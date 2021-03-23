越南官方：近5年逾2萬越南公民放棄國籍，近半歸化台灣
我們想讓你知道的是
越南官方公佈2016年至2020年間，有1萬245人入籍台灣，但根據台灣內政部「國籍之歸化取得人數」的統計，光是在2016至2019年，入籍台灣的越南人就有1萬855人，比越南官方數字高。
（中央社）一份遞交給越南國會審查的報告指出，2016年至2020年期間，有2萬4370名越南公民宣告放棄國籍獲准，並轉而申請外國護照。其中，申請台灣護照者占近半，共1萬多人。
越南快訊（VnExpress）報導，越共總書記、越南國家主席阮富仲（Nguyen Phu Trong）在昨天提交給國會審查的報告中說，過去5年申請台灣公民身分的越南民眾最多，共有1萬245人，其次依序為德國（9294人）、韓國（1418人）。
其他國家與地區還包括新加坡、日本、香港、挪威、荷蘭與美國。
編按：根據台灣內政部「國籍之歸化取得人數」截至2019年的統計，成功歸化者的來源國中，越南確實是近年來人數最多的國家，從2016至2019年歸化台灣的原越南籍人士人數分別是2146、3907、2477、2325人，共1萬855人，儘管2020年的統計未公佈，但這四年歸化台灣的越南民眾人數已比越南官方所公佈的1萬245人多。
越南官方數據顯示，每年有將近10萬公民離開越南前往更為發展的國家生活。
截至去年，海外越南人分布在130國家與地區，總數達到530萬人。越南外交部表示，這些旅居海外的越南人有30萬人投身於科學與科技發展，但同時強調越南本身也很需要這些專才。
越南人選擇定居海外的趨勢日益成長，這樣的現象讓一些專家對越南的人才流失表示憂慮。
另據越南青年報（Thanh Nien daily）報導，報告並指出，過去5年獲准取得或恢復越南公民身分的外國人與無國籍人士共有1598人，其中以寮國的1443名申請者占最多，台灣則有63人。
越南不允許雙重國籍，這意味想取得越南公民身分的人必須放棄現有國籍，反之亦然。
延伸閱讀：
- 高教新南向：馬國學生人數連三年下跌，陸生人數驟降，境外生人數跌破十萬
- 新南向政策四年：東協學生翻倍成長，越南一躍成最大生源國，大馬衰退居次
- 《逃跑的人》：「我如果沒有逃跑，如果就這樣回越南，3年來我1塊錢都沒有賺」
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範