從「饑荒女王」到「歐洲祖母」，一生不尋常的英國維多利亞女王

歷史上中外女君主的出現也不乏其人，但基於環境、國情及政治因素等考量，受歷史垂青並於史冊上被讚美歌詠的卻極為少數。這中間除了時勢所造就的原因及運氣外，最重要的還是個人的格局及涵養。在近代，有「歐洲祖母」雅稱的傳奇女王維多利亞便是一位特殊的個例。

維多利亞從十八歲登上順位繼承人的王位之後，展開了她長達將近六十四年的執政歲月。雖然這個紀錄後來被伊莉莎白二世所超越，但在歷史上也算是在位時間最長的第二位。由於在位期間建樹極多，她的時代被稱為維多利亞時代！在她的帶領下，英國無論是在工業、政治上，及各方相關的事業，都出現了未曾有的輝煌時期，無可否認的，在歷史上她的功績幾乎沒有任何一位女性可以超越。

雖然維多利亞一生中盛名昭然，可是，若研析她的人生，如果沒有異於常人的果敢和氣度，相信她也無法平安地走過精彩卻又風波不斷的一生。從小，因為母親對她過度地苛求，使得她一段時期極度地憂鬱及不開心。在她往後的生涯中，也曾經發生許多足以令她蒙羞的事件，例如一位女性侍從官被誤指與人有染、通姦的事件，引起了極大的謠言、譏諷和困擾。在她執政的初期，還未碰到後來的丈夫阿爾伯特前，維多利亞和母親之間的關係仍是極度地緊張，甚至讓她的精神長時間處於緊繃的狀態。後來她藉由婚姻，終於逃脫了長久以來母親帶給她的惡夢。

其實維多利亞的情感也非一開始就順利，由於政治的考量，她終究無法和初戀情人結縭，還好阿爾伯特的出現，才稍稍彌補了她心中的缺憾。在維多利亞自己所寫的記載片段中，便可以了解到她的新婚丈夫終於征服了她的靈魂和身心——「……他的英俊、甜蜜與溫柔……我有多麼感激能擁有這樣一位丈夫！……他用我從未聽過的親切稱呼……這是一種難以置信的幸福！這是我一生中最快樂的一天！」由於阿爾伯特在維多利亞身邊扮演著極具影響力的角色，順理成章，此後他也取代了原本首相墨爾本勳爵重要的地位。

結婚後，維多利亞的生活仍然處於不是全然安全的狀態。在一次出遊中被一名叫愛德華・奧克斯福德的男子企圖暗殺未遂，當時的維多利亞還身懷六甲，在倉促驚魂中落魄地逃離現場。從此，維多利亞在往後的生命裡亦曾多次遇刺，雖然生命沒有受到傷害，但如果一段時間就有人想要奪取她的性命，長此以往她的生命也會蒙上一層陰影吧！或許這便是她的宿命。

愛爾蘭曾經發生過一椿與馬鈴薯相關的流行病事件，造成數年內近百萬人死亡、流亡人數也接近百萬的一股饑荒潮。因為這個事件，讓維多利亞再度被誤解，甚至有了「饑荒女王」這個不雅的稱號。除此之外，維多利亞生育的後代不在少數，但由於那個時代生產技術的落後和醫藥的匱乏，只能用帶有後遺症的麻醉藥助產。此種藥物的後遺症便是讓維多利亞患上了憂鬱症，這對她往後的政治生涯也有頗大的影響，因為有時會為了細小的事故而勃然大怒，完全無法掌控自己的情緒。

除了因生產藥物引來的後遺症之外，另外一件事情就是在原本和自己一生緣分淡薄的母親往生後，無意間維多利亞發現了母親所寫的日記，才了解到大半生以來自己對母親的誤解，她心裡產生極大的愧疚感，這令她沮喪了極長的一段時日。也許那段時間裡國運不濟的緣故，接二連三事件不斷，對於維多利亞來講，無非是「屋漏偏逢連夜雨，船遲又遇打頭風」——她鍾愛一生的丈夫因為去探望兒子，染上了不治之症而離開了她。維多利亞遭逢人生中如此重大的打擊，使她痛不欲生！有一段時間，她把自己關閉在獨處的空間裡，幽閉自己的心靈，並且長期穿著黑色衣袍。

在那段灰色的歲月裡，民眾對於女王的不涉政治，掀起了極大的反彈聲浪。也許女性固有的脆弱本質，使得她與有機會常常親近她的一位名叫約翰・布朗的蘇格蘭籍隨從，兩人傳出繪聲繪影的私密謠言困擾著王室。除此以外，敵對政黨也不斷地用激進的方式要求維多利亞讓位。接著，她自己也長了腫瘤，雖然最後似乎得到控制，獲得痊癒。在一次的出外時，私用的敞篷馬車又遭遇到抗議分子的攻擊，幸好有侍者護駕，平安地保護了她，讓驚魂未甫中的女王再度躲過一劫……。

從以上對英國女王維多利亞不尋常一生的簡略描述來看，這一位在歷史上扮演著不讓鬚眉、女中豪傑角色的西方武則天，其實一生也經歷了聲勢微渺、備嘗艱苦的大風大浪，這在近代西方歷史上無疑是受人尊重的。我們再來看，維多利亞自從她的親王丈夫逝世後，就一直過著寡居的日子，加上原本的風濕痛毛病，導致她經常處在不良於行的狀態。而眼睛白內障也曾經困擾她，讓她許久未能好好地批閱公文，甚至經常性地嗜睡，頭昏腦脹。

在她的一生當中，維多利亞女王展現出來的是另外一種女性獨特的風雅，堅毅不拔的風華。她並沒有引人注目的外表，身軀屬於矮胖型，並且是不懂得修飾自己外在的女性，甚至於在西方女性中身高是偏矮的，大約只有一百五十公分出頭。維多利亞有著一般政治家所沒有的好習慣，那就是她長年都有寫作的愛好，每天平均都會書寫約兩千五百個字，直到她生命結束前一天都還是如此。雖然有些被燒焚，但是那些遺留下來的部分，例如她的日記，人們事後從日記中誠實的文字裡，感受得到她是真正愛著這片土地以及所有子民的一位受人敬重的女王。

平心而論，在維多利亞領政期間，是她帶領政府步上了立憲制度，以及改善了選舉制度。也由於她的睿智，使得王室許多不名譽的政治形象得到了改良，因此，維多利亞在西方象徵的是特殊的母儀形象。她無與倫比的親善手腕，和歐洲王室之間密切的關係，使她擁有四十多位後代，例如挪威的國王、瑞典的國王、丹麥女王及西班牙的國王等等，都是她的後代子孫，所以她也被尊稱為「歐洲的祖母」。

她的廣大影響力，從歐洲各地對她普遍習慣性的紀念可見一斑，許許多多的地方都以她的名字命名，對於後代的表揚勳章極多也都是用她的名義作為最高榮譽的象徵。在她不平凡的一生中，對她的尊稱、頭銜也都是冠以最尊敬的名諱，以及象徵尊貴身分的徽章。從這些種種的現象上來說，雖然中間一度出現過幾次民眾對於她的不滿，及多起想要她退位的事件，但由於她的包容，還有展現出來不可思議的生命韌度，為人誠實，處理政治議題極度地公平，對待部屬、侍者視如己出一般地感性。

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