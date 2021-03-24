為什麼像我這樣的七年級生不改名把鮭魚吃爆？免費的不一定是真便宜

台灣是個尊重多元的民主社會，這次鮭魚之亂有人說創意，有人負面看待，我們來討論一下這個現象。既然不是要我改，沒有侵害他人權益我都尊重。

經濟學角度來說，改不改名看自己的機會成本

為什麼這次改名多是18至23歲？想想自己的大學生活，剛剛離開父母掌控及升學壓力，有了自由、時間很多，相信大家都有認識玩網路遊戲玩到死當的。大學生有時間沒錢，去打工如果沒有接到高階家教，比起去打一些工，領最低薪資160，不是那麼迷信的人有些就是願意。

我們算個簡單的數學。假設改名一小時，來回交通各一小時（很多人不用這麼久，我抓鬆一點，大學生可能在外縣市就學要拿戶口名簿），共兩次改鮭魚再改回來的話，6×160＝960，不揪人一起吃，大學男生要吃到破千其實不難。加上如果過幾天改回去，證件、銀行戶頭不用換，上限六人一堆吃到破萬，又賺到開心時光其實不錯。

既然這樣，為什麼阿姨我不改名？最重要還是時間成本。

身為一個36歲二寶媽，工作家庭兩頭燒。加上我平均月收10萬，算少一點用90,000／22工作天／8小時＝511，我弄一次改名成本511×6＝3066。我有六小時寧可睡覺、發文、陪小孩、跑客戶，每個人在不同時間的價值觀和成本是不同的。另外我觀察臉書上收入比我高的，有時間吃的大餐都是米其林、無菜單料理，客單價是3000到破萬，讓我非常羨慕。但人家有時假日還在加班，有錢卻沒閒，沒有十全十美的人生。

學校不告訴你的社會潛規則

金融業很小，很多人流來流去互相認識，找工作的時候多少都會打聽一下評價。要是我找新工作，未來老闆聽到我為了吃一頓免費大餐去改名，可能會不小心聯想到－下次有業績壓力會不會挺而犯法（理專盜用大家常聽說）。有些工作沒有道德風險應該沒差（吧），我很久沒離開金融業不清楚。但通常薪水越高的工作，會有些特殊要求，有些面試還有心理測驗。

示意圖｜Photo Credit: 中央社（翻攝照片） 台中一名林姓男大生日前為參加連鎖迴轉壽司店的「鮭 魚」諧音哏活動，特地改名成「林高價鮭魚」，活動結束後，19日再到戶政事務所申請改回原名。 （翻攝照片） 中央社記者郝雪卿傳真 110年3月19日

有錢的公司想得跟你不一樣

有些高道德標準覺得，去改名是鑚行銷漏洞。行銷活動常常在最後加一行「本公司保留最後解釋權利」但是壽司郎就這樣讓大家吃爆，完全沒有變更遊戲規則，要是我至少增加限制只能吃低價盤或酒水不適用。

這代表壽司郎公司是覺得這樣的行銷活動，成本上是可以接受的（當然也可能怕修改反而得罪部分刁民），我相信壽司郎得到排山倒海的網路討論已成最大贏家。現在很多行銷花大錢還沒效，我就被新聞報導弄得好想去吃。

對自己姓名重視

我這輩七年級生還是有一定程度的迷信，都會花好幾千塊去改名了，萬一因為改了運氣變差，不知道這個隱含的成本有多少。

最後還是希望大家珍惜資源，都吃到免費了，不要浪費食物增加廚餘。我的價值觀不代表別人的價值觀，民主的精神是尊重。但社會打滾多年經驗告訴我，行為造成大家對我們的評價，影響我們在外走跳容不容易。有時候免費的，不一定是真便宜。

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核稿編輯：翁世航