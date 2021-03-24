孟加拉羅興亞難民營大火，15人死亡、4萬5000名流離失所

3月22日，孟加拉東南部考克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）大型羅興亞難民營區發生一場大火，使得棲身於此的4萬5000名羅興亞人流離失所。聯合國難民署（UNHCR）根據即時消息指出，目前15人罹難，超過560人受傷，至少400人失蹤。

聯合國難民署新聞稿表示，針對發生在考克斯巴扎爾的庫圖帕隆－巴魯卡里聯合難民營（ Kutupalong-Balukhali Expansion Camp）的大火，聯合國難民署與國際移民組織（IOM）、其他聯合國單位、各非政府組織（NGO）與難民志願者，已緊急投入救助受到火災影響的4萬5000名羅興亞人。至少1萬個避難所被燒毀或損傷，此數字預估會在未來幾日持續攀升，受到影響的難民目前暫時安置於營區的社區空間。

Satellite images show the extent of the destruction of the massive fire at the #Rohingya refugee camps in southern Bangladesh. Thousands lost their homes. pic.twitter.com/9U2C0jTch3 — Poppy McPherson (@poppymcp) March 24, 2021

目前尚無法掌握確切的受傷人數，聯合國難民署提供醫藥物資，而紅十字國際委員會（ICRC）則提供燒傷的傷患治療，來自難民社群的志工則持續找尋需要協助的人們。

位於考克斯巴扎爾的各難民營，近來共住有超過87萬名羅興亞難民，當中72萬名是2017年若開邦衝突發生時逃難於此。

《路透社》報導，難民署官員范德克勞夫（Johannes Van der Klaauw）表示，這是一場「大規模、毀滅性」的火災。大火燒穿了整個巴魯卡里（Balukhali）難民營，孟加拉官員正在調查起火原因，同時救難隊正在建築殘骸中持續搜救。「一切都完了，數千人沒有了家。」一名來自巴魯卡里難民營的羅興亞難民Aman Ullah說，「火勢在6個小時內被控制下來，但是有些營區整個晚上都在冒煙。」

《中央社》報導，國際移民組織發言人威爾斯（Angela Wells）表示，羅興亞難民經歷了這場火災後，還得面對即將來臨的雨季，屆時難民的處境更雪上加霜，威爾斯稱：「由於即將進入雨季，展開重建非常緊要，國際移民組織將持續幫助災民，重建耐用的房舍、緊急廁所與重要的衛生設施。」

擁擠與圍欄

《德國之聲》報導，孟加拉自1970年代就開始有來自緬甸的羅興亞人遷居，2017年經歷了最大型的湧入潮，目前估計孟加拉國內有100萬羅興亞人，住在五個主要的難民營區，這些營區面積加起來約等於三個曼哈頓（ Manhattan）。

當中面積僅13平方公里的庫圖帕朗難民營，是世界上規模最大且人口最密集的難民營。庫圖帕朗營內難民大約有一半是兒童，女性人數多於男性。大部分居住在竹造或塑膠建物中，若無政府批准，他們不被允許工作和離開營區。

《CNN》報導，國際組織非營利組織救助兒童會（Save the Children）孟加拉辦事處總幹事Onno van Manen說，週一（22日）的火災是今年發生在營區的數次火警中最嚴重的一次，「對生活於此的羅興亞難民而言，這是另一場毀滅性衝擊。僅數日間我們失去醫療院所。火災造成的危害在極為密集的人口和擁擠的地區非常龐大的。」

《路透社》報導，「將會組織七人委員會來調查此事。」賑災管理部秘書Mohammad Mohsin訪視營區後表示，營區約有4萬臨時棚屋被燒毀，另外，兩處主要的醫院——分別屬於國際移民組織與土耳其政府，也遭火災摧毀。

國際難民組織（Humanitarian organization Refugees International）則估計有5萬人無家可歸，並在聲明裡指出，「許多孩子失蹤，有些人因為營區設置的帶刺鐵絲網受困無法逃生。」關注羅興亞人的人權組織鞏固人權（Fortify Rights）成員John Quinley也表示，他聽到同樣的消息，這些圍欄過去也曾拖延人道援助和維生物資的發放。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒