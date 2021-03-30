《純素時代來臨！》：人類打造的肉類生產機器——食品業是造成絕大多數動物痛苦的產業

文：布蘭達．戴維斯（Brenda Davis）、薇珊托．梅麗娜（Vesanto Melina）

動物的困境，人類的力量

有些人將地球上的一切，都視為可攫取的資源。對他們來說，動物存在的目的，就只是為人類服務。這樣的邏輯，被用來捍衛在時尚、娛樂、實驗、研究與食物方面對動物的剝削。在過程中應該如何對待動物，時常會引起爭議；但是對動物的實際運用，通常不是社會上大多數人爭論的焦點。

關於如何適當對待動物，觀點會因文化而大相逕庭。在美國，小貓與小狗是倍受寵愛的寵物；而在中國，牠們可能會被剝皮，並且煮成晚餐。儘管這種想法會讓美國人感到噁心，但他們卻能毫不猶豫地大啖龍蝦。有些人會反駁，因為貓和狗比龍蝦聰明，所以應該得到更友善的對待；但是我們在對待比狗更聰明的豬時，可能比對待龍蝦的方式還要糟。

食品業是造成絕大多數動物痛苦的產業。在被人有目的殺死的所有動物裡，有95%以上都是被殺來食用。

人類打造的肉類生產機器

忘掉你童年時最愛的故事書裡所描繪的田園風光吧。現今農場動物的生活，跟那些童話截然不同。

在1900年，有41%的美國人住在農場裡；100年後，這個比例掉到了1.9%。隨著動物性產品的消耗量增加，這麼少的農民，怎麼可能提供足夠的肉類與乳品，來滿足這麼多的人呢？答案可以由一個詞概括：農企業（agribusiness）。在動物性產品方面，農企業的目標，就是要把動物轉變成生產單位，以最少的金錢，來生產最多的肉品、乳品或蛋。要達成這個目標最有效率的方法，就是把動物從田野帶進工廠，並盡一切努力，盡可能縮短屠宰所需要的時間。

這項任務本身已經成為一門科學。歷史最悠久的其中一項技術，就是把動物飼養在狹小的空間裡，給牠們使用荷爾蒙，讓牠們更快速地增重，激發牠們的食欲，將牠們配種以求快速生長，餵牠們抗生素來控制疾病，以及採用廉價飼料。這樣做的結果，就是業界所謂的「集中型動物飼養經營」（concentrated animal feeding op­eration，簡稱CAFO），更常被稱為工廠化農場（factory farm）。

在北美，每年大約有110億陸生動物被屠宰作為食物。其中，有將近80%的牛，以及幾乎所有的肉雞、蛋雞、火雞與豬，都是飼養在工廠化農場中。這些動物被小心翼翼地隱藏起來，承受著難以言喻的痛苦；然而一般消費者跟這些動物的生活距離遙遠，因此他們很容易忘記，在超市中陳列的肉品，是來自於動物身上的肉。

豬的一生

在自然環境中，豬是以6∼30隻為群體來生活的。牠們非常愛乾淨，也很講究，飲食、睡眠、理毛與排泄有個別的場所。豬很愛玩，也很有保護性，並且具有複雜的社會系統。牠們喜歡泡在水裡，而在泥漿中翻滾的行為，是牠們調節溫度所必須的，因為豬缺少汗腺，很容易產生熱緊迫 [1]（heat stress）。泥漿還可以保護牠們不受蚊蟲叮咬與曬傷。研究顯示，豬比狗、甚至3歲小孩都還要聰明。牠們有驚人的長期記憶，可以學習玩簡單的遊戲，學習速度就跟靈長類動物一樣快。牠們甚至可以成為電玩高手，學會用特別為牠們設計的搖桿來玩遊戲。

豬的自然壽命是10∼15年，不過在美國的食用豬只能存活六個月左右。育種母豬會活到牠們的繁殖能力減弱，通常是3∼4年。在牠們活著的大多數時間裡，都是待在沒有足夠空間可以轉身的木條箱子中。儘管小豬通常是在15週左右斷奶，但在集約化飼養中，牠們只接受2∼4週的哺乳，就會從母親身邊被帶走去催肥，然後母豬就會再次受孕。

剛斷奶的小豬會在接下來的六週中進行「保育」（nurseries），通常就是將鐵絲籠疊放在一起。長得不夠快的小豬，通常會在三週大時被「安樂死」。雖然有很多方法可以殺死這些小豬，但最常見的是頭部鈍傷。一般的執行方式，是抓住小豬的後腿，用力將牠們甩出，然後牠們的頭就會撞在水泥地板上而死。

健康的小豬要接受藥物治療，來預防因為吃固體食物所導致的腹瀉，因為牠們還太小，無法正常消化食物。大多數的豬都會遭受各種切割，包括雄性去勢、剪耳號、剪尾與剪針齒 [2]，主要是為了減少與壓力有關的行為。這些造成劇痛的程序，都是在沒有施打止痛藥的情況下進行的。

用於肉類生產的豬，會被移到狹窄的圍欄中，直到體重達到110∼140公斤的可屠宰體重。豬隻被迫擠在一起，或者單獨關在隔欄，或者群聚在一起，擠到沒有空間可以拱土、探索、築巢，或者進行其他自然的社交行為。地板通常是金屬網格結構，好讓尿液、糞便和嘔吐物直接落入下方的大坑之中。這些設施內的空氣瀰漫著灰塵、皮屑、氨氣與其他有害氣體。毫不意外地，呼吸道疾病成為豬隻的流行病。養豬場是培育傳染病的沃土。為了確保動物能夠存活到宰殺之時，通常會在飼料中添加抗生素、荷爾蒙及其他藥物。

這些動物唯一能看到天光的時候，就是從籠子裡被移到載往屠宰場的卡車這段過程中。據估計，每年美國有100萬頭豬在運往屠宰場的途中被壓死、凍死，或者因為脫水或生病而死。如果動物受到驚嚇，抗拒被裝載、卸載或在屠宰場的滑道上前進，就會受到高壓電棒的攻擊。有時候，還會被惱怒的管理者用鐵條毆打，或者拳打腳踢。

屠宰豬的第一步，就是用電擊或者二氧化碳來迷昏豬，讓牠失去知覺。接著，會用鍊條或繩子綁在豬的後腳上，將牠倒吊起來。不幸的是，電擊並不一定都有效，因此常有關於動物慘叫與瘋狂踢踹的報導。接下來上場的是「屠夫」，也就是將豬割喉的人。如果屠夫沒有成功宰殺豬隻，豬還是會繼續沿著生產線抵達燙毛槽，在那裡，豬隻會被活生生燙煮去毛。所有的步驟都是快速完成的，生產線的速度，每小時可以處理超過1,000頭豬。

每次消費者在超市購買500公克培根或幾片火腿時，都在為這些做法提供徹徹底底的認可，以及實質的經濟獎勵。在美國，光是在2010年，估計就有1億1千萬頭豬被宰殺作為食物。而放眼全球，每年則有13億頭豬最終成為盤中飧。

小紅母雞 [3]

雞是群居的動物，通常會成群一起生活。每個雞群都建立了一個完善的「啄序」，在這個順序中，優勢個體在食物與築巢區都享有優先權。每個個體都知道自己在雞群中的地位，也能記住多達90隻其他雞的長相與位階。

雞比大多數人認為的要聰明得多。小雞會透過觀察來學習。牠們會算數，具有自我控制能力、時間感與物體恆存概念——這是人類嬰兒直到6∼7個月大時才會具備的技能。雞還可以預知事件的發生與預測結果。一個研究小組用彩色按鈕為雞建立了獎勵系統。如果雞等個2、3秒鐘再來啄按鈕，就會得到少量食物；但如果牠們可以等待22秒鐘，就會獲得大量的食物。在學會了規則後，有90%以上的時間，雞都會為累積獎品而等待。

在北美，每年宰殺來食用的雞、火雞、鴨、鵝、雉雞、鵪鶉與其他禽類，加起來超過90億隻，其中雞佔了絕大多數。而且，北美有95%以上為食用而飼養的雞，從出生到死亡都處於完全被監禁的狀態。牠們或者是作為肉品（肉雞），或者是為了孵蛋（蛋雞）。（有關「自由放養」的條件，請參閱P.13中「『零殘忍』的問題」。）

肉雞

肉雞通常都飼養在開放式地板的巨大金屬棚雞舍中，每個棚裡經常容納了兩萬隻以上，而每座養雞場則有15萬∼30萬隻雞。每隻雞平均擁有的空間都少於0.1平方公尺。這種過度擁擠的情況，會造成極大的壓力，也會增加受傷與生病的風險。

由於雞胸肉很受歡迎，因此會選育出具有更大胸肌的肉雞，而且這些肉雞在宰殺時的體重，幾乎是牠1950年代祖先的兩倍。這種選育性繁殖的結果，造成雞隻的肌肉生長超越了骨骼發育，導致畸形、骨折、肌肉撕裂傷與內臟組織破裂。許多雞實際上會因為自身的體重而跛腳。有些雞因為畸形的關係，無法順利進食或飲水而餓死，有些則會因為心臟病或器官衰竭而亡。

肉雞在僅僅6∼7週大的時候，就達到了可上市體重。抓捕人會一手抓住3、4隻雞的腳，每小時將1,000∼1,500隻雞裝進木條箱裡，運往屠宰場。這個過程充滿高度的壓力，通常會對雞造成嚴重的傷害，有時甚至會致命。在屠宰場裡，雞隻會被傾倒在輸送帶上，然後被倒吊在可移動的架子上。在屠宰雞以前，並沒有規定要先擊昏，因為雞沒有受到《人道屠宰法》（Humane Slaughter Act）的約束。取而代之的做法，是將牠們浸在電水浴中使其癱瘓，但不見得會失去知覺。如果牠們沒有失去知覺的話，就會被割喉，好讓牠們在被投入燙毛滾水之前死亡。某些不幸的雞在這個過程中仍然沒有死亡，因此會活活溺死在滾燙的熱水中。

蛋雞

蛋雞被緊緊塞在鐵絲格子籠中，所得到的空間還不及肉雞的一半。每隻雞大約只有430平方公分的空間，比A4紙張大小的一半略大一些。從正常的觀點來看，一隻母雞需要大約465平方公分的空間才能站直，1,148平方公分的空間才能用喙整理羽毛，1,877平方公分的空間才能開展翅膀。這種過度擁擠的狀況，讓這些母雞無法進行像是築巢、棲息、覓食、洗沙浴、用喙理毛或探索等自然活動。為了處理因為這類情況所造成的異常行為，會用炙熱的刀片將1/3∼1/2的鳥喙切掉，來防止雞隻互啄致死。這種切除是在沒有麻醉之下進行的，會造成嚴重的神經損傷，引起急性甚至長期的慢性疼痛。

許多蛋廠還會對他們的家禽進行強制換羽，來誘發下一個產卵週期。在這段時間裡，母雞被完全禁食或限制飲食10∼14天，期間所減輕的重量，可高達原體重的35%。

從餵食、飲水到收集雞蛋的整個系統，通常都是全自動的。籠子的地板向前傾斜，讓雞蛋能滾動到輸送帶上，然後就可以直接傳送到清潔站。蛋雞的產卵期有1∼2年，之後的產蛋量就會降到低於經濟效益標準以下。這些「產能耗盡」的母雞，是經由基因篩選來提高產蛋效率的，因此牠們身上的肉並不太多。因為生蛋需要大量的鈣，所以牠們的骨頭非常脆弱，在處理過程中很容易骨折。這兩個因素，使得這些母雞對肉品加工商來說幾乎沒有價值。傳統上，產能耗盡的母雞會被用來煮湯，也用於學校的營養午餐，不過由於肉雞的供應量很大，對這些體型較小的雞隻需求量很少，因此會用毒氣殺死牠們後焚化，或者將屍體磨碎然後餵食給其他動物，其中也包括了其他的雞。

當然，為了保持蛋業的持續發展，必須要不斷產生新的蛋雞。小雞在1天大的時候，就會經由性別來決定牠的命運。在美國，每年總共有2億6千萬隻出生的小公雞不具有經濟價值，因為牠們既不能產卵，也無法生產足夠的肉，因此牠們會立刻以幾種惡劣的方式被處理掉：活活被絞碎、用毒氣殺死、悶死、電死、甚至被丟進碎木機裡面絞死。

肉牛、乳牛與小牛

時至今日，畜養的牛為人類提供了大約一半的紅肉來源、80%左右的皮革，以及95%的牛奶。儘管牠們被烙印並除去牛角，公牛會被去勢，而且這一切過程都沒有使用止痛藥，但相對於豬和雞，牠們的生活似乎還頗令人稱羨。

肉牛

肉牛是少數能在戶外度過一生的食用動物之一，牠們出生後的7∼9個月之間都在牧場生活。當牠們成長到295公斤左右時，就會被帶到肥育場進行「肥育」。大多數的肥育設施，飼養了超過1,000頭牛，而較大的肥育場則能夠容納3萬∼15萬隻動物。在肥育場中，牠們會獲得以穀物為基礎的高熱量飲食，目的是要在3∼4個月中增加約180公斤的體重。當然，用違反自然的飲食餵養動物，讓牠能每個月增加約45公斤的體重，這對動物的健康一定會造成影響。牛的身體天生被設計成適合吃草料的完美構造，特別是高纖維低澱粉的飲食。以穀物為基礎的飲食，會對牛造成健康上的問題，嚴重的話，還會導致肝膿瘍、瘤胃酸中毒與瘤胃鼓脹。

飼料通常都添加了抗生素來促進生長 [4]，同時降低因為這些集約化飼養系統所引發的疾病風險。目前，使用在牲口上的抗生素量，估計是美國所有抗生素使用量的70%；這助長了抗生素抗藥性細菌的問題。然而，抗生素似乎並沒有發揮功效：一項研究顯示，從美國5個城市的26家超市所採集到的136份肉類與禽肉樣本中，有將近半數在致病的金黃色葡萄球菌檢測上呈現陽性。幾乎所有測試過的葡萄球菌都對至少1種抗生素具有抗藥性，而至少有一半對於3種以上的抗生素具有抗藥性。

肉牛供應商從1950年代以來，就一直使用生長激素，讓動物吃得更少，但長得更快。這樣的做法可以降低成本，並且生產出比較瘦的肉質，更符合消費者的喜好。目前，大約有2/3的牛以及90%左右的肥育牛，都有使用生長激素。而在大型商業肥育場中，幾乎100%的動物都使用了生長激素。

牛肉中殘留的生長激素，可能會在人體中成為內分泌干擾物，干擾體內天然荷爾蒙的作用。殘留的激素還可能影響生育能力、青春期發生的年齡，以及提高食肉人士罹患某些癌症的風險。此外，這些激素也會流入飼育場的廢料堆，經常會污染當地的水源。

肉牛生命中的最後一趟旅程，就是前往屠宰場。在那裡，每小時有300頭牛被依次送上斜坡道，擊昏後吊掛在空中，然後在割喉之後，順著肢解生產線往下走。

毫無意外地，屠宰場是北美最危險的工作場所之一。曾經，大多數的屠宰場工作者都加入了工會，具有良好的薪資與穩定的工作。過去的生產線速度較緩慢，工作也相對安全。如今，大部分的屠宰場都沒有工會，薪水很低，工作人員主要都是移民。生產線的速度提高，事故率也倍增。由於肉品加工廠會因為高傷害率而被罰款，有人曾發現工廠經理與經營者篡改實際發生的受傷與患病紀錄，謬誤率高達1,000%。

乳牛與小牛肉

有些素食者認為，喝牛奶和吃雞蛋是合理的選擇，因為在獲取牛奶或雞蛋的過程中，動物不需要犧牲生命。雖然在生產這些品項的過程中，動物的確不需要犧牲生命，不過一旦牠們的產值下降，幾乎都會被送進屠宰場。而且目前生產牛奶與雞蛋所採取的集約方式，所導致的痛苦與死亡跟肉類生產不相上下，在雞蛋生產上情況可能更加嚴重。

在1900年代早期，乳牛平均每年大約生產1,360公斤的牛奶。到了1950年，每頭牛每年的產乳量幾乎翻倍，而如今，每頭牛每年的產量竟然高達驚人的7,710公斤，在一個世紀間，產乳量幾乎變成了6倍。

在1950年代，大多數的農場家庭至少都擁有兩頭乳牛，來確保家裡整年的乳製品供應量。典型的酪農場大約會有12頭乳牛，而最大的農場則號稱擁有50∼100頭乳牛。時至今日，標準的酪農場擁有超過100頭乳牛，而許多大型設施則容納了700∼1,000頭牛，最大型的還能容納幾千隻動物。

酪農業在各方面的做法，都是為了盡可能提高產量和利潤。乳牛通常是在13∼16個月大時，藉由受孕（通常是人工授精）開始牠們的產乳期。接著，就會讓牠們每年受孕一次，以確保穩定的乳產量。在大多數情況下，小牛在出生後一天之內，就會被迫與母親分離。雖然這種分離對母牛與小牛都會造成極大的創傷，但如果讓牠們在一起更久，就會加強母子之間的連結，增加分離時的壓力。

小母牛會被飼養來替代「產能耗盡」的母牛，而小公牛，想當然爾對於酪農業毫無用處。除了少數幾隻會用於育種之外，剩下的小公牛中，較幸運的會被送去肉品業，其餘的則會變成小牛肉。在美國，這通常叫做「特殊飼餵小牛肉」，也稱為「白色小牛肉」或「乳飼小牛肉」，這些名稱反映了市場對於淺色肉品的需求。這是餵養小牛缺乏鐵質的牛奶代替品而達成的；而肉質的柔軟，則是藉由將牠們栓在狹小的牛欄中，讓牠們無法移動，也不能發育肌肉所造成。

大多數的小牛都會在16∼18週大時被宰殺。這個年紀或許看起來很幼小，不過還有15%的美國小牛肉（稱為「初生犢肉」），則是來自於僅僅2∼3週大的仔牛。

超過80%的乳牛主要都被囚禁在室內系統中，有些乳牛則可以進入穀倉周圍的院地裡。養在牧場上的乳牛不到10%。有些乳牛被拴養在牛欄中，而有些則被允許可以在牛舍裡自由走動。

這些飼養方法引發了兩種關鍵性的疾病：跛足與乳腺炎。據估計，有14∼25%的乳牛都出現跛腳的症狀，主要是由於長期接觸水泥地面，以及身體活動不足所導致的蹄部病變。這種痛苦的病症，是造成乳牛死亡的主要原因。而極高的產乳量與衛生不良所造成的細菌感染，則會引發乳腺的腫脹與感染，也就是所謂的乳腺炎，這是乳牛最常見的疾病，也是第二大死因。跟跛足與乳腺炎都密切相關的一個因素，就是使用重組牛生長激素（recombinant bovine somatotropin，簡稱rBst，也稱為recombinant bovine growth hormone〔簡稱rBGH〕）；這是一種基改激素，可以增加牛奶的產量。大多數的美國荷斯登（Holstein）乳牛在四歲時，就已經產乳729天左右了，對酪農業也不再有利用價值，因此會被宰殺。但牠們的自然壽命，原本至少有20年。

魚類

直到最近，科學都沒有把魚當成有感情的生物來重視。很少人相信魚具有思考的能力，更少人相信魚具有感覺的能力。不過，自從1990年代開始，源源不斷的研究迫使我們重新思考這個立場。現在我們知道，魚能建立群體關係、辨認出其他個體、傳遞知識與技能、具有長期記憶、能解決問題、會合作獵食、使用工具、建立策略、會經歷恐懼與痛苦，也會避免危險的情況。無庸置疑，魚能感覺到痛苦，不過由於表達的方式不同，因此我們很難衡量魚類與哺乳動物的痛苦程度是否相當。

衛生當局提倡要多吃魚，來降低患病的風險，但人們對於這種生物的開發利用，以及捕撈活動所造成影響的擔憂，卻是與日俱增。商業化漁業分為兩個部分：商業捕撈（或稱為捕撈漁業）與水產養殖（或稱為養殖漁業），每年的分別產值大約各佔了70億被宰殺魚類（甲殼類除外）的一半。

捕撈漁業

我們目前的捕撈活動，對於海洋生態系統的影響無法估量。如今，有超過一半的受監控魚群已經被完全開發，意味著我們在捕撈這些物種上已經達到了極限，再捕撈就會威脅到牠們的生存。另外有1/4則是遭到過度捕撈、數量耗竭，或者再生緩慢。全球有超過90%的掠食性魚類已經被消滅了，然而消費者仍然不斷被鼓勵食用更多的魚。如果照目前的捕撈趨勢繼續下去，到2048年，所有的魚群都將崩解，也就是說，瀕臨絕種的魚種不太可能會重返生機。

捕撈漁業使用了大範圍的捕撈技術，其中有許多非常惡劣，像是炸毀珊瑚礁，以及用非常高效率的底拖網、延繩釣、刺網與圍網捕撈等方法。除此之外，捕撈業也慣用毒藥來使魚癱瘓或昏迷，好將魚送去水族館或活魚餐廳，但在過程中卻會殺死珊瑚礁。生態破壞性較小的作業方式也很常用。例如，用魚鉤來抓捕鯊魚，把鰭切下之後，再把牠們活著丟回海裡。在海洋中，這些鯊魚會慢慢窒息，因為在失去鰭之後，牠們無法游動，但牠們必須要讓水不停流過鰓才能呼吸——這一切，都是因為鯊魚鰭（魚翅）是亞洲料理中的美味佳餚，而且索價高昂。

海洋深處是地球上保留最原始的生態系統之一，也是一些尚未命名物種的家園，這些物種可能在被發現之前就已經絕種。據估計，對於這些生態系統的破壞，有95%是由於深海底拖網的捕撈所造成的。這種巨大的網子，兩端帶有金屬板，底部則有金屬輪子，像巨型水下挖土機一樣在海底拖行，破壞了海底生態系統。這是伐木業「皆伐」的海底版本。而當漁網被拉出海面時，被網子捕獲的魚與海洋生物會經歷極快速的減壓，造成重要器官破裂。其中最惡劣的，要屬蝦曳網漁船了，每網獲0.45公斤蝦，就會在「無意間」殺死高達9公斤的海洋生物。這種被稱為「混獲」（bycatch）的內容，包括了海龜、海豚、鯊魚，以及許多其他魚類與非魚類的水生物種，而處理的方式，就是單純地扔出船外。

延繩釣採用1條或多條主線，上面綁了多條末端有鉤的短線。主線可以長達120公里，上面掛了數百或數千個餌鉤。這些繩子會根據目標物種被置於不同的水深處。延繩釣所捕獲的魚，可能會被拖在漁船後面幾個小時，甚至達數天之久。延繩釣漁業因為殺死了數百萬的海洋生物而惡名昭彰，其中包括了海鳥類、海豚、鯊魚與海龜。不過，跟底拖網相比，延繩釣對於海洋底層的破壞性相對還是比較小。

刺網法是種使用數十公尺到1.6公里以上巨大漁網，來捕撈目標魚類的方法。被捕的魚會試圖從網目游出去，但牠們的鰓會被卡住，因此無法逃脫。其他物種可能會因體型小而足以游出網目，或者體型大到魚鰓不會被卡住。刺網通常長時間處於無人監控的狀態，因此受困的魚會慢慢窒息而死。

圍網是另一種使用大型漁網捕魚的方式，因其結構而得名：一條繩子穿過一串沿著漁網底部延伸的環，可以拉動繩索，將網底封閉起來，就像個巨大的束口袋。圍網捕魚是抓捕聚集在水面附近魚群的首選方法。但圍網捕魚的其中一個主要問題，是海豚經常會被漁網困住。而當魚被拉上甲板時，通常都還活著，因此當牠們被開腸剖肚時，都還是處於有知覺的狀態。

水產養殖

全球即將面臨的野生魚類資源崩毀，促使漁業從捕撈大規模轉向水產養殖。水產養殖，一般稱為養殖漁業，是世界上以動物為基礎的食品業中發展最快速的。在2008年，全球食用的魚類中，估計有46%都是來自於養殖漁業；而在1980年時，這個比例只有9%。一些養殖場以陸地為基礎，採用了池塘、水池、水缸或者人工水道來養殖。另一些則建立在海岸線附近，在海裡用巨大的網子、圍欄或籠子把養殖的魚圈住。所有的養殖漁業都是集約式經營，跟陸生動物的工廠化農場很類似。

養殖漁業的目標與集約畜牧並無不同，也就是用最少的成本，生產出最多的肉。養殖場的魚一直處於在野生狀態很少會出現的密集程度。因此，魚很容易生病或感染，而通常的處理方式，就是使用抗生素、抗菌劑與其他藥物。

這些集約養殖具有帶來廣泛且嚴重的後果，不過我們僅能推測在個別動物身上的嚴重程度。擁擠、不當的實體環境、受汙染的水與疾病的爆發，都會導致魚產生壓力、恐懼、不適與痛苦。然而最迫切的問題，是所有海洋生物的福祉、對環境的負面影響，以及對於野生魚類的破壞。

養殖場的廢棄物、魚飼料與藥物殘留，都嚴重威脅著紅樹林沼澤區、沿海河口與鮭魚遷徙路線等生態敏感區域。這些未經處理的廢棄物直接流入海洋，會影響海洋生物與水質。水產養殖活動也會助長有害的藻華（algal blooms），這是一種有毒藻類大量繁殖的現象，會導致魚類、甲殼類、海洋哺乳動物、海鳥與食用牠們的動物大量死亡。

用來證明養殖漁業正當性最有力的論點，就是養殖漁業保護了野生魚類。然而矛盾的是，對於肉食性的海洋動物而言，養殖漁業的所作所為卻可能適得其反，因為養殖的肉食性魚類必須吃1∼2公斤的野生魚類，才能夠生產出0.5公斤的肉。除此之外，養殖魚可能會逃脫，將疾病、海蝨或其他寄生蟲傳染給野生魚類。當外來物種逃到附近水域時，會透過爭奪食物與棲息地，減損本地魚群的數量。

此外，漁業也逃不出基因工程的魔掌。雖然還沒有獲得市場銷售的許可，但目前已有基因改造的鮭魚、大蝦與鮑魚。舉例來說，大西洋鮭魚已經用帝王鮭的基因進行改造，讓牠們能夠用原本一半的時間，就成長到可市售的尺寸。而就像許多開放式養殖場飼養的魚一樣，基因改造過的魚可能會逃脫進入野外；一旦牠們進行雜交，就會對相關的本地物種構成重大威脅。

審訂注：熱緊迫症狀包括體溫升高、呼吸速率增加、 增加水分的攝取、進食量減少。 編注：小豬的上下顎各有一對細長尖銳的乳牙，即為第三門齒與犬齒，又稱為「針齒」（needle teeth）。為了防止小豬吮乳時咬傷母豬的乳頭，而造成母豬不願意哺乳，所以會進行剪齒。 譯注：小紅母雞是個童話故事，旨在說明勤勞的重要，故事裡的小紅母雞既勤勞又聰明。作者在此使用這個故事名稱，應該是要凸顯雞的聰明。 審訂注：「抗生素生長促進劑」（antibiotic growth promoters，簡稱AGPs）。1940年代時，製藥廠發現家禽、家畜吃了混有抗生素的飼料後，可以快速增重，還能減少罹病率（集約飼養容易使得動物免疫力下降，故採取預防性投藥的方式，將抗生素混在飼料內改善罹病率）

書籍介紹

本文摘錄自《純素時代來臨！國際蔬食營養權威，教你成為自己的營養師，打造天然自癒力》，漫遊者文化出版

作者：布蘭達．戴維斯（Brenda Davis）、薇珊托．梅麗娜（Vesanto Melina）

譯者：謝宜暉

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本書內容重點

破除素食的迷思與偏見 以深入淺出的文字，建構正確全面的素食營養概念 了解各種食物的營養成分、各種營養素的重要性與每日攝取標準 烹調時保留最多營養素與攝取營養素最有效的方法 學習為自己或家人規劃營養均衡的蔬食菜單 近千筆食物營養成分與GI、GL值等速查表，提供便利的採購及備餐依據 BMI速查表與不同熱量需求的一日菜單，提供飲食規劃的示範與指引 慢性病患者、不同年齡階段、具有特殊營養需求者，應如何加強特殊營養素補充 兼具營養價值與口味多元化的烹調巧思，增添品嘗蔬食的更多樂趣

素食一直被各界誤導為不均衡的飲食方式，但各國蔬食營養專家學者們歷經了數十年、採樣自全球各地數百項研究，的確證實了——規劃完善的全植物飲食，不僅對全年齡的健康有益，而且還是多種慢性病的不藥解方。

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備受國際讚譽的蔬食營養先驅——布蘭達．戴維斯與薇珊托．梅麗娜，繼《全植物飲食．營養全書》的經典權威之作後，再次將她們多年的研究結果與素食營養知識，以淺顯易懂的文字與架構，為大眾讀者量身打造完整又易於理解的蔬食營養觀念。

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素食者應如何正確地選擇飲食以確保均衡的營養，

以深入淺出的方式，完整分析五大營養素的重要性與攝取重點，

並提供全面、正確的營養資訊，以及豐富實用的選購、烹調與備餐要點，

讓你無論處於哪個人生階段，想藉由飲食來改善慢性病症，

都能同時享受健康美味的蔬食生活！

Photo Credit: 漫遊者文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九