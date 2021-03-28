當小學生談戀愛仍被視為「問題」，校園現場的情感教育就滿是問題

面對告白

「我想戲弄他們一下」。國小六年級的女兒說。

女兒班上有幾個男同學，再度幫籃球隊長同學來問我女兒的心意。

「妳要不要答應？」男同學們問。

「我考慮看看！」女兒說。

第一次聽到女兒提起籃球隊長同學，是籃球隊長捉弄女兒最嚴重的時候。女兒和籃球隊長是聊得來的同學，但籃球隊長對她的捉弄，讓她覺得很生氣。我跟女兒說，說不定籃球隊長喜歡妳，國小男生大多用捉弄、欺負的方式來引起女生的注意，果然不久後，女兒收到籃球隊長的情書。

女兒第一時間收到情書時說「好噁心」，想馬上撕掉，但她說卡片很漂亮，她要把卡片收起來。我為了阻止她把情書撕掉，請她把情書送給我。我向她機會教育，這是一個人的心意，要感謝他的喜歡，而不是說噁心，然後撕掉。如果換成她去告白，情書被撕掉，且被說噁心，她會不會覺得傷心？她說她會傷心。

但為何女兒會有噁心的感覺？我想這種被喜歡的感覺是陌生、不知如何形容的，加上籃球隊長不是女兒喜歡的類型。女兒只想籃球隊長和她當朋友聊天，希望籃球隊長不要表白。我告訴女兒，表白是很勇敢的事，她才感受到表白需要多大的勇氣。

籃球隊長表白後幾天，終於忍不住傳紙條問女兒：「妳要答應嗎？」女兒回紙條說：「我考慮。」女兒在被表白之後，一直處於苦惱狀態。我接著和女兒討論「被人喜歡，但不喜歡對方」和「喜歡別人，但還在等回應」的感受，女兒原本要裝死不再回應籃球隊長，因為她真的不喜歡籃球隊長。我跟女兒說，妳要顧及對方的心情傳紙條回應對方，女兒才同意傳紙條「我有喜歡的人，我們當朋友就好。」

之後女兒回家開始抱怨籃球隊長，說她跟班上其他男同學聊天的時候，籃球隊長都在瞪男同學，男同學直接跟女兒說：「我不要跟妳玩，因為隊長在瞪我們。」女兒很生氣，再度傳紙條給籃球隊長：「你不要一直干涉我交朋友的權利！」 女兒和籃球隊長的關係降至冰點。女兒認為籃球隊長愛吃醋很煩，其實籃球隊長也很苦惱。籃球隊長在輔導老師入班輔導後，問輔導老師：「我有一個喜歡的女生，看到她跟別的男生講話，就會忍不住吃醋，老師我該怎麼辦？」

籃球隊長的哥們近期又忍不住來問女兒：「妳要不要答應？」女兒再度回應：「我考慮看看。」我自己也忍不住問我女兒：「女兒，妳怎麼沒有回問那些哥們，妳要答應什麼？」女兒突然跳出原本的框架說：「對耶！我要答應『什麼？』」

籃球隊長的哥們到底在問什麼問題？我女兒要答應什麼？要考慮什麼？小學六年級的男孩女孩如何思考和感受他們剛萌芽的愛情？女兒說籃球隊長表白從來沒有失敗過，他表白過的女生都和他「在一起」。我問女兒「在一起」是什麼？女兒說：「好問題，我也不知道。」當小學生說「兩個人在一起」到底是在說什麼、做什麼？

我聽女兒所描述同學的「在一起」是「我說我喜歡你，你『答應』被喜歡，或是互相喜歡對方，互相送禮物或互說心事。」但不久後，女兒說「他們分手了」，我再度問女兒「分手」是什麼？女兒的好友分手說法分別是「覺得他個性太爛，覺得他長得不好看了，覺得膩了，換下一個。」「他在喜歡我的時候，劈腿喜歡別人，我們就分手了。」

我很好奇，小學六年級女孩描述的前男友，個性「爛」是怎樣「爛」？「爛」到什麼程度？我覺得大人需要認識小學高年級學生的「表白」、「被表白」、「考慮」、「答應」、「拒絕」、「吃醋」、「在一起」、「劈腿」、「分手」到底是什麼？小學生在學習什麼社會愛情劇本，小學生在模仿什麼？在經驗什麼？小學生實質的情感互動的內容是什麼？

情感教育的核心，是教孩子「認識自己的感受」、「認識別人的感受」，使得孩子能夠對他人感同身受。大人不該在孩子在感受及學習情感（愛情）時，缺乏好奇、對話和參與，然後在社會新聞的情殺案件之後又驚訝不已。

重新看待「情感教育」

「主旨：轉知教育部國民及學前教育署函請學校將情感教育、媒體識讀、防範復仇式色情等議題列入108年度學校性別平等教育工作計畫，詳如說明。」

上段文字是每次社會上發生重大矚目的情殺案件後，教育部會發給各級學校的函文。情殺和性別平等議題事件的發函關鍵字是「加強情感教育」、「加強性平教育」。例如十二年國教「綜合活動領域」的課綱，因為2018年台灣半年內有20多起重大情殺，教育部課審會要求更重視情感教育，因此在課程目標中，增加「發展友善的互動知能與態度，建立良好的人際關係，與健康的情感表達和互動」。

國家和社會表現出我們的情感教育一直在加強，但實情是什麼？我所看到的學校教育和家庭教育其實並不重視國小學生的情感經驗。國小高年級學生「情感表達和互動」的真實經驗不斷發生在教育現場，但大部分教育現場對於孩子正在發生的經驗，視而不見，聽而不聞。

學校因為教育部公文而加強「情感教育議題」，但是忘了，情感教育蘊含在連續且真實情感經驗中，但多數教育者卻將國小生談戀愛視為「問題」，好像害怕和兒童談論情感會撩起情欲，或是影響學業成績。這些恐懼恰恰顯現教育者對情感教育、性別教育的逃避、害怕及忽視。

回顧自身，以靠近孩子的經驗

我認為教育者，不管是家長、老師或社會上的每一個人在思考兒童情感教育時，要先回憶自己的童年，或回家翻箱倒櫃一下，找找看以前收到的情書（或沒寄出去的情書）出來讀一讀，重新感受童年的情感，或是聽聽每次熱戀或失戀時聽的情歌，找回自己的感受，然後問自己：「我國小的時候，喜歡誰？」「我曾有過哪些情緒是在國小喜歡別人的時候出現？」

當我回想起第一次感受及認識「心碎」的感覺，是國小喜歡籃球隊長，同班籃球隊同學不經我同意幫我「表白」，再傳達給我「被拒絕」的訊息，我在我的日記裡留下心碎的感覺。

我想不起來這件事可以和哪個大人討論，我陷入自己的心碎、哭泣和深深的孤單裡，懷疑「誰會愛我？」當時如果有大人告訴我，關心我喜歡誰，告訴我「喜歡一個人很正常，當你想和他（她）表白，希望能被接受心意，卻被喜歡的人拒絕時，不代表你不好。」「被拒絕後覺得難受，這就是心碎的感覺，但哭一哭感覺會比較好喔！如果還是一直想哭，可以告訴我喔！」

如果有大人告訴我喜歡的人：「被人喜歡表示你有表現得很好的地方，這是很棒的經驗，你若不喜歡她（他），感謝她（他）的喜歡，她（他）仍是你的同學和朋友。」重點是靠近孩子經驗和體驗，好奇、關心孩子正在經歷什麼情感經驗和生活經驗，和孩子連結與開啟對話。

雅努什・柯札克（Janusz Korczak）是波蘭醫生、教育家、作家，創辦猶太孤兒院「孤兒之家」，他在《如何愛孩子》一書提及：「想要認識孩子之前，先認識你自己。」因此我們可以思考：當代父母對孩子「健康的情感表達和互動」、學校和老師對孩子「健康的情感表達和互動」，還有父母或老師與他人關係裡，是否有能力和條件呈現「健康的情感表達和互動」？

我所觀察到的父母、老師或其他成人，在自己的生活和工作裡其實疲憊不堪，很多來到我面前的「人」，說他沒有感受、不知道自己的感受，麻木和疏離。我們需要先問：「自己和自己的關係健康嗎？」情感教育在關係裡發生，情感教育在真實的生活中，我們要警醒地觀察自己情感的力量和影響力，並且了解雅努什・柯札克所告訴我們的：「沒有小孩，只有人。」如此才能更完善地實踐情感教育。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航