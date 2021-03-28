《激痛點按摩全書》：肩膀前側或外側的疼痛，常常是「棘下肌」造成的

文：克萊爾．戴維斯、安柏．戴維斯

棘下肌（Infraspinatus）幾乎覆蓋了肩胛棘下方的整個肩胛骨（圖5.23）。

棘下肌的英文「infraspinatus」所代表的意思，就是「脊狀處下方」。棘下肌的外側端與肱骨頭的後側相連，這賦予它將手臂向外轉動的能力，所以你才可以在投球和準備用網球拍正手擊球的時候，做出手臂向後拉的動作。沒有這個向外旋轉的能力，手臂就無法舉到肩膀以上的高度。棘下肌也是確保肱骨頭能順暢在肩臼中滑動的主力肌肉。

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棘下肌是全身最常受到磨難的肌肉之一。這條肌肉所造成的苦痛，甚至能夠終結運動員的職業生涯。

症狀

矛盾的是，棘下肌激痛點雖然位處肩部後側，但它們卻是造成肩部前側疼痛最常見的原因（圖5.24）。這種疼痛通常有種發自關節深處的感覺，有時候還會稍微往下延伸到二頭肌。棘下肌激痛點對前三角肌和肱骨頭的隆間溝 （bicipital groove）造成的強烈壓痛感，也可能會讓這些症狀被誤診為二頭肌肌腱炎（bicipital tendinitis）。

疼痛也可能落在肩膀外側的位置。有時，緊鄰肩膀內緣的棘下肌激痛點（圖5.25），會對頸部後側和肩胛骨旁的上背部造成轉移痛，甚至會一路向下延伸到上臂和前臂，直達整個手部內側（大拇指那一側）。一旦轉移痛延到前臂，手部和手指伸肌形成衛星激痛點的風險就會變高，加重手部的疼痛和其他症狀。

棘下肌激痛點也可能造成「多汗症」（hyperhidrosis），讓出現轉移痛的部位，甚至是雙手有盜汗的現象。

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棘下肌激痛點的其他症狀，還包括：肩膀和手臂無力和僵硬，這會導致你的肩膀和手臂很容易疲勞；向內和向外旋轉手臂的幅度受限，讓手臂很難任意朝各個方向活動。

由於旋轉手臂是將手向後伸的必備條件，所以一旦棘下肌出了狀況，把手伸到背後的動作就成了不可能的任務。譬如，穿上或脫下外套會讓你費盡千辛萬苦；如果你是女生，恐怕還會無法自己扣上或解開胸罩。

另外，往棘下肌出狀況的那一側側躺，你的肩膀多半會疼痛難耐；可別以為躺另一側就會比較好，因為手臂的重量同樣會拉扯到你的棘下肌。甚至就連抬手梳頭或是刷牙之類的簡單日常舉動，也可能讓你感到痛苦萬分。

屬於內旋肌群的肩胛下肌和胸大肌，也可能在棘下肌和小圓肌引爆狀況。萬一肩胛下肌和胸大肌有變短、緊繃和激痛點的問題，那麼棘下肌和小圓肌就會被它們過度伸展，並在長期抵抗這股拉力的過程中形成激痛點。棘下肌或許跟你身上的許多轉移痛有關，但是如果你沒有消除其拮抗肌的激痛點和變短的問題，就永遠也無法解決棘下肌所引發的各種症狀。

總之，在你開始做任何一種伸展運動前，都一定要先中止該處激痛點的活性。

許多肩部肌肉都有可能被激痛點找上，而且很快就會讓你的手臂出現無法動彈的狀況。因這些肌肉僵硬所引發的肩部活動能力僵化，會讓你的醫師認為你有關節沾黏的狀況，或者說有沾黏性肩關節囊炎的問題。

通常遇到這種狀況，醫師都會建議患者動手術治療。然而，這個俗稱為「五十肩」的病症，其實對激痛點按摩的接受度非常高，只要針對旋轉肌群和其他相關肌肉裡的激痛點進行按壓，大多都可獲得很好的成效。

成因

需要長期將手臂高舉過頭，或是伸向前方的工作，都會過度操勞棘下肌，因為它們必須持續收縮，才能讓手臂一直保持在抬起的狀態。反覆將手伸向背後的動作，也可能讓棘下肌變短、充滿激痛點。意外、跌倒和許多運動，都有機會讓棘下肌的負荷超載。開車時，把手放在方向盤的最上端，會持續對棘下肌和棘上肌造成壓力，因為它們必須一起收縮，才能讓手臂一直抬著。

基於相同的原因，在手肘毫無支撐的情況下，長時間敲打電腦鍵盤，同樣很容易耗盡棘下肌和棘上肌的力量。另外，滑鼠放的太遠，必須長期伸長手臂操作它，也可能是讓你該側肩膀長期疼痛的原因；因為這需要上手臂反覆做出外旋的姿勢，此舉會讓棘下肌和小圓肌不斷呈現收縮的狀態。

棘下肌的功能就是將手臂向外旋轉，所以只要是與這個動作有關的活動，都有可能造成棘下肌的負擔。仔細檢視你的日常活動，從中找出其他導致你過度使用棘下肌的習慣，如此一來，你才能設法消除，或是盡可能降低這些持續性因素對棘下肌的壓迫。

治療方式

位於肩胛骨外側的棘下肌，是一塊可輕鬆自行按摩的肌肉。要確認你是否找對位置，可以將手臂向外旋轉，你應該會感受到它在你的指下收縮和隆起（圖5.26）。Thera Cane按摩杖和Backnobber按摩杖，都能對棘下肌發揮非常好的按摩效果。

不過，有時候你或許會更喜歡靠牆抵著網球、高彈力球或長曲棍球按摩的感覺（圖5.27）。如果你選擇靠牆抵球的按摩方式，請把球放在肩胛棘下方，然後把你的身體轉45度角，讓你的肩胛骨靠著牆面。假如你是用背部平貼牆面的姿勢按摩棘下肌，就會按不到對的點。

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搜尋位在肩胛棘正下方的兩個激痛點。然後用手指感受這塊肌肉與肩胛骨外緣平行的邊緣。在這束指狀肌肉的中央，你會找到那個引發你肩部前側疼痛的激痛點。每一回的療程請推撫每一個激痛點10到12次，一天數回。

棘下肌是一個特別鬼鬼祟祟的肌肉，因為棘下肌本身很少會發疼。你會發現自己老是在搓揉肩膀前側或外側，卻沒想到那些部位的疼痛常常是棘下肌激痛點所造成。除非你有按壓棘下肌，否則你永遠都不會知道它才是罪魁禍首。

在考量到激痛點的問題之前，請你謹慎鍛鍊和伸展棘下肌或任何其他的肩部肌肉。棘下肌的激痛點非常容易受到刺激，讓伸展產生反效果。有些治療師或許會主張有肩部無力和僵硬狀況的人，必須鍛鍊肩部肌肉，但實際上，這些 症狀都是出現激痛點的肌肉想要保護自己所做出的反應。只要你消除了激痛點的活性，肌肉的力量很快就會回來。

鍛鍊和伸展當然能幫助你恢復活動幅度，但這一切都必須在激痛點消失後才成立。

書籍介紹

本文摘錄自《激痛點按摩全書：圖解7大疼痛部位╳激痛點按摩9大原則，終結疼痛、還原身體活動力》，采實文化出版

作者：克萊爾．戴維斯、安柏．戴維斯

譯者：王念慈

陳年頭痛、肩頸痠痛老是治不好？有可能是你搞錯位置、用錯方法！

因為身體的疼痛是會連動的，有時候感到不舒服的位置，和真正有狀況的位置差了十萬八千里……

「激痛點療法」可以針對疼痛的源頭，徹底終結痛症！治療師嘗試用徒手按摩處理疼痛時，發現效果不如預期；健身教練試著用按摩工具幫助學員放鬆時，卻無法完全釋放……當我們試圖解決疼痛時，為什麼會遇到許多挑戰與瓶頸？本書將補足解痛時遇到的缺惑，完整收錄每個肌肉區塊的連動關係，任何人都可以照著圖示循線查閱。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航