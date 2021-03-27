《北歐神話》：索爾扮女裝、洛基扮侍女，為了向巨人討回雷神之鎚！

文：何鵬

索爾扮女裝取回雷神之鎚

某天早晨，索爾發現隨身攜帶的雷神之鎚居然不翼而飛。他仔細尋找自己宮殿內的每寸土地，不僅沒有任何發現，甚至連一點可疑的線索都沒見到。手足無措的索爾衝進了洛基宮中，一把將還在沉睡的洛基抓了起來。還未等對方睜開眼睛，索爾就搖晃著洛基說：「告訴你一個祕密，我的雷神之鎚不見了！」

洛基愣了半晌後才搖著頭說：「這不是我幹的啊！」

「我沒有懷疑你，我是來找你商量對策的。」索爾知道洛基雖然平時愛搞惡作劇、開玩笑，卻從不掩飾自己的行為，甚至還會四處宣揚，唯恐別人不知是他所為。所以他相信雷神之鎚失竊一事與洛基無關，他之所以來找洛基，是想讓他為尋回自己的武器想想辦法。

洛基說道：「雷神之鎚雖然是你的私人物品，但它關係著諸神的安危。這麼大的事，不能私下解決，一旦引發任何危機，你我都承擔不起，所以最好是召集眾神商議。」於是他們召集諸神，宣布了這起失竊案，諸神莫不大驚失色。洛基見奧丁看著自己，馬上辯解道：「別看我，這次真不是我幹的。偷竊者的用意很明顯，不是為了攻打阿斯嘉特，而是要向我們勒索。他要的東西應該比雷神之鎚更難下手，不然他就會直接偷取那樣東西。這盜鎚之人能夠神不知鬼不覺地在我們眼前動手，必定精通隱身術或變身術等魔法。」

洛基轉向彩虹橋守護神海姆達爾問：「你最近是否有看到可疑人等出入？」海姆達爾想了一會兒，說道：「前幾天在阿斯嘉特外，伊芬河附近的樹林裡有不明人物出沒。」聽聞海姆達爾這麼說，洛基神色匆忙地趕往芙雷雅的宮殿，向她借來鷹羽衣，披上鷹羽衣便化作一隻老鷹飛了出去。

他飛過了阿斯嘉特邊境，沿著伊芬河一邊飛行一邊查看。後來，他看到一座山頂上坐著巨人索列姆（Thrymr），正出神地望著河對面的阿斯嘉特長吁短歎，於是洛基降落在山頂，向巨人問道：「你怎麼獨自坐在這裡發呆？」

索列姆看到是洛基，笑道：「這邊風景特別不錯，我只是過來賞玩一番。你在神界待得好好的，怎麼也跑這裡來了？」洛基坐在索列姆旁邊，跟著一起眺望遠方，頗為贊同的說道：「這裡的景色確實不錯，真是英雄所見略同！但無論是身為英雄或是神，又有什麼用？還不是會被人懷疑，被人排斥！」

「哦？此話怎講？」索列姆不禁好奇。洛基仰頭歎道：「唉！一言難盡啊！」彷彿心中有無盡煩惱。「反正我們現在沒事，不妨說來聽聽。說不定我還可以幫你想想辦法呢。」洛基越是欲言又止，索列姆就越是好奇。

洛基歎道：「不知道是誰偷了雷神之鎚，眾神都認為是我幹的。說我一貫偷雞摸狗，手腳不乾淨，還把我逐了出來。你說，我是不是很無辜？」

索列姆哈哈一笑，「是，但也不是，憑你的個性，本來就不該跟那些所謂的神同流合污。」洛基已經從索列姆的笑聲中得到了答案，他突然問索列姆，「你把雷神之鎚藏哪裡了？」

索列姆先是一愣，繼而又笑道：「我把雷神之鎚放在一個誰都找不到的地方。我要拿它去換一個美女。」「這很容易？你把雷神之鎚給我，我拿著它一定能幫你搶回世上任何一個美女！」「這個美女要是能用搶的，我早就自己去搶了，還需要費力去偷雷神之鎚嗎？」索列姆臉上出現了痛苦和沮喪的表情。「這位讓你願意鋌而走險、不惜得罪眾神的美女是誰啊？」洛基忍不住想知道答案。

「唉，她就是讓我一見鍾情、朝思暮想的愛神芙雷雅。」索列姆揭開了謎底。

洛基大吃一驚，心想這可真不是用偷搶就能得到的女人啊，他說道：「你喜歡她關雷神之鎚什麼事啊？諸神是不會用她來交換雷神之鎚的。再說，她深愛著奧多爾（Odr），不會答應你的。」

索列姆說：「如果芙雷雅答應做我的新娘，我就把雷神之鎚當作定情之物送給她。否則，即便是眾神把我殺了，我也不會交出來。再說，奧多爾時常不在芙雷雅身邊……」洛基知道芙雷雅雖然風流，但眼光甚高，才不會看上索列姆這樣醜陋粗糙的巨人。

索列姆又對洛基說：「請幫我轉告奧丁和索爾，讓他們想辦法勸說芙雷雅嫁給我，這樣也好讓你擺脫不公正的指控。」洛基答應後立刻飛回阿斯嘉特，還未來得及脫下鷹羽衣，就被索爾一把抓住一陣搖晃，「怎麼樣？發現什麼了嗎？」

洛基看見索爾著急的模樣，又忍不住想捉弄他，於是喊道：「別搖了，我記性不好，再搖就忘光了。」

索爾嚇得馬上縮回了手。洛基可是不會放過任何能捉弄人的機會，他脫下鷹羽衣後，直嚷飛得太累無力收拾，讓索爾幫他摺好；然後又說累出了一身汗，口很渴，讓索爾幫他擦汗、端茶送水，索爾都一一照辦。等洛基玩夠了，才說道：「你的雷神之鎚是被巨人索列姆偷走的，他藏在一個沒人找得到的地方，而歸還雷神之鎚的條件，就是讓芙雷雅嫁給他。」

索爾聽到雷神之鎚的下落後興奮無比，但緊接著聽到的內容，卻讓他瞬間摔回谷底，洛基開導他，「不用擔心，至少我們現在獲知了兩條好消息。第一，他不會用雷神之鎚來攻打我們，只是要勒索我們；第二，他不會把雷神之鎚交給任何人，也不會告訴他的巨人同伴，不然他就失去了談判的籌碼。」

「但想必你也知道，索列姆提出的條件幾乎是不可能的事情。芙雷雅才不會想跟醜陋的霜巨人在一起。」索爾一籌莫展。

「總要問了芙雷雅才知道她會不會答應。」洛基不願意一開始就放棄。

索爾覺得，比起在芙雷雅面前開口提這個事，還不如讓他到巨人國屠城，他拍了拍洛基的肩膀說道：「我向來不善言辭，只善征戰。而你一向都能言善道，不然你去吧？」

「我才向她借了鷹羽衣，都還沒道謝呢！你要我一見面就說這些，太不合情理了吧？我一定會被她趕出來。倒是你平時很威武，就算她不答應你，也不至於把你趕出來。」

於是，索爾只得硬著頭皮來到芙雷雅宮中，斟字酌句地對她說：「為了阿斯嘉特的安危，我們想徵詢妳的意見，看妳是否願意嫁給巨人索列姆，這樣他才會把雷神之鎚還給我。」

芙雷雅聞言既驚訝又羞憤，「雷神之鎚既不是我的，也不是我弄丟的。雖然我很願意幫忙，但為什麼我要當宿敵霜巨人的新娘？我丈夫奧多爾不在家，你們就這麼欺負我？我為什麼要承擔雷神之鎚丟失的後果，委身醜陋的巨人？」說完便把索爾趕了出去。索爾只得找到洛基，讓他再想辦法。

過了好一會兒，洛基估計芙雷雅應該氣消了，才藉著歸還鷹羽衣，來到她宮中。芙雷雅一見洛基就說：「你眼神飄忽不定，難不成又有什麼不可告人的想法？有話快說，不然我要送客了！」

洛基把索列姆單相思、無比憔悴的樣子，以及索爾失魂落魄的言行，添油加醋地描述給芙雷雅聽。無論女人還是女神，一旦知道有人為自己傾倒，難免會感到虛榮與滿足，芙雷雅也一樣，想到索列姆癩蛤蟆想吃天鵝肉但又吃不到的心情，她便難掩得意神色。

洛基見芙雷雅已經不再生氣，就舊事重提，「其實，用妳的姿色幫我們騙騙他又何妨？雷神之鎚一到手，索爾還不是馬上就把他給幹掉了。」

「不，我堅決不幹！那種討厭的巨人，想著就噁心，更別說是跟他一起生活了。你要再提一個字，我就把你轟出去。」芙雷雅毫不讓步。洛基無可奈何地從芙雷雅宮中走出來。沒走多遠，就被一直守候在外面的索爾一把拉住，「有機會嗎？」

洛基輕歎一聲，「毫無希望，我們還是另想辦法吧！」

索爾召集眾神商議對策，但大家你一言我一句，仍然想不出對策。最後人群中傳出一陣大笑，眾神一看，原來是海姆達爾。海姆達爾笑著指點索爾說：「求人不如求己，芙雷雅不願意當新娘，你扮成新娘騙騙索列姆，這樣就能取回你的雷神之鎚了。」索爾擺手道：「不行不行，我高頭大馬的，怎麼能扮成芙雷雅那樣的女神？索列姆怎麼會看不出來？」海姆達爾勸道：「你用法術縮小身形，再用婚紗把自己包起來，就可以把你的武器騙到手啦。」索爾雖然百般推拒，但無可奈何之下，也只好同意了。他先是縮小身形，再穿上婚紗。

洛基叮嚀他，「你要記住，只要不開口說話，不脫下衣服，索列姆就絕不會發現你是冒牌芙雷雅。」接著，洛基又對索爾說：「你是新娘，我是你的侍女。」然後他便和諸神出去打點一切，還在送親隊伍中安排了許多女武神，好壯大聲勢。當一切都打點妥當後，一行人就啟程前往索列姆的莊園。

索列姆聽到了漸漸靠近的禮樂聲，興奮得馬上踢醒了正在打瞌睡和偷懶的僕人，讓他們擺酒設宴。馬車進了莊園，冒牌新娘被扶出了車，安排入席。

索列姆哈哈大笑道：「有了芙雷雅，我這裡就什麼都不缺了。我的莊園裡有數不清的牛，箱子裡有滿滿的奇珍異寶，廚房裡有喝不完的美酒和吃不完的山珍海味。她還有大群的僕人和財物可以差遣使用。」

索列姆準備了許多酒食，邀請了很多賓客前來赴宴。當天晚宴上，假新娘索爾吃了一頭牛，喝了三桶蜜酒，讓索列姆簡直目瞪口呆，「還沒見過這麼能吃的女神呢！」洛基假扮的侍女尖著聲音圓場道：「芙雷雅的食量在神界可是出了名的，而且，她聽說你如此仰慕她，高興得吃不下飯，所以今天在婚宴上胃口自然大開。再說，你要是後悔了，可以悔婚啊。」索列姆忙不迭道：「哪裡會不喜歡？我還怕她吃得多養不起她嗎？」他興奮得想要立刻一睹芳容，但才剛掀起頭紗，就被索爾凌厲的目光嚇了一跳。索列姆驚問道：「為什麼女神眼冒火花？」

洛基隨機應變答道：「普通人眼中都會燃起愛情之火，更何況是愛神芙雷雅。」索列姆激動得想馬上拉起新娘入洞房，但新娘卻不起身，而索列姆也根本拉不動她。索列姆驚道：「我的新娘力氣好大。」洛基趕緊在索列姆耳邊說：「新娘在等你的定情信物呢。」索列姆急忙對身邊侍從說：「快將雷神之鎚拿給新娘。」誰知道新娘一接過雷神之鎚，就馬上現出原形，吼道：「你偷我神物，還讓我裝女人！」一下砸翻了索列姆。

至於婚禮上觀禮的賓客和僕役，原本應該都是無罪的，但卻因為見證了索爾濃妝豔抹並女裝出嫁索列姆的場景，所以全都帶著這個祕密下陰間了。

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為洛基收拾爛攤子

洛基酷愛獵奇冒險，但也因此經常闖禍。一旦捅出了樓子，他就會把禍事轉嫁到諸神身上，或讓他們幫自己了結恩怨，而在眾多被他拖下水的神裡頭，就屬雷神最為厚道。有一次，洛基從芙雷雅那裡借得鷹羽衣，化作一隻大鳥飛去約頓海姆歷險。他得知巨人蓋羅德（Geirrod）的女兒格蕾普（Greip）姿色非凡，決定一探究竟。洛基深知這個霜巨人不是個好對付的角色，所以事先把他家的情況偵察得一清二楚。

有一天天剛黑，他披上鷹羽衣飛入蓋羅德的莊園。發現一巨人女僕提了一桶水推開了一扇房門。就在房門洞開時，裡面冒出了滾滾熱氣。洛基估計在裡面沐浴的就是格蕾普，於是降落到了房頂上，透過天窗一看，興奮得差點掉了下去。他覺得這個女巨人的身材、相貌絲毫都不遜色於阿薩眾女神。色膽包天的洛基馬上化作一隻怪鳥飛進屋中，降落在女巨人的肩頭。女巨人把怪鳥捧在手上，愛撫著牠那身光亮的羽毛輕歎道：「小鳥啊小鳥，如果你是個俊朗偉岸的男人該有多好啊！」

洛基暗笑著怪聲說道：「如果妳能縮小些，我再變大些，這樣妳就可以如願。」兩人就此一拍即合。後來洛基方知這個女巨人並非格蕾普，而是蓋羅德孀居的妹妹，她的容貌比格蕾普有過之而無不及。

時間長了，蓋羅德對妹妹房間中這隻早出晚歸的怪鳥產生了懷疑。他估計這隻怪鳥是某位神偽裝的，而且一定在跟自己喪夫的妹妹偷情，於是他對妹妹說，可以幫她把這個神留下來永遠陪她。蓋羅德的妹妹很高興，於是就依哥哥所說，在一次幽會後，用哥哥所給的魔法細線拴住了洛基的腳。蓋羅德隨後破門而入，衝向洛基。洛基馬上披上鷹羽衣化作大鳥準備從天窗衝出去，結果被拴住腳的魔法線拖回了地面。

蓋羅德抓住這隻怪鳥後，問他是什麼人，從哪裡來，要做什麼，但洛基只是保持沉默。蓋羅德就把他關在籠中，不給他滴水粒米。洛基被餓得神形憔悴，只好現出原形。隨後在食物誘惑下，對蓋羅德的所有問題坦誠以對。

弄清這個人是洛基後，蓋羅德說：「只要你能把雷神索爾騙得空手前來，我就讓你恢復自由，而且還把妹妹送給你做老婆。不然，我就把你一直關在這受盡饑渴。」無奈的洛基只好答應。

洛基回宮後，思索著怎麼把索爾騙去蓋羅德住處，他知道，如果真心欺騙索爾，將會後患無窮，所以他把事實略作修改，向索爾請求，「索爾，你能不能幫我個忙？我最近在跟一個美麗的女巨人交往，可是如果我不能滿足她一個非常苛刻的條件，她就要跟我分手。」

索爾深知洛基拈花惹草的習性，只是不明白為何這次會牽扯上自己，於是問道：「這跟我有什麼關係？我該如何幫你？」洛基道：「有一天，這個女巨人對我說，諸神當中只有雷神索爾的法力最為高強，她族中的男人聽見你的名號就會虎軀一震。我告訴她，我跟你的關係最好，要好得彼此有求必應。誰知她一定要我帶你去見她以資證明。更過分的是，她說很害怕你的雷神之鎚和鐵手套，所以要你不帶任何武器空手前往，不然就不相信我和你的關係。唉！我怎麼好意思要求你這麼做啊！」

索爾覺得，空手去見一個幾乎沒有殺傷力而且跟洛基相好的女巨人，根本沒有什麼問題，所以馬上答應了。在二人去見女巨人的路上，他們遇見了奧丁眾多妻子中一個名叫格蘿德的女巨人。此女極富機智，心知洛基的狡詐，便提醒索爾，「與洛基相好的女巨人生性溫柔多情，並不可怕，但她哥哥卻是個有心機的勇猛巨人，赤手空拳的你可能很難對付他。」格蘿德想了想，繼續說道：「我這裡有些東西，威力雖不及你的雷神之鎚，但應該可以對付得了蓋羅德。」說完把自己的腰帶、鐵手套和手杖借給了索爾。

與格蘿德別過不久，索爾和洛基就來到一條奔騰的大河旁。索爾將格蘿德的腰帶繫上，要洛基抓住並緊跟在身後，然後拄著手杖在急流中一步一步涉往對岸。當他們行至中央時，忽覺一道飛瀑從天而降，淋在他們頭上。索爾很驚奇，便抬頭尋找瀑布源頭，發現河對面的小山坡上蹲了個漂亮妖嬈的女巨人，正衝著他們撒尿，同時還得意忘形地狂笑。

洛基認出這就是蓋羅德之女格蕾普，對她剽悍狂野的迎客方式氣憤不已，他轉頭對索爾道：「這就是蓋羅德之女格蕾普！」索爾實在忍受不了這樣放肆的行為，他怒火攻心，順手拾起一塊巨石擲向高處，正好塞住女巨人腿間撒尿之處。格蕾普被打得尖叫一聲，叉開雙腿就飛奔而去。洛基和索爾笑得直不起腰來。

索爾和洛基來到了蓋羅德的莊園，但蓋羅德卻對他們非常無禮，非但沒讓他們進入客廳，反而是待在骯髒的馬廄中，拖出一張椅子讓索爾坐下。索爾剛坐上去，就覺得椅子像電梯一樣開始上升。他馬上用拐杖在馬廄頂梁上一撐，身子順勢往下一沉。只聽得椅子下傳來噗噗爆響和一聲慘叫。原來格蕾普對索爾懷恨在心，蓋羅德就用法術縮小她，讓她貼在椅子下面，企圖等索爾坐上去後，她再恢復原形把索爾頂死在廄頂上。結果索爾借助魔力手杖之力，壓得她脊骨碎裂而死。

蓋羅德偷雞不成蝕把米，只好強壓怒火請索爾到大廳用餐。走到一個大火爐前，拿鐵棍插入爐中將燒得赤紅的馬蹄鐵使勁一挑，只見一道熾流直奔索爾胸口。索爾眼疾手快，用戴了鐵手套的右手將燒紅的馬蹄鐵凌空接住，然後馬上奮力擲向看呆了的蓋羅德。馬蹄鐵將蓋羅德龐大的身軀擊穿，留下了一個獨有的U形大洞，鐵塊穿過他身體後仍餘勢未減，穿過了好幾面牆壁。蓋羅德的屍體則變成了一塊巨石，如同一座無字碑，歌頌著索爾的神勇。

書籍介紹

本文摘錄自《北歐神話：神族、巨人、符文與世界之樹的冰火起源【世界神話系列3】》，漫遊者文化出版

作者：何鵬

最有人性的神話，最有戲劇張力的故事

這是一個自冰與火誕生

有巨人、神族、世界之樹、盧恩符文，

還有奇幻詭異的生物的神話

漫威《雷神索爾》、《魔戒》、《聖鬥士星矢》、

《進擊的巨人》、《尼伯龍根的指環》

所描繪的神奇世界，都來自於這裡

在西方文化裡，北歐神話的地位與希臘神話不相上下，雖然曾經失傳散佚多年，但影響處處可見，英文中的星期與東西南北，便都是源自於北歐神話的神族等人物。

北歐人居住的環境酷寒嚴苛，因而養成堅毅、好戰，但也悲觀的民族性格，而這些特質都呈現在北歐神話裡——神族不僅不完美，而且更有人性，甚至會衰老與死去；著重毀滅的特性，也讓神話以悲劇收場——諸神的黃昏。

在北歐神話裡，除了我們熟知的雷神索爾、主神奧丁，還有神祕的盧恩符文。奧丁在世界之樹上倒掛了九天九夜，並獻出一隻眼睛，才參悟了神石文字涵義，向智慧之泉換取知曉世間萬物的大智慧。古代的北歐人相信，奧丁給予人類的盧恩符文，就是神石上的文字，是帶著魔法和神奇力量，也是現存最古老的占卜文字。

在北歐神話裡，世界之樹就是宇宙的全貌，世界所有種族分別住在這棵樹上的九大領地裡，包括阿薩神族居住的阿斯嘉特、人類居住的中土世界等等。樹梢住著一隻時時觀察天上人間，隨時向奧丁稟報的獵鷹；底部則盤踞著啃食樹根的毒龍；還有一隻時常躥上躥下，喜歡在獵鷹和毒龍之間挑撥離間的松鼠。

在眾多北歐神話版本裡，本書是故事最有張力，情節描述最能引起共鳴、最引人入勝的版本，從第一章〈冰火創世紀〉開始，為讀者描繪出奇幻又充滿想像力的北歐神話世界和輿圖；再以神族為軸，梳理彙整流傳各地的版本，在原有故事與人設上，加入生動的對話與情節，讓北歐諸神除了神力，也更具人性，讓故事變得更有血有肉，更易於閱讀與理解。

北歐神話最早源於維京人的祖先。西元八到十一世紀，維京海盜威震歐洲，強可敵國，北歐神話因而進入全盛時期；十三世紀後，歐洲教會勢力大增，維京人式微，北歐神話開始失傳，僅剩冰島吟遊詩人在傳唱間保留部分詩歌。

英語的Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday，便源於北歐神話。而東、西、南、北四個字，正是北歐諸神創建世界時，任命扛起天空四個角落的矮人之名。

北歐神話裡的世界，是起源於寒冰與烈焰共處之地，冰與火是構成世界的基本元素，這樣的特性，也與挪威或是冰島的地理環境相符，而季節的遞換，也與這兩種元素的消長有關。

奧丁在向智慧之泉求得大智慧時，也預見了「諸神的黃昏」——神族會與自己創造的世界一起毀滅，所以他在人間四處挑起戰爭，派遣瓦爾基麗（又稱女武神）把戰亡的英勇靈魂帶入阿斯嘉特，做為神族的後備軍力。但北歐神話也相信，留下來的神與人類會再次建立起新的世界，新生命將再次形成，世間萬物是永遠循環的。

版本特色

最親切生動的北歐神話入門書：華語作者在龐雜文史中挑選最有代表性的故事，透過清楚的架構，加上活潑好讀的情節與對話，讓讀者快速認識北歐神話

圖文生動交織：全書搭配古典繪畫插圖，讓各種人物與場景躍然紙上

神族、各種生物、地名、武器等中英譯名對照表

Photo Credit: 漫遊者文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九