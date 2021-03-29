《從0開始打造財務自由的致富系統》：事實是，金融「專家」根本無法預測未來市場走勢

文：拉米特．塞提

專家無法猜測未來市場走勢

在我們繼續討論如何擊敗專家之前，先更深入地了解他們是如何運作，以及他們的建議為何常常漏洞百出。

最引人注目的金融「專家」是權威人士和投資組合經理（也就是在共同基金中選擇特定股票的人），總是喜歡用對市場走勢是上漲還是下跌的預測來取悅人們。專家們喋喋不休地談論利率、石油產量，以及一隻在中國展翅飛翔的蝴蝶，將會如何影響股市。

他們把這些預測稱為「掌握市場時機」，但事實是，他們根本無法預測市場會漲多高、跌多低，甚至市場的走勢。

我每天都會收到一些讀者的來信，想知道我對能源產業、貨幣市場或Google的看法。誰會知道呢？我當然不知道，尤其是短期走勢。不幸的是，事實上沒有人能預測市場的走勢。儘管如此，電視上的名嘴每天還是做出浮誇的預測，不管說的是對是錯，永遠不會為此負責。

媒體從每一個微小的市場波動中尋找資訊。有一天，專家們對股市下跌數百點感到悲觀和大難臨頭。而三天後，隨著股市攀升500點，頭條又充斥著希望和獨角獸（用來形容在市場上有10億美元估值的私人公司）。

看著很吸引人，但你得退一步問自己：「我從中學到了什麼嗎？或是我會因為市場行情忽漲忽跌而不知所措嗎？」有更多資訊有時不見得是好事，尤其當資訊並不確定時，會導致你在投資中出錯。投資的關鍵是要完全忽略這些專家的預測，因為他們根本不知道將來會發生什麼事。

即使你認為專家會更了解狀況，其實基金經理有時也會栽在市場炒作中。你可以從基金本身的交易模式中看到這一點：共同基金常會在股市中「週轉」，也就是會大量買賣股票（要付大筆的交易費，如果不是以享有稅負優惠的帳戶持有，還要再繳稅）。基金經理們追逐最新的熱門股票，自信地認為有能力發現數百萬人查覺不到的東西。

此外，他們還要求特別的酬勞。儘管如此，基金經理們仍有75％的時間無法擊敗大盤。你可能會說：「但是，拉米特，我的基金經理人不一樣，他過去兩年創造80％的報酬！」這很好，但只因為有人在幾年內贏了市場，並不代表明年仍能打敗大盤。

從2000年開始，標普道瓊指數進行了一項為期16年的研究，發現那些在某一年度超越基準表現的基金經理，很難在第二年獲得類似的報酬率。標普道瓊指數資深分析師里安．波伊爾（Ryan Poirier）表示：「如果你的基金經理人在一年內跑贏了指數，那麼他明年再度超越指數的可能性通常不太高。」

一個令人震驚的例子──「專家」也摸不透市場 ​​ 權威人士和媒體都知道如何吸引我們的注意力：華麗的圖片、高談闊論的名嘴、對市場大膽卻幾乎永遠都不會實現的預測。這些可能很有趣，但讓我們看實際的數據，你會很震驚。 普特南投資公司（Putnam Investments）研究了標準普爾500指數在15年中的表現，期間的年化報酬率（註）為7.7％。他們注意到了一些驚人的事：在這十五年裡，如果錯過了10個最好的投資日子（股市上漲最多的那幾天），報酬率就會從7.7％掉到2.96％。如果錯過了最好的30天，你的報酬率會跌到－2.47％的負報酬率！ 以實際的美元價值計算，如果投資了1萬美元，並在這15年裡把將錢留在市場上，最終會得到3萬711美元。如果錯過了10個最好的投資日，最終會得到1萬5481美元。如果錯過了30個最好的投資日，最終只會得到比本金還少的6873美元報酬。 這項研究結果很驚人。會讓你懷疑朋友和權威人士當初很肯定地告訴你：「『很明顯』市場正在下跌。」別理他們，嘗試預測市場走勢也許會讓人感覺良好。但坦白說，當涉及投資和複利時，感覺只會讓你誤入歧途。 唯一的長期解決方案是定期投資，盡可能將多的資金投入低成本、多元化的基金中，即使在經濟低迷時期也堅持下去。這就是為什麼長期投資者會使用這樣一個詞語：關注投資在市場的時間，而不是把握市場時機。 註釋：年化報酬率（annualized return），是將時間單位計算長短不一的投資報酬率，變成以「一年」為計算單位，以利比較各個報酬率。 ​​ ​​

如果要你說出2008年至2018年的最佳股票，你可能會猜Google，但你會猜到是達美樂披薩嗎？如果你早在2008年1月買進1000美元的Google股票，10年後其價值會略高於3000美元。你會想10年內將錢翻3倍真是太棒了。但如果你是拿1000美元買達美樂的股票，投資會增加到接近1萬8000美元。

問題在於沒有人能夠隨著時間推移，一直猜對哪些基金或股票的表現會優於市場，或與市場打平。任何聲稱自己能夠預測的人都是在撒謊。

所以不要理會專家們的預測，也可以忽略那些罕見的市場變動。別理基金過去一、兩年的表現，基金經理人可能在短期內表現出色。但從長期來看，由於投資會有成本、手續費，挑選表現優異股票的數學難度也會越來越高，基金經理人幾乎永遠不會跑贏大盤（本章後面將介紹更多）。當你在評估一支基金時，唯一能真正衡量的方法是看它過去10年或更長時間的表現紀錄。

金融專家會隱藏自己的錯誤

正如我所說，「專家」往往是錯誤的，但更令人惱火的是，他們知道如何掩蓋錯誤的紀錄，這樣我們就不會發現專家的失敗。事實上，這些金融業者，包括管理共同基金的公司和所謂的專家，都比想像中還要狡猾。

他們最常使用的伎倆之一就是，永不承認自己錯的錯誤。

《你讀過的最聰明的投資書》（The Smarter Investment Book You’ll Ever Read）作者丹尼爾．索林（Daniel Solin），曾描述過一項研究，說明像晨星（Morningstar）這樣的金融評級公司是如何提供股票評級，投資者可以利用這些評級來快速了解多支股票的表現，儘管這些公司提供的根本就是地雷股，還讓股東價值虧損了數十億美元，但他們仍然力挺這些評級。

研究發現：截至公司申請破產之日，50家諮詢公司中，有47家繼續建議投資者購買或持有這些公司的股票。19家公司中有12家在實際申請破產之日繼續獲得「買入」或「持有」的評級。

像晨星這樣的金融評級公司提供的基金評級，應該是要簡單反映基金的價值，但它的五星級評級實際上完全是胡說八道。為什麼？有兩個原因：

首先，獲得五顆星實際上並不能代表預測正確。研究人員克里斯托弗．布萊克（Christopher Blake）和馬修．莫雷（Matthew Morey）進行的一項研究顯示，雖然在預測不佳的低星級評等股票，還算準確，但高星級評等卻並不準確。

他們寫道：「在大部分情况下，幾乎沒有統計證明，晨星評級最高的基金表現，優於排名第二和排名中間的基金。」僅僅因為一家公司給一支基金評了五顆閃亮的星星，並不代表它將來會有優異的表現。

第二，當涉及到基金評級時，公司會依靠倖存者偏差（survivorship bias）來掩蓋一家公司的經營狀況。倖存者偏差的存在，是因為失敗的基金沒有被納入未來的基金業績研究中，原因很簡單，它們已經不存在了。例如，一家公司可能發了100支基金，但幾年後只剩下50支。這家公司可以大肆宣揚這50支基金表現多麼好，但卻忽略掉其它50支失敗並已被除名的基金。

換句話說，當你看到「最佳的10支基金！」出現在共同基金網站和雜誌上時，要想到沒看到的事實，也同樣很重要：出現在那一頁上的基金是那些沒有被關掉的基金。但是有些五星評級的基金，卻不在那些成功的基金之列。

一些共同基金管理公司採用了「孵化」基金的做法。一家公司可能會成立10支小型新股基金，由不同的內部管理人負責，然後等著看哪一支會成功。假設幾年後只有3支基金的總報酬率高於市場平均水準。該公司就會開始積極推銷這些成功的基金，放棄掉其他7支基金，並掩蓋掉失敗的記錄。 ──墨基爾（Burton G. Malkiel），《漫步華爾街》作者

三位成功擊敗大盤的傳奇投資者 ​​ 確實有投資者多年來一直跑贏大盤。例如，華倫．巴菲特（Warren Buffett）53年來的年化報酬率為20.9％。富達公司的彼得．林奇（Peter Lynch）13年來的報酬率為29％。耶魯大學的大衛．斯文森（David Swensen）33年來的報酬率為13.5％。他們擁有非凡的投資技巧，並獲得了世界最佳投資者的稱號。但是單僅因為這些人能持續擊敗市場，並不代表我們也能做得到。 理論上，是有可能持續跑贏市場（考慮通膨因素後，市場報酬率通常在8％左右）。照這樣說，我也有可能成為重量級拳擊冠軍。從統計上來看，隨著全球數以百萬計的人試著擊敗市場，必然會有一些異常的人出現。誰知道他們的成功是因為統計資料還是出於技術？ 但就連專家們也認為，個人投資者不應該期望自己的投資也能達到相等的報酬。例如，斯文森曾解釋說，他之所以能獲得巨額報酬，是因為擁有一流的專業資源，但更重要的是，他獲得了一般人永遠無法擁有的投資通路，像是最好的創投和對沖基金，他用這些來支持自己的資產配置。這些專業人士醒著的每一個小時都在研究投資，且可以獲得專有資訊和交易。一般投資人根本沒有機會和他們一爭長短。 ​​ ​​

金融公司非常了解倖存者偏差，但他們更關心的是擁有表現優異的基金，而不是讓真相全都露。因此，他們刻意創造了幾種方法來快速測試基金，並且只銷售表現最好的基金，進而確保他們身為「最佳」基金品牌的聲譽。

這些技巧特別陰險，因為你永遠也不知道要注意這些詭計。

當你看到一頁滿是15％報酬率的基金時，自然而然地會認為將來還會繼續帶來相同的報酬。如果這些基金有像晨星這樣值得信賴的公司給予五星評級，那就更好了。

但現在我們已經知道了倖存者偏差，而且大多數評級都毫無意義，很容易看出，金融「專家」和公司都只是想讓自己的荷包飽滿，而不是確保你的錢能獲得最好的報酬。

書籍介紹

本文摘錄自《從0開始打造財務自由的致富系統：暢銷10年經典「系統理財法」，教你變成有錢人》，采實文化出版

作者：拉米特．塞提

譯者：簡瑋君

美國平民理財網紅、暢銷作家拉米特．塞提，成立理財部落格「我教你變成有錢人」，獨創自動投資與存錢的「系統理財法」，每月超過25萬人在他的部落格交流，一起實踐這套理財法，省下超過1,530,000美元。2009年，他把這套方法寫成書，教人如何有效理財，自動成為千萬富翁，收到成千上萬讀者的真心回饋，改善他們的財務狀況、實現理想生活、邁向財務自由。

Photo Credit: 采實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航