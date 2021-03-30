跨性別、生理性別、性別認同、LGBTQ+，一張圖瞭解它們的意思與差異

文：潘柏翰｜圖：Stellina Chen

3月31日是「國際跨性別現身日」（International Transgender Day of Visibility），目的是鼓舞勇於現身的跨性別者，並提升各國對跨性別者的關注與意識。去（2020）年12月宣布自己為跨性別的加拿大影星艾略特・佩吉（Elliot Page），登上《時代雜誌》這個月的封面，成為首位登上該雜誌封面的跨性別者。

你可能聽聞過某些名人說自己是跨性別，但什麼是跨性別？對於生理性別、性別認同這些詞彙，是不是又感到似懂非懂？《關鍵評論網》用一張圖讓你搞懂這些常見的性別詞彙。

何謂「生理性別」？

生理性別參考《美國大學性教育講義1》的說明，表示一個人在生物學上屬於男性或女性，以基因性別和解剖性別來判定。由於當事人的生理性別是由醫療專業人員「指認」，又有一說更精確的說法為「指定性別」（assigned sex）。除了光譜兩端的男、女兩性，有些人一出生時可能同時有男女生殖器官，或是男女性徵都不明顯，即為雙性人（intersex）。

在台灣，衛生福利部依國外比率萬分之2推估，台灣約有4600多名雙性人、每年約40名新生兒是雙性人。

「性別認同」又是什麼？

參考《美國大學性教育講義1》的說明，人們通常是經由生物、文化與心理等成分的交互作用，發展出自身的性別。與心理社會成分相關的，包含了指定性別與性別認同。性別認同（gender identity）指的是人們對自己性別的感受，內化且認同自身屬於何種性別。傳統二元的角度，性別認同分為男性與女性，但如果將性別認同視為連續性的光譜，這中間就有許多變化存在。

性別流動：當事人認為自己的性別認同是流動變化的，並非固定在某一種性別。

性別酷兒：當事人不願讓自己的性別認同受到既有名詞的定義，既有的名詞無法充分解釋他們的認同。

無性別：廣義說法為無性別身份，或作為中性性別（gender neutral），當事人接受自己非男、非女。

從衣著到行為舉止跨越界線，都可以是跨性別

跨性別一詞是個定義困難、涵蓋範圍廣泛的詞彙。依據游美惠在《性別教育小詞庫》整理的介紹，跨性別可以同時包含好幾個族群：

從偶爾或總是扮裝，為表演或是內在心理慾望而扮裝，到想動變性手術……等多元多樣的跨性別認同或表現。（中間略）隨著後現代論述的興起，更有一些跨性別倡議者主張，應該要鼓勵逾越性別的行為表現，不應將『跨性別』侷限在陰陽人或變性人等依生理特徵而歸類的範疇而已。

綜合既有的定義與看法，普遍的共識是將這詞視為一個雨傘術語（umbrella term），也就是總稱，涵蓋了從衣著到行為舉止上跨越性別界線的多個族群，也因此扮裝（Cross-dressing，縮寫CD） 以及變性者（Transsexual，簡寫為TS）也都是廣義的跨性別者。跨性別者並非如社會刻板印象所認為一定要動變性手術。

較為二元的看法，是將跨性別者分跨性別女、與男，代表當事人的性別由男（女）轉換到另一個性別。以光譜的角度，跨性別則可包含性別認同流動者、不受既有名詞定義的酷兒，以及認為自身不屬於任何性別的無性別者。

疑性戀所涵蓋的情形也相當廣泛。依據台灣青少年性別文教會的介紹，疑性戀包含的是「流動、變動、不清楚、不固定的性別認同」。因此當事人可能是發展認同者，也有可能是質疑人為何要有一個固定的性別認同、為什麼非得有情慾認同；或者，當事人的性別認同現在是流動，未來也許會固定。

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核稿編輯：林奕甫