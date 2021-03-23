AZ疫苗首日施打1578劑、不良反應事件1件，指揮中心預期接種進度將加速

中央流行疫情指揮中心與衛生福利部疾病管制署今（23）日下午召開記者會，指揮中心說明預防「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗截至今日中午已施打1578劑、不良反應事件為1件。武漢肺炎新增1例境外移入案例，為荷蘭籍20多歲男性。

疾管署則公佈台灣出現今年首例境外移入屈公病確定病例，為印尼籍20多歲男性。個案目前住院隔離中，同行者2人目前均無疑似症狀。

AZ疫苗開打首日施打1578劑，指揮中心預期接種進度將加速

指揮中心發言人莊人祥說明，截至今天中午12點，AZ疫苗已施打1578劑，後續也會每天在疾管署網站更新數據。接種後的不良反應事件目前為1件，屬於非嚴重的不良事件，症狀為發燒，事件地點在台北。

莊人祥表示，「Taiwan V-watch」武漢肺炎疫苗接種健康回報系統則有超過1000人參加，今天才開始回報資料。

莊人祥表示，疫苗開打首日施打量較少，主要是因為這是全新的疫苗，每家醫院仍需時間建立標準作業流程（SOP）。另一方面，由於接種疫苗可能產生副作用，醫院也會安排醫護人員分批施打。

莊人祥表示，近兩日會再觀察醫院後續施打的情形，並預期接種情形將會加速。

防疫醫師林詠青補充說明，所謂的不良反應的定義，依據法規的內容包含死亡、危及被接種者生命、被接種者必須住院、造成被接種者永久性傷殘等情況，不屬於上述反應者則歸類為非嚴重不良反應。

依據指揮中心新聞稿，今（23）日公布國內新增1例境外移入武漢肺炎確定病例（案1008），為荷蘭籍20多歲男性，今年2月8日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至防疫旅館檢疫。

指揮中心指出，個案2月23日檢疫期滿後，因工作需要，曾至醫院自費採檢，結果為陰性，因預計返回荷蘭，3月21日再次前往醫院自費採檢，檢出武漢肺炎陽性，於今日確診（Ct值36，次日核酸檢測為陰性，血清抗體IgM為陰性、IgG為陽性）。個案在台期間並無症狀，已掌握接觸者3人，其中2人列居家隔離、1人列自主健康管理。

莊人祥於記者會上補充，從檢驗結果看來，案1008事實上已經在來台之前就已發病很久，IgM為陰性、IgG為陽性，評估對台灣的影響不大。

今年首例境外移入屈公病確診病例

依據疾管署新聞稿，疾病管制署公布國內出現今年首例境外移入屈公病確定病例，為印尼籍20多歲男性，今年3月16日來台工作，因發燒於機場攔檢通報，經登革熱NS1快篩陰性後，送至醫院就醫及採檢武漢肺炎，其中機場採檢之血清檢出屈公病毒陽性確診。個案目前住院隔離中，同行者2人目前均無疑似症狀。

台灣自2007年10月將屈公病納入法定傳染病以來，累計232例確定病例，其中本土病例21例，境外移入211例；境外移入病例中，九成個案感染地為東南亞國家，以緬甸（70例）為多，其次為印尼（62例）及菲律賓（28例）。近期東南亞多數國家屈公病疫情處相對低點，泰國及馬來西亞今年迄今累計百餘例，尚低於去年同期，惟馬來西亞吉隆坡洗都（Sentul）近期爆發屈公病疫情，2月16日迄今累計已逾50例。

疾管署指出，屈公病與登革熱相同，都是藉由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期（可傳染期）。屈公病感染症狀包括突然發燒、關節疼痛或關節炎（特別是手腳的小關節、手腕和腳踝）、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；大多數患者約在7至10天內可康復。

疾管署呼籲，計劃前往東南亞等屈公病流行地區的民眾，應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。入境台灣或居家檢疫期間，如出現疑似症狀，應主動通報衛生單位安排就醫，就醫時請告知TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）等，以利及早通報、診斷及治療。

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核稿編輯：楊士範