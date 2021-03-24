楊潔篪一句「中國人不吃這一套」，既有中國人的受害情結，也有他個人的歷史心結

文：黃澎孝

美中高層難得重啟的會談，在阿拉斯加撞出了令人瞠目結舌的火花⋯⋯。不論你喜不喜歡楊潔篪，這位中共的首席外交官，他在安克拉治會場上，暴走式的突襲發言，成功地搶走了不少原本該是美國的戲份。

他那番「受虐兒」似的控訴：

難道我們吃洋人苦頭還少嗎？ 難道我們被外國圍堵的時間還短嗎？

再加上一句：「中國人不吃這一套」立馬在中國國內，點燃起一陣「愛國主義」的閃焰，而幾乎嗨翻全中國。

為什麼？中國「大國民」的情緒燃點這麼低呢？這當然跟中國人長期被「百年國恥」綁架，而集體感染「歷史受害情結」有關。事實上，這種「歷史受害情結」，就貓膩在楊潔篪的遣詞用句裡。譬如，當他提到「吃洋人苦頭」時，那「洋人」一辭，就充滿了19世紀以來，中國人對外國人的成見與負面情緒。

令人不解的是，一向被視為「溫文爾雅」的楊潔篪，這位中共資深的頭牌外交官，為什麼會在中國期待已久的美中高層會談上，變成像大外宣胡錫進那般的戰狼模樣？我們完整的看完楊潔篪的發言影片後，可以發現：他的發言戴著深深的怒氣。那裡面既有中國人普遍的「歷史受害情結」，也有他個人的「歷史情結」。

當他向美方代表嗆說：「我把你們想得太好了，我們以為你們會遵守基本的外交禮節」其實正透露出：他對於美方刻意「冷遇」他和王毅感到非常不愉快。這種「不愉快」更因為「輩份」的關係，而產生了加成20倍、30倍的效果。於是，接下來楊潔篪説：

我現在講一句，你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發，同中國談話。

這段話裡面提到了「你們沒有資格」，這「資格」兩字，事實上就隱藏著「論資排輩」的意味。他接著補充一句：「20年前、30年前你們就沒有這個地位」這句話讓很多人難以理解；為什麼會提到説「20年前」、「30年前」呢？事實上，這就是楊潔篪個人的「歷史心結」之所在。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 楊潔篪

因為，30年前，是美國老布希總統當政時代，那時候楊潔篪是在中國駐美使館內擔任秘書。而20年前，則是小布希當選總統，就職的第二個月，當時才51歲的楊潔篪就被中共任命為駐美大使。

這段歷史，透露出兩個不同的意義。

首先，透露出楊潔篪與布希家族的特殊關係。事實上，楊潔篪自1977年老布希應邀訪問中國時，被指派為全程陪同翻譯後，就與美國結緣。從1983年起，楊潔篪歷任中國駐美大使館二秘、一秘、參贊而與布希家族更深入建立起良好關係。他在美國政壇上的綽號「老虎楊」（Tiger Yang），據說就是老布希為他取的。

第二個意義是：楊潔篪的「輩份」比布林肯和蘇利文都要資深的多。當他和老布希、克林頓、小布希、歐巴馬這四位美國總統打交道時，布林肯只是個地位不高的幕僚而已。蘇利文更僅是希拉蕊國務卿的幕僚。

換言之，在楊潔篪的眼裡，布林肯和蘇利文都僅是他當年打交道的對手的手下幕僚小弟而已。如今，卻成為他和王毅得千里迢迢飛到距美國本土還有兩三千公里外的安克拉治來「冷會」的對象。甚至於，傳說美方連個基本的外交餐會都不招待一下。這對現年已70歲的楊潔篪，當然頗有情何以堪的羞辱感。

於是乎，潛在於中國人「百年國恥」的「受害心結」，在楊潔篪個人的羞辱感交互激盪下，使得中國這位資深外交家，終於蹦出了「中國人不吃這一套」這麼「反外交語言」的大白話。

楊潔篪「不吐不快」的這段話，雖然一時贏得了國內一片掌聲，甚至於還創造出若干「愛國商機」。但是，看在外國媒體和一些冷靜的外交事務觀察家而言，楊潔篪的外交使命顯然並未達成。

《華盛頓郵報》就評論說：

這是拜登政府首次領教到中國「戰狼外交」作風。 一場如此高級別外交會談，卻毫無外交禮節與手腕可言，打破了任何美中關係可能重置的幻想。

事實上，楊潔篪逞一時之快，已在有意無意間，讓美中關係撞上了中國的「百年國恥」。是否會激發更多的民族主義情緒？而平添美中關係治絲益棼的後果，實在值得我們繼續觀察。誠如，前述華盛頓郵報的報道所指出，「中國外交官周四對話會上，作風比特朗普任內出席任何公開會談還來得強勢，讓兩邊人士擔心起美中關係狀況。」

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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