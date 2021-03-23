越南官方：近5年逾2萬越南公民放棄國籍，近半歸化台灣

（中央社）一份遞交給越南國會審查的報告指出，2016年至2020年期間，有2萬4370名越南公民宣告放棄國籍獲准，並轉而申請外國護照。其中，申請台灣護照者占近半，共1萬多人。

越南快訊（VnExpress）報導，越共總書記、越南國家主席阮富仲（Nguyen Phu Trong）在昨天提交給國會審查的報告中說，過去5年申請台灣公民身分的越南民眾最多，共有1萬245人，其次依序為德國（9294人）、韓國（1418人）。

其他國家與地區還包括新加坡、日本、香港、挪威、荷蘭與美國。

越南官方數據顯示，每年有將近10萬公民離開越南前往更為發展的國家生活。

截至去年，海外越南人分布在130國家與地區，總數達到530萬人。越南外交部表示，這些旅居海外的越南人有30萬人投身於科學與科技發展，但同時強調越南本身也很需要這些專才。

越南人選擇定居海外的趨勢日益成長，這樣的現象讓一些專家對越南的人才流失表示憂慮。

另據越南青年報（Thanh Nien daily）報導，報告並指出，過去5年獲准取得或恢復越南公民身分的外國人與無國籍人士共有1598人，其中以寮國的1443名申請者占最多，台灣則有63人。

越南不允許雙重國籍，這意味想取得越南公民身分的人必須放棄現有國籍，反之亦然。

Photo Credit: 中央社 圖為2018年9月2日，高雄市勞工局特別舉辦「107年越南文化節暨越南國慶日慶祝活動」，邀請越南移工及新住民齊聚，共享家鄉美食及藝文活動同樂。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範