英國當地新聞往往比小說精彩，2018年「雙面諜下毒案」就是最好的例子

生活在福爾摩斯、阿嘉莎・克莉絲蒂、約翰・勒卡雷的家鄉，不得不說英國人無論是拍攝偵探劇還是寫偵探小說，都有著極深厚的功力。英式偵探故事細膩綿長，好像爐上開著小火慢燉的滷牛肉，洋蔥混著番茄芹菜的香氣讓人在等待過程中充滿想像與期待；美式諜報片就像大火快炒的熱炒，色香味在最短時間內都掌握了，吃起來勁辣夠味但就是少了那份細膩。

除了看書追劇，有時英國當地新聞撲朔迷離的程度，完全讓人分不清是真實還是在劇中。

2018年3月的某個午後，有位六十多歲的老先生和女兒被發現口吐白沫倒在Salisbury小鎮廣場的座椅上不省人事，當地警方將原本以為是嗑藥過多的父女送到醫院後發現，老先生Sergei Skripal的身分極為不尋常——他是替英國工作的前俄羅斯間諜，也就是我們在電影裡常會看到的雙面間諜。

2004年12月俄國聯邦安全局（FSB）在莫斯科逮捕前特工Sergei，他們發現Sergei早已變節偷偷將情報給英國軍情六處（MI6）長達十年之久。在2010年的交換間諜行動中，英國強力要求將Sergei交換回英國，後來把他安置在Salisbury小鎮過著平靜的生活，然而，這位前蘇聯特工就這麼活生生地在英國國土上被下毒了……

俄國的雙邊諜和俄國的毒，普亭表示：若是我幹的哪會失手

雖說被普亭政府盯上的流亡倫敦俄羅斯人，過往被車禍被自殺的案件時有所聞，但這次Skripal父女是中了一種叫做諾維喬克（Novichok）的神經毒，是前蘇聯在冷戰期間研發的神經毒劑。沒有人知道他們何時被下毒，怎麼被下毒，中毒後到發作期間去過哪裡把毒劑帶到哪裡。連調查此案的警官在Sergei家裡蒐證時，也因為觸摸到病毒而送醫急救。

Photo Credit: AP Photo / 達志影像 2006年Sergei Skripal於俄國監獄中與律師對話

英國政府簡直氣炸了，直指這絕對是俄羅斯人搞的鬼，你們的變節間諜你們發明的毒氣，絕對就是你們下的手！

普亭政府當然矢口否認，他們辯證的觀點是：俄羅斯情報人員素質優秀想毒死這對父女怎麼會失手（Sergei跟女兒最後有被救回），這手法這麼拙劣，鐵定就是別人做的想要嫁禍給我們！

英國政府才不管俄羅斯說什麼，當時首相梅伊（Theresa May）先驅逐二十多名俄羅斯外交人員表示抗議，之後有三十多個盟國跟進驅逐了自己境內的俄羅斯外交人員，警告不應該在他人國土使用神經毒劑。就當大家以為事件就這麼告一段落的時候，6月底的某天，離Salisbury不遠的小鎮Amesbury，有對情侶也接觸神經毒劑後昏迷後送醫急救病情嚴重。

兩個俄國人飛到英國僅在小鎮待一日：我們想看老教堂而已

情況很不一樣的是，這對情侶真的是一般民眾，而且中毒的Dawn最後不治身亡。

英國政府說兩人撿到一瓶香水，噴了之後就中毒了，然後公布了兩名俄羅斯嫌疑犯亞歷山大（Alexander Petrov）和魯斯蘭（Ruslan Boshirov）的照片。說這兩個人3月底的時候大老遠從莫斯科飛來英國，去了趟Salisbury後就匆匆離開，絕對就是來下手的俄羅斯特工。

Photo Credit: AP / 達志影像 兩位被英國政府「誣陷」的「老實人」

普亭政府這次又說話了，他們找到了亞歷山大和魯斯蘭並且安排他們接受電視專訪，主持人問到：「你們為什麼大老遠匆匆飛去英國又回來？」。這兩位老實人答道：「我們是為了去看Salisbury的大教堂啊，看完就馬上飛回來了。」還在節目中背出關於大教堂的許多資料。俄羅斯電視台另外還訪問亞歷山大的表妹，替「老實一輩子」的表哥被栽贓感到憤恨不平。

後來，神經毒劑事件就在英國政府與俄羅斯政府各說各話中落幕，也沒有人告訴英國鄉民為何3月底被用的神經毒劑會在6月底再度出現。不過，好在之後就沒有人又中毒，堪稱結案。

看完了這起懸案，你是不是也跟我一樣覺得英國人之所以這麼會寫偵探劇，應該是因為生活中俯拾皆靈感，有時候真實世界發生的事，甚至比小說還要曲折離奇......

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航