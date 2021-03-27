習慣在廁所滑手機，便便、細菌也在手機上滑來滑去

前天和人說手機電話，從話筒中傳來大便掉落馬桶聲音；記得我也常常和某些女生說話，但聽到馬桶拉下的聲音，害我都不好意思打電話了。

美國做過調查，有75％的人上廁所使用手機，其實亞洲人也是有70％以上的人在上廁所使用手機。而你，是不是其中一位呢？

廁所內的環境

我們廁所內的環境，是很適合細菌生存的，這包括了你拉下馬桶時反反覆覆噴出的無數糞尿微粒和細菌，這些糞尿微粒和細菌，只要有人進入廁所使用，就可以飛掦在廁所的週邊環境。

我們糞便裡的細菌，一次可以在你的手、廁所的物體表面上存活數小時，尤其是在遠離太陽光、且較熱有溫度的環境下（你大便時的環境，大概不太會有太陽光直射吧？），再透過你不自覺的亂摸，便輕鬆地將這些還活著的糞便細菌，轉移到門把手、你的手指頭，還有手機上。

手機的環境

大部份的細菌，都是嗜中溫的（mesophilic），就是最大的菌落生存溫度範圍約在攝氏20至45°C。

研究發現，一般情況下我們的智慧型手機，其表面溫度約有25至32°C。而在充電、通話、打手遊、滑Facebook或Instagram等頻繁使用手機的情況下，你的手機溫度可能會達到37至43°C，而這正是細菌在手機繁殖的最有利條件。

另一項研究報告表示，若你習慣將手機放在手提包中，由於手提包內部區域暗暗、溫溫的，再加上你的皮屑、汗水或濕濕的指頭，因此也提供細菌一個繁殖的好地方。

手機在廁所的研究

英國倫敦熱帶醫學和衞生學院進行一項研究，他們採集了英國12個城市中，390個手機和手指頭的細菌樣本。結果發現95％的人在上廁所後都宣稱自己有用肥皂洗手，但他們的手機上92％仍滋長出細菌；即使是他們自己認為「已經洗過」的手，82％也長滿了細菌。

這項研究還從他們的樣本群中發現，每6支手機就有1支（16％）表面上沾滿了糞便。

美國亞利桑那大學研究指出，家中未清洗的「手機螢幕」上的細菌數，比「馬桶」還多出400倍。且有約90％的手機上有致病的細菌。

現代人吃飯滑手機、上厠所也滑手機，我們離不開手機，也離不開細菌了。

冲馬桶時噴出的細菌，最遠可擴散到1.8公尺

當你冲馬桶時，糞便的細菌到處四散噴出，最遠的距離可以擴散到1.8公尺。這些糞尿微粒、細菌，隨著每次不同人的使用後到處增加。落在馬桶週邊的物品上。這些物品包括微生紙、牆壁、手把，當然也包括了你不離身的手機──即使只是把手機拿出來一下子，仍可能被前人的糞便細菌污染。

研究人員發現，上完廁所的受試者，其手機、手指和臉部都會沾滿同樣的細菌，當中包括金黃色葡萄球菌（18％的機率導致敗血症、壞死性筋膜炎）、大腸桿菌（16％的機率導致食物中毒）和其他的潛伏致病的細菌。

想像一下，你上廁所滑手機，這些糞便、細菌就會黏在你的手上。你説你有洗手嗎？別忘了，英國研發現即使受試者認為已經洗過的手，82％也仍舊布滿了細菌。

如何避免便便細菌沾滿手機？

1. 不要帶手機入厠所

不管大便、小便，還是真的只是去洗手而已，不要帶手機。尤其是你拉馬桶沖水的時刻，千萬個懸浮糞屎微粒，馬上四處飄散。

2. 如廁後勤擦手機

擦拭用酒精（Rubbing alcohol）、超細纖維布（Microfiber cloth）、棉籤（Cotton swabs）等工具，都可以用來擦拭手機。不擦手機空洗手，又去滑帶入廁所的手機，上面依舊便便細菌一大堆。

現代人去哪裡手機就滑到哪裡，除了告知大家要勤洗手、戴口罩，避免摸自己的鼻臉，更需要勤擦手機，以免自己滿手、滿臉都是便便細菌的。

參考資料

本文經黃軒醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航