生，另有5800人受傷，而在該年9月12日於卡達首都杜哈舉行的政府與塔利班的雙邊談判後，平民傷亡人數增加了45％。

阿富汗下議院前議員巴拉克（Shukria Barakzai）說，「杜哈會議後數個月雙邊依然未能在達成和平方面取得進展，因為塔利班不願與我們進行實質談判。」此會談已比原定計劃晚了6個月，因為阿富汗政府與塔利班間對是否釋放5000名塔利班囚犯上產生分歧。

巴拉克表示，「暴力事件的增加使阿富汗人感到失望，塔利班承諾，他們將減少暴力；並將與阿富汗政府進行和平談判，但他們沒有這樣做。」

阿富汗第一副總統薩姆（Amrullah Saleh）則在本月早些時候對《BBC》表示，他認為川普政府在協議中對塔利班作出太多讓步。

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拜登政府的下一步？

新上任的拜登政府已表示，將重新審視前政府與塔利班達成的和平協議，白宮希望確保塔利班信守諾言，包括減少暴力並切斷與恐怖分子的聯繫。

拜登總統的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）已與阿富汗總統哈杜拉・穆希卜（HamdullahMohib）聯繫，並明確表示美國將審查塔利班是否已履行其承諾。

國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）也聲明，「蘇利文強調美國將通過有力的外交努力來支持區域和平進程，幫助雙方實現持續及公正的政治解決和永久停火。」

阿富汗國家安全委員會發言人安達（Rahmatullah Andar）告訴《美國之音》，「阿富汗政府是衝突中的當事方之一，應該成為去年2月協議的一方。在美國和塔利班的協議中，喀布爾的重要性被忽略了，因此該協議並未成功地為阿富汗帶來和平、制止流血衝突並終止阿富汗人的苦難。」

拜登政府表示，他們今後將致力於與阿富汗政府緊密合作，同時也正在重新審視該協議，包括評估塔利班是否履行了承諾。

美國已將其軍隊人數從2020年2月的1萬3000人減少到2500人。根據《BBC》指出，鑑於塔利班尚未履行其承諾的擔憂，美軍5月完全撤軍的可能性不大。

前美國國務院阿富汗和巴基斯坦問題高級顧問魯賓（Barnett Rubin）表示，「延長6個月撤軍讓我們有辦法處理其他問題，尋求其他政治解決方案等，但美國必須和塔利班談判協商延長期限，否則暴力情勢肯定會嚴重升級。」

前美國駐巴基斯坦大使奧森（Richard Olson）也說，「延長美軍駐紮時間，不僅會增加阿富汗政府和與塔利班談判中的籌碼，也有助於穩定阿富汗情勢，此舉將對塔利班施加一定程度的壓力，以履行其在協議下的核心承諾。」

今（2021）年2月3日兩黨於國會共識通過的報告指出，美軍撒離的前提是阿富汗境內的暴力情勢降低，阿富汗內部談判取得進展以及有效遏制蓋達組織，同時也警告，不負責任地撤離美軍將導致阿富汗內戰。

不久前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在其任命聽證會上說，「拜登政府希望結束這場所謂的永遠的戰爭，但同時保留一定的能力以應對恐怖主義的反撲，這就是為什麼我們一開始會在那裡的原因。」

目前，阿富汗只剩下2500名美軍駐紮，這是自20年前衝突爆發以來的最少的人數。塔利班則向《BBC》表示，如果所有外國部隊在春季之前，不依照之前和川普政府的協議撤軍，他們將恢復對國際部隊的攻擊。

曾獲普立茲獎的《紐約時報》戰地記者菲爾金斯（Dexter Filkins）更表示，「繼承川普和塔利班協議的拜登總統面臨一些艱難的選擇，如果拜登成功撤軍，他將永遠結束這場戰爭，但是隨著美軍的撤離，內戰可能會重新爆發，塔利班可能會接管阿富汗，而美國也將被視為在戰爭中失敗。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範