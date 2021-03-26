日本60歲女性接種輝瑞疫苗，三天後腦出血死亡，專家怎麼看？

議題背景

近期多則新聞報導指出，日本一名60多歲女性在2月底（2/26）接種輝瑞新冠疫苗的第三天後（3/1）死亡，前日（3/2）日本的厚生勞動省證實，該名接種者並無慢性疾病或過敏病史，死因推估是「蜘蛛網膜下腔出血」。據媒體報導，此為日本國內首起接種疫苗後發生的死亡案例。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）最新發布的「發病率和死亡率每周報告」（Morbidity and Mortality Weekly Report, MMWR），截至2021年1月13日的疫苗不良事件報告系統（VAERS）統計，共計有6994份不良事件的通報，出現有35例死亡，其中的19例正在進行評估與查證，另16例已確認是因既有潛在疾病所引發的死亡（註1、2）。

上述報告提及，經調查後的可用臨床資訊中，截至目前為止，均未表明接種新冠疫苗與死亡之間，存在任何因果關係。另外，在接種疫苗後出現過敏反應（anaphylaxis）的比例很低，每百萬人僅有4.5例的病例。

相關報導：

一起來看看專家怎麼說。

邱南昌醫師（台灣兒童感染症醫學會理事長／馬偕兒童醫院）

2021年3月4日

接種疫苗後發生的任何不好事情稱為「不良事件」，經判斷具有因果關係的才可稱為「副作用」。監測系統通報出來的個案，都只算是「不良事件」，也就是只代表發生這事件，但與接種疫苗的因果關係尚待釐清。要根據醫學原理、臨床檢查結果，以及流行疾病統計分析方式，才能做最後判斷。

美國是全球最早開始施打新冠疫苗，且持續嚴密監測不良反應的國家之一。美國這次有史以來最大規模的疫苗接種後監測，為了釐清是否有因接種疫苗而增加某些疾病的發生率，除了被動式的由接種者通報不良反應的多種監測體系外，還特別為了新冠疫苗設立主動式的V-safe安全監測方式（註3）。

美國從去（2020）年底開始施打疫苗至今年1月中，已打超過2000萬劑，其中包括輝瑞和莫德納公司的mRNA疫苗。根據監測系統的結果顯示，並未發現有增加嚴重疾病或致死的風險。

由過去監測疾病的發生率，我們可以推估沒施打疫苗的某段時間內，大概會有多少人得到某些疾病或死亡。在施打疫苗後發現，許多嚴重疾病的發生個案數，還比不打疫苗的預期發生個案數來的更低，顯示疫苗並未增加嚴重疾病的發生率。

到目前為止，雖仍有個案還在釐清死亡與疫苗的關聯性，但尚無任何經臨床確認是因接種新冠疫苗而引發死亡的個案報告。

在廣泛接種的輝瑞新冠疫苗後，有很少數發生蜘蛛膜下腔出血（註4）致死的個案，但並不代表就是疫苗的「副作用」，都只能算是「不良事件」。因為監測上發現此疫苗通報產生身體出血的個案極少，並無關聯性可以成立；且由該疫苗的成分及作用原理，也找不到合理的關聯性。

日本這起接種疫苗後發生的蜘蛛膜下腔出血死亡案例，應難認定是疫苗所致，待更多臨床或解剖資料蒐集完整後，很可能就可以認定無關聯性。

在資訊未完全明瞭且關聯性尚未確定前，資訊傳播者不應給民眾先入為主的錯誤印象，即使後來證實與疫苗無關，民眾也不一定能接收到更正訊息。若民眾因此對接種疫苗裹足不前，失去了藉由疫苗抵抗傳染病的機會，實在是得不償失。

有不少疫苗資訊是需要專業人士才能正確解讀，若資訊來源有疑慮，就須審慎評估其正確性，最可靠的還經由疾病管制署發出的新聞訊息。這一年多來，台灣在防疫上的表現是全球的佼佼者，相信政府與配合防疫，仍是我們再來該走的路。

齊嘉鈺（國家衛生研究院感染症與疫苗研究所副研究員級主治醫師）

2021年3月5日

世界衛生組織對「不良事件」的定義是「預防接種後所發生任何對健康造成負面影響的事件，該事件不一定與疫苗接種有因果關係」（註6）。

至於不良事件與疫苗是否有因果關係，許多國家的做法是成立專家審議委員會，委員們除了考慮發生的時序之外，同時會用嚴謹的科學態度、參考相關文獻、科學、臨床證據，以及與未接種該疫苗對照族群之「疾病背景發生率」等大規模數據分析比較之後才能判定。

從目前已公佈的資訊來看，除了少數仍在調查中的案例外，尚未證實有任何死亡的案例直接歸因於接種新冠疫苗。舉例來說，挪威的養老院中有33名老年人，在接種輝瑞疫苗後6天內死亡，挪威醫學署和世界衛生組織的調查結論是，這些死亡與該年齡段的正常死亡率相符，該疫苗對老年人仍然是安全的。印度衛生與家庭福利部報告該國有27例死亡，但均未發現與接種COVID-19疫苗有直接的因果關係（註7）。

疫苗在上市前必須進行臨床試驗，評估安全性及有效性。試驗期間可以觀察到一些施打後的不良事件，包括常見的可能副作用：接種部位紅腫、肌肉疼痛、疲倦、發燒等。可以預見的是，上市後在全球大規模廣泛施打數百萬到數千萬人後，一定會浮現更多不良事件，包括罕見的、嚴重的，甚至死亡案例，但不代表與疫苗有關。

政府單位會透過主動及被動通報系統等多元管道收集、監測接種者的健康狀況，盡早發現疫苗可能存在的風險，進而對一些不尋常或未預期的「安全性」問題，提出警訊並進行調查。從這樣的系統性監測及調查分析後，目前最明確的建議是，接種第一劑後過敏以及對任何疫苗成分有過敏史的人，不要接種新冠疫苗。

疫苗整體的有效性及安全性評估是動態、專業且繁雜的，更必須建立在足夠的科學證據之上。民眾若在一般社群媒體平台上，接收一些未經證實或錯誤解讀的資訊，而對疫苗產生不必要的疑慮或恐慌，甚至畏懼接種疫苗，將會增加自身的健康風險，乃至疫情控制受到威脅。

因此，不隨意相信及散播未經證實的消息；在接種疫苗前，與專業的醫護人員充分討論是否適合施打；在接種後留意不適的症狀，必要時盡速就醫，由醫護人員評估及處理，才是維護健康的正確作法。

結論

本次科學事件，依據下方專家意見，列出以下幾點結論：

日本這起接種疫苗後發生的蜘蛛膜下腔出血死亡案例，應難認定是疫苗所致，待更多臨床或解剖資料蒐集完整後，很可能就可以認定無關聯性。 接種疫苗後發生的任何不好事情稱為「不良事件」，經判斷有因果關係的才可稱為「副作用」。 美國從去年底開始施打疫苗至今年1月中，已打超過2000萬劑，其中包括輝瑞和莫德納公司的mRNA疫苗。根據監測系統的結果顯示，並未發現有增加嚴重疾病或致死的風險。 在施打疫苗後發現，許多嚴重疾病的發生個案數，還比不打疫苗的預期發生個案數來的更低，顯示疫苗並未增加嚴重疾病的發生率。 從目前已公佈的資訊來看，除了少數仍在調查的案例外，尚未證實有任何死亡的案例直接歸因於接種新冠疫苗。 目前最明確的建議是，接種第一劑後以及對任何疫苗成分有過敏史的人不要接種新冠疫苗。 疫苗整體的有效性及安全性評估是動態、專業且繁雜的，更必須建立在足夠的科學證據之上。不隨意相信及散播未經證實的消息，才是維護健康的正確作法。

註釋

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航