涉藥瓶包裝問題，香港澳門停打BioNTech復必泰疫苗

香港政府宣布，疫苗接種中心即日起暫停接種BioNTech復必泰疫苗，直至另行通知。事件涉及疫苗藥瓶封蓋包裝有瑕疵。澳門衛生局局較早前亦收到復星通知，即日起停止接種。

香港政府今早10時公布，今早收到復星實業（香港）有限公司的書面通知，由於注意到與批號為「210102」（有效期至2021年6月）的復必泰疫苗藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech和復星醫藥已就有關包裝瑕疵問題的原因進行調查，為謹慎起見，現階段在調查期間須即時暫停接種。

港府指，到目前為止，BioNTech和復星醫藥未有發現任何理由認為產品安全存在風險，又強調停止接種乃預防性措施，旨在持續確保疫苗接種安全。

香港另一批號為「210104」的疫苗產品，亦須進行封存，暫時不予接種。香港衞生署今日會與復星舉行緊急會議，進一步了解及跟進事件。

而澳門則在更早時間公布消息。澳門衞生局今早約8時40分發公告，指收到復星指，近期注意到多個與批號為「210102」的德國BioNTech生產的「mRNA新冠疫苗Comirnaty®️」西林瓶封蓋有關的包裝瑕疵。澳門政府引述BioNTech和復星醫藥已發起對該問題的原因調查，須立即暫停接種。

澳門政府則強調，到目前為止，BioNTech和復星醫藥還沒有理由認為產品安全存在風險。

而因為港府今早10時才發放消息，一批今早8時已到達接種中心的市民對被拒打針感突然，不少人指安排混亂。《蘋果》記者今早致電中大醫學院及養和疫苗注射中心，職員都指今早收到通知要停打，但職員其後又說可以重開，最終港府於早上10時對外公布消息才確認停打復必泰疫苗。而《港台》報導，有市民早前已經接種第一劑復必泰疫苗，看到新聞後感擔心，今早到中心了解情況，她不肯定是否要繼續接種第二劑疫苗，以及政府會不會繼續提供。

在停打復必泰疫苗的這段時間，香港的新冠疫苗接種剩下中國科興疫苗可選。