比爾蓋茲《如何避免氣候災難》：身為消費者可以告訴市場，我們需要低碳方案

文：比爾・蓋茲（Bill Gates）

身為消費者可以做的事：告訴市場，我們需要低碳的方案

市場受供需關係所宰制，身為消費者，你可以站在需求的那方來發揮影響力。如果我們所有人各自改變購買與使用的產品，只要專注於有實質意義的改變，整體就會產生很大的作用。舉例來說，如果你有能力安裝智慧型溫控器，減少不在家時的能源消耗，那麼裝就對了。此舉也會同時減少電費與溫室氣體的排放。

但減少個人碳排放稱不上最有效果的事。你還可以影響市場動向，告訴市場你需要零碳的替代品、也願意付費。你只要多付錢買電動車、熱泵或素漢堡，形同表明：「這東西有市場，我們真的會買。」如果夠多人採取相同的舉動，企業就會加以因應。根據我的經驗，因應速度相當快。他們會把更多資金和時間投入於製造低碳排的產品，便有助這類產品的價格下降，到頭來也有助低碳產品的普及。這會提升投資人的信心，更願意資助正在設法創新的公司，幫助我們實現零碳排。

如果消費者沒有發出這類需求訊號，政府和企業投資的創新就會被束之高閣，或根本沒機會被開發出來，只因為沒有生產的經濟誘因。以下是個人可以採取的具體步驟：

向公用電力事業申請綠色定價方案。部分公用事業允許家庭和企業支付額外費用選擇清潔電力。美國目前有13個州的公用事業必須提供綠色定價方案（green pricing program）。這些方案的用戶支付較高電費，以彌補再生能源的額外成本，即每千瓦時平均一至二美分，等於一般美國家庭每月平均多支出9至18美元。當你參與這些方案時，就等於在告訴公用事業：你願意支付更多費用因應氣候變遷。這是十分重要的市場信號。但是，這些方案並不能抵銷碳排放，也無助電網中再生能源發電量的實質成長，這點只有政府政策和投資才能辦得到。 減少自家碳排。根據你能騰出的金錢與時間，你可以用LED替換白熾燈泡、安裝智慧型溫控器、幫窗戶做好隔熱、購買高節能電器，或用熱泵代替冷暖空調系統（只要確保環境的氣候可以讓空調正常運轉）。如果你是在外租屋，就在許可範圍內做出改變，例如更換燈泡，同時鼓勵房東來進行其餘的減碳工作。如果你正在蓋新家或翻新舊家，可以選擇回收鋼材，運用結構隔熱層板、隔熱混凝土模板、閣樓或屋頂輻射阻隔物、反射隔熱材料和地基隔熱材料，來提高自家的節能效率。 購買電動車。電動車的成本與性能已有長足進步，雖然可能並不適合每個人（例如不適合太多長途公路旅行，而且也不是每個人都方便在家充電），但對於許多消費者來說，電動車的價格愈來愈實惠。就此來說，消費者行為便可以產生巨大影響。如果民眾購買大量電動車，廠商就會跟著大量生產。 嘗試吃植物漢堡。我承認，素食漢堡的味道有時差強人意，但新一代的植物性蛋白質替代品有大幅進步，更接近真肉的味道與口感。你在許多餐廳、商店甚至速食餐廳都買得到。購買這些產品清楚表明了一件事，即生產植物肉是明智的投資。此外，每周只要吃一、兩次植物肉（或者乾脆不吃肉），就能減少自己的碳排量。對於乳製品也可以採取相同的原則。

書籍介紹

本文摘錄自《如何避免氣候災難：結合科技與商業的奇蹟，全面啟動淨零碳新經濟》，天下雜誌出版

作者：比爾・蓋茲（Bill Gates）

譯者：張靖之、林步昇

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比爾 · 蓋茲親筆揭露改變未來的新思考、新科技與新經濟

「我寫這本書不只是因為看到氣候變遷的問題，還因為我看到了解決問題的機會。」

啟發商業世界全面轉型的革命性巨作

走過不安的2020年，未來十年最關鍵的議題是什麼？

「我們可以做既能挽救新冠疫情中受創的經濟、又能激發創新來避免氣候災難的事。

這本書要講的就是我們必須採取什麼行動，以及我認為我們做得到的原因。」

如果淨碳排不歸零，你我所擁有的一切可能隨時歸零！

在這本書中，比爾．蓋茲將告訴你：經濟成長和零碳創新的新交集是什麼。他提出一套涵蓋層面極廣、但每一步都切實可行的計畫，希望把溫室氣體排放量全面減到零，挽救人類免於一場迎面而來的氣候浩劫。

比爾．蓋茲花了十年潛心研究氣候變遷的原因與效應，在物理、化學、生物、工程、政治、金融等各領域專家的協助下，努力尋找阻止地球失速滑向環境災難的方法。在這本書中，他深入淺出地解釋了為什麼我們別無選擇，一定要努力減到淨零排放，也詳細說明要達到這個重大目標，哪些是我們非做不可的事。

書中清晰描述了人類所面臨的艱鉅挑戰，清楚指出在哪些方面目前科技已有零碳方案、哪些領域的現有科技該如何發揮更大效益，還有哪裡需要創新的技術突破，又是哪些人在從事這些重要研究。

最後，他提出一套以全面減到零排放為目標的具體可行計畫，從政府的政策、企業的行為，到個人可以採取的行動，為全面減到零排放的艱鉅任務帶來新希望。

誠如比爾．蓋茲在書中一再強調，全面減到零排放不是一件容易的事，但只要能遵循書中所提出的計畫，目標雖難，一切仍在掌握之中。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航