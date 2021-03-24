美議員提案將台灣納入「北約+」，生效後應「被視同有如一個國家」

（中央社）美國賓州共和黨籍聯邦眾議員裴利（Scott Perry）日前提出法案，要求行政當局把台灣視為「北約+」成員，以加強美台防務合作。目前「北約+」成員國包括日本、澳洲、韓國、以色列和紐西蘭。

《美國之音》（VOA）報導，眾院外交委員會成員裴利19日提出《台灣+法案》（Taiwan PLUS Act），目的是要美國把台灣視同「北約+」（NATO Plus）成員，在軍售上享有和成員國同等的待遇。

此前也曾有國會議員主張將印度納入「北約+」成員，將「北約+5」擴大為「北約+6」。

裴利當天上午在亞太小組委員會的聽證會上強調，這項法案是為了提高對中國軍事威懾的能力。他還說，美國應該對中國更加強硬，並給台灣外交承認。

根據裴利辦公室提供給《美國之音》的法案內容，這項法案指出，台灣是美國第10大貿易夥伴，有15個國家承認它是一個獨立國家，而且目前也被美國依據2003年《外交關係授權法》視為一個主要的非北約盟友；《台灣關係法》也表明，美國將提供台灣適量防禦性武器與服務，以便台灣維持足夠自衛能力。

法案還說，包括2020年《台灣保證法》、2021年《國防授權法》都有相關條文要求美國提供台灣足夠防衛能力；在美中經濟暨安全檢討委員會2019年的報告中，更建議美國國會將對台灣的軍售待遇提高到與美國盟友一樣的級別，並且建議美國國會廢除任何關於事前通知國會的規定。

法案指出，台灣應被認定為一個「北約+」成員，且在法案生效後的5年期間，台灣在相關法律規定上應「被視同有如一個國家」，以便法條的適用和執行。

裴利辦公室在給美國之音的電郵中附加說明，這項法案並規定，美國國務卿獲得授權可無限期延長法案效期；國務卿在決定持續執行法案符合美國國安利益後，得以每次將法案延長5年。

美議員提案將台灣納入「北約+」，外交部關注後續

美國聯邦眾議員裴利日前提出法案，要求將台灣視為「北約+」成員，以強化美台防務合作。外交部23日表示，將持續關注法案後續進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫。

美國眾院外交委員會成員裴利19日提出《台灣+法案》，目的是要美國把台灣視同「北約+」（NATO Plus）成員，與成員國享有同等的軍售待遇。

外交部發言人歐江安23日傍晚表示，感謝美國國會議員持續採取各項具體行動，展現對台灣安全及區域和平穩定的高度重視。

歐江安說，美國拜登（Joe Biden）政府上任後，已多次重申遵守《台灣關係法》與六項保證，並強調美國對台的承諾「堅若磐石」。外交部將持續深化台美安全合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

新聞來源

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航