移工在台的無戶籍小孩去了哪裡？「不管他們的父母做了什麼，我們還是以照顧孩子為優先考量」

《越南夯台灣》是由台越夫妻檔John和秋姮一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

在本集節目中，John和秋姮來到收容孩童的「關愛之家」， 在台灣，外籍移工若懷孕將無法繼續工作，若一旦被遣返也將無法負擔預支的仲介費用，因此許多移工為了留下來賺錢而成為「逃逸移工」，孩子在台灣就會成為無戶籍人口；關愛之家除了收容有需要協助家庭的0至12歲孩童，也收容這些移工無法照顧的孩子，且許多都是沒有國籍的「黑戶寶寶」。

根據「關愛之家」員工表示，目前收容的孩子有七成是非本國籍，每週也會有一次母語（印尼語）課程。影片中，員工也分享到創辦人楊婕妤成立「關愛之家」的初衷，就是希望能夠提供一個和善的環境，給這些需協助的孩子們，員工自己也表示：「不管他們的父母做了什麼，我們還是以照顧孩子為最先的考量點。」

創辦人楊婕妤過去數十年協助這些法律上沒有顧及到的孩子，直到今年初才順利合法立案，在台北南港成立基地，若想了解更多關於關愛之家的服務或捐款訊息，可參考「關愛之家」官網。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒