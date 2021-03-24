身在異鄉聽聞緬甸政變，在泰緬人出錢出力表示「這次人民一定會贏」

（中央社）緬甸軍方發動政變，無數平民起身反抗。在海外的緬甸人也決心奮戰到底，想辦法出錢出力支援抗爭者，因為對他們來說，這是緬甸人的最後一戰，他們不再恐懼，決心要奮戰到底。

走進位在曼谷市中心的餐廳「瓦城美食屋」（Mandalay Food House），店內的裝潢如玩偶、紙傘以及翁山蘇姬的照片，充滿了緬甸元素。今年28歲的老闆賽勞麥（Sai Lao Mai）來自緬北的撣邦（Shan State），已經赴泰近8年的他，從來沒想過自己的家鄉會突然傳來震驚國際世界的大事件。

2月1日當天早上，賽勞麥和妻子醒來就聽到緬甸軍方政變的消息，兩人大感震驚，當天賽勞麥心情沉重，「我感到失去希望，感到沒有未來」。

出生於1992年的賽勞麥沒有經歷過1988年的學生民主運動，但親眼見證過2007年的番紅花革命。賽勞麥說，他這一代已經成長於恐懼中，沒想到緬甸在經歷民主化的10年後，軍方竟然還會透過政變的方式要拿回權力，「他們已經拿了所有的東西，變賣了所有的資源，有什麼需要重新拿回權力的必要」？

經歷過震驚的情緒，賽勞麥覺得自己不能坐以待斃，必須做點什麼事情，當天他決定餐廳仍然正常營業，並宣布在2月1日到2月5日之間到餐廳用餐的客人免費，但希望客人可以捐款給參加抗爭的緬甸人，金額不限，而這5天內他很快就募得了10萬泰銖（約合新台幣9.2萬元）。

Photo Credit：中央社 緬甸軍方政變初期，在泰國的緬甸人賽勞麥（Sai Lao Mai）在自己經營的餐廳募款，把款項提供給有需要的抗爭者。

Photo Credit：中央社 緬甸軍方政變，在泰國的緬甸人賽勞麥（Sai Lao Mai）連結在泰國的緬甸社群，想辦法出錢出力，協助緬甸的民主抗爭運動。他經營的餐廳外有翁山蘇姬的照片。

賽勞麥接著和幾個朋友成立了「在泰國的緬甸社群」（Myanmar Community in Thailand）臉書社團，向緬甸人募款。他說，在泰國工作或就學的緬甸人約有200到300萬人，透過這個社團，他在2月就募集到了200萬泰銖，並把這些錢交給有需求的緬甸人。

資助的對象主要分為三大類，第一類是因為參加公民不服從運動（Civil Disobedience Movement）而無法領薪水的公務員，這個社團每個月資助他們2200泰銖；第二類是家中有人遭到軍警殺害的家庭，每個被害者補助2萬2000泰銖；第三類是需要緊急救援的人士。

翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的全國民主聯盟（NLD）在2012年開始進入國會成為最大反對黨，2015年上台執政。因此這次民主浪潮最主要的Z世代，成長於不必害怕政府的年代。這些年輕人體驗過民主，知道一個國家應該有的樣子，因此更無法接受軍方政變。

賽勞麥說，政府應該是為人民服務，而不是控制人民，這幾年大家也學會了不再被軍方的消息蒙蔽。

賽勞麥說，緬甸是一個每隔10多年就會有革命的國家，所以人民會恐懼；但這次緬甸人不再害怕不再恐懼，「1988年和2007年我們已經輸過了，我們覺得這就是我們最後一戰，如果我們輸了，我們就不會再有另一次機會」。

每天看著軍警殺害無辜抗爭者的新聞，賽勞麥心情沉重，但他說，從來沒看過緬甸人民如此團結。他語氣平緩卻堅定地表示：「這次的氣氛和1988年或2007年完全不一樣，我們不再害怕了，我們會奮戰到底、犧牲到底，這次人民一定會贏，我們的國家一定會贏。」

Photo Credit：中央社 緬甸軍方政變，在泰國的緬甸人賽勞麥（Sai Lao Mai）連結在泰國的緬甸社群，想辦法出錢出力，協助緬甸的民主抗爭運動。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒