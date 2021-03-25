天一暗就坐立不安、吵著回家，失智長輩為何會出現「黃昏症候群」？

杜爺爺在老伴過世後，家人擔心他一個人會孤單，三個子女就安排輪流把他接到家裡照料。沒料到，杜爺爺每到傍晚時，總是吵著「要回家」，即便一再勸他好好待在家裡面，他還是想往外跑。有一天趁著其他人不注意時，就自己一個人出門了。家人事後發現杜爺爺並沒有回到老家，眾人急得到處找，半天後才由警察送他回來。

其實，杜爺爺的狀況是失智症者中，很典型的「黃昏症候群」。

失智症患者由於認知能力逐漸退化，會因外在環境的變化，例如黃昏時天色逐漸變暗，而引起不安、焦躁等狀況。也可能由於認知退化過程中，原有的生理時鐘被打亂，到了黃昏就以為該睡了，或是該做什麼事，而產生情緒上的困擾。

一般來說，中度以上的失智長輩，較容易出現「黃昏症候群」，除了坐立不安、焦躁易怒、來回走動，甚至會意識混亂、妄想等，有的還會有特定的「重複性行為」。像有案例每天會去關窗戶，並用報紙把窗上玻璃貼起來，還用曬衣夾把窗簾夾起來，讓照顧的家人困擾不已。

長輩出現黃昏症候群，除了增加照顧上的負擔，也會大幅提高走失的機率，讓他陷入危險中。

在因應上，不妨參考以下幾個建議：

傍晚後，要增加室內的照明，並減少陰影出現的狀況。 白天雖然可以小睡休息，但時間不宜過長，以免影響夜間睡眠品質， 減少噪音及其他安擾的狀況。 出現症狀時不宜直接阻止或責怪，可以用對方喜歡的東西或食物，吸引他的注意。 生活規律也有助減少狀況的發生。 安排一些小活動，家人跟著一起做，大多能有效緩和情緒。 減少刺激性的食物、飲料，例如咖啡、茶等等。 應多關心長輩的身體狀況，疾病或不適也可能影響這類的情緒問題。 在允許的情況下，增加大門開啟的難度，避免長輩不期外出，或是配帶電子手環，以防意外發生。 家中多布置長輩喜歡的東西，例如家具裝潢的顏色選擇，溫馨或特別喜歡的照片，以及播放老歌或以前常聽的音樂等等。

除了上述這些方法，良好的陪伴是照顧失智長輩的最重要的一環，當家人因工作或其他因素，無法長時間陪伴時，不妨考慮定時請合格的照顧服務員，來家中陪伴長輩；或是以「藝術輔療」的方式，來改善失智長輩的情緒困擾。

若懷疑長輩有失智傾向，仍應儘早就醫尋求協助，以緩和或控制狀況的發生。

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