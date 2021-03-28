《愛・慾 浮世繪》：江戶時代的手淫和情色否認
我們想讓你知道的是
春畫，到底是不是手淫書？還是一種藝術？
文：提蒙．史克里奇（Timon Screech）
江戶時代的手淫和情色否認
雖然手淫的行為並非在每種情況下都可以討論，但這還是一個可在醫療或道德律令範疇之外討論的主題。有鑑於大城市的社會狀況，以及性學家注意到的手淫設備的大量出現，如果情色圖畫的功用完全無關人們紓解渴望，確實是很奇怪的想法。
與自體性行為有關的詞彙是相當龐雜的。我們已經看到，最常見的詞彙對於女性是「当入」（瞄準進入它），對於男性則是「当掻」（撫摸它），通常暗示著一種特定的慾望對象──無論是想像的還是描繪的。有個虛構的表意文字，很適合揶揄這種情境：「手」字旁在左，右邊分別是「上」和「下」：挊。日文對於男性自慰，還分別有「千次摩擦」（せんずり）和「萬次摩擦」（まんずり）兩個詞。
我們也遇到過「五人形」（即「指偶戲」）一詞，可指男性或女性自慰。在大多數的書寫中，我們都可發現男性被認為較有可能手淫。這點究竟是得自江戶的人口統計資料，男性較為暴躁還是其他原因，我們無法斷言。一八三四年發表的一份性行為綱要報告指出，「男性十五歲以後絕對會自慰」。它進一步指出：
通常，有所謂的「鹽罐」、「撫摸著貓」和「五人幫」，但當然還有更多。老淫蕩大師曾經說過：「如果你覺得自己想來點『五個女僕』，請先想像一下你迷戀的那個可愛的女人。然後在用右手把玩自己的東西時，將左手中指向上伸進屁眼；這會感覺很美妙。你所有的敏感度都將聚集在你的下半身。如果有東西從你的屁股滲出，那會破壞樂趣。真正瘋狂的淫男可能會花半天時間榨汁，最後他會像做了兩天『勞動工作』一樣疲累。」
手淫時刺激肛門，引起了現代異性戀評論家的警覺。至於十五歲這個年紀似乎是任意斷定的，沒有其他資料佐證。例如，圓山應擧（一七九五年去世時曾被譽為京師／京都最好的藝術家）畫過一個男孩自慰的素描，這幅畫作本身很有趣，但旁邊的題詞也很有意思：「射精的男孩，年齡大約十歲。」我們無法確定圓山應擧打算用這幅畫表現什麼，但他補充說：「通常要用粉白色或透明色顏料來畫精子。」
人們一般認為，孩子出生時年齡就是一歲，下一個新年（該年度的新年，而非其生日）就滿兩歲，因此，按現代的算法，這個男孩可能不滿十歲。飲食和社會化模式，會使不同階層的孩童在不同年齡（通常比現代更早）達到成熟和認識性行為。
隱私和入侵問題也很重要。另一篇川柳寫道，
枕繪
看得太吵
惹來責罵
看枕繪的人無法安靜地閱讀（十八世紀大多數人不識字），而且也許是在屏風或紙門後被偷聽到，並意識到自己在做的事情其實應該偷偷摸摸來。還有另一篇川柳這麼寫，
情色的圖畫
每天都存放
在各個不同地方
家人通常都不希望情色圖畫隨意散布在家裡，而使用情色圖畫的人也不希望自己的性癖好被窺探。但是，典型的江戶住宅很狹小，並非每個家庭成員都有自己專屬的空間；沒有所謂的臥室，廁所也不僻靜。在京師和大阪情況稍微好些，鄉村地區的住宅則有更多空間，但人們始終仍要提防突然的入侵、窺視和聲音傳播，並在必要時加以防範。
春畫藝術家寺澤昌次曾在十八世紀中葉的一本作者佚名的書《綾のおだ巻》畫過一個男孩被自己的父母逮個正著；書中有四頁戲仿所謂的「四大成就」，即繪畫、音樂、書法和下棋，而關於「音樂」的那一頁（右上方寫著「歌」），有個名叫助次郎的男孩應該練習唱歌，但他卻只顧手淫，並用歌聲來掩蓋手淫發出的怪聲（圖11）。父母靜靜地躺在床上，豪不意外地討論著：
男人： 他還真少露出他的「惡魔之角」啊！
女人： 他又來了嗎？他總是精蟲衝腦。
男人： 助次郎，你剛才應該不是在唱歌吧？唱好了，是吧？
助次郎： 您在說什麼呀？別再挖苦我了，讓我上床睡覺吧！
男性的手淫經常被貶為是未成年人才會進行的兒戲，因為握有話語權的成年人如此認定；所有關於替代性行為的想法都歸弱者所有。然而，春畫本身卻會展現成年男性的手淫（畢竟那是能夠經常閱覽這種圖畫的年齡）。但是相關的書寫不管嚴肅與否，卻僅談論男孩。相反地，女性手淫代表的則是成熟，這可能是為了減輕男人對於害怕自己女人外遇的恐懼。畢竟，女性自慰提供了一種週期性的刺激，而且還使男性能夠進入自己描繪的虛構空間，從而貢獻自己身上那「真實的東西」來取代假陽具。
成年男性手淫總被認為是偶爾發生，並非經常性的，圖畫則只是輔助。春畫裡關於手淫的插圖，總是位於性交畫面旁邊的一隅，性交自然才是重點。持有春畫的藉口可以是：它只是在下一次真正性交以前，發揮其過渡、臨時性的功能而已。情色圖像被吹捧為「老金與猴子」（kanoe-zaru），指的是每兩個月一次遵行禁慾的日子。日文Kanoe一詞拆開來看也可視為「他的繪」（彼の絵）的雙關語。換句話說，自慰用的圖畫標誌的是男人的道德嚴謹，而不是他未能找到伴侶。
與克雷格‧克盧納斯（Craig Clunas）在中國的明朝（一三六八年─一六四四年）所發現的情況相反，日本的情色圖片被認為是用於自體性行為，雖然否認之聲甚囂塵上。但是，關於使用春畫直白的傳說也有很多，其中一些與在中國聽到的相同，那就是這些畫作從未用於手淫。儘管學者不斷提供相關的資料佐證，但有些說法確實是不太可能的。
第一個說法（克盧納斯稱之為「經典誤傳」）是春畫具有防護效果，特別是擋火。安西雲煙在一八三○至五二年間頗有影響力的《近世名家書畫談》中寫道：「以前有個人藏書很多，而且他總是將春畫放在書堆上。人們問他為什麼這麼做，他說是為了擋火……」安西雲煙的這則神話把細節加諸在一個（不具名的）個案上。然後，他進一步訴諸權威，舉出浮世繪，特別是春畫方面最重要的一位大師：
月岡雪鼎認為，明和時代（一七六四～七二年）京師發生大火時，有家店的倉庫完好無損，因為店老闆在裡放了一些春畫。
安西雲煙確實坦承，「我懷疑這份報告的真實性」，但這聽起來反而更像是為月岡雪鼎做廣告，為他的顧客提供更多持有春畫的正當理由。大概在一八一三年，浮世繪圈子的老前輩武士大田南畝，便很籠統地寫道：「如果收集這些類型的書，就可以免於祝融之災。」這些參考文獻得到了學者的充分注意，但並不能令人信服，而且最後一個例子甚至還是出自一本春畫書的序言。
唯有傾向於不接受春畫具有明確用途，才能讓這種解釋顯得比較可信。當然，有些讀者可能經常聽到神話，使得於他們開始相信神話，並在自己的貴重物品中放了些春畫：但這一概念不能解釋所有的春畫，更不能說是春畫產生的靈感。
第二個說法是，春畫的目的是進行性教育；但相關證據相當有限。最後一位幕府將軍的孫女蜂須賀年子晚年曾表示，她結婚前有人送過她春畫，當年她才十四歲。高品質卓越的手繪情色畫確實存在，也很可能是為有錢人的千金小姐繪製的。但無論從哪一種角度來看，春畫都無法指導女孩愉快地或安全地進行性行為。
這樣的圖畫確實有可能幫助那些受到過度保護的年輕人，去熟悉失去童貞的概念，但用於自慰還是更有可能的。我們不能合理期待每個和蜂須賀年子年紀相仿的女士，都對這種事情如此坦率。江戶時代確實有人編纂關於避孕和性衛生的手冊，但它們與所謂的春畫則分屬在完全不同的兩個類別。
井原西鶴為他的《好色一代男》中產階級讀者提供了一則關於貴族女孩正經八百、不食人間煙火的神話。他紀錄如下的觀察：
她們很少能瞥見男性，也幾乎沒有機會與他們一起共事，所以直到二十四、五歲時，她們看到野蠻的「枕繪」，或偶然發現某人正「一個人在笑」，臉頰就會瞬間泛紅。她們會結結巴巴地說：「我不行了，我要暈倒了。」
這是關於弱不禁風的處女的神話。這種事情的真實情況究竟如何，對井原西鶴這類人來說是完全未知的。在藩主府邸裡，春畫雖然被藏著，但肯定能找到。
在這種情況下，通常會被提及的十八世紀資料是來自木偶戲《忠臣藏的假名》（仮名手本忠臣蔵）。該劇於一七四八年首次演出，並大獲成功。有個忠實的家臣天川屋儀平帶著一箱軍事裝備前往江戶，準備交給他的同伴，好替死去的主人報仇。
天川屋儀平來到箱根的檢查哨時，被要求打開行李箱接受檢查，但他卻用箱子裡裝有給藩主妻子的「手裝備」（手道具）、「笑書」（笑ひ本）和「笑工具」（笑ひ道具）為藉口拒絕，並在檢查單上寫下她的名字。這個拒檢手法被認為是合理的，行李箱也沒被打開，安然過關。
標準現代版的註釋很清楚地表明，把春畫放在行李箱中防火，是風俗習慣。根據江戶法律，藩主妻子必須永久待在幕府首府，作為丈夫不會反叛的擔保。也就是說，當這些丈夫前往自己的轄區治事時，妻子有很長一段時間將孓然一身。誰會比嫁給高高在上的藩主，卻被鮮少得到丈夫臨幸的深宮怨婦們，更需要手淫裝備呢？
善意的謊言也隨著情色作品應運而生：男性買主可以用禁慾為藉口，那麼婦女則可以說她是為了在家中的消防安全而購買，而且男女雙方都可以聲稱這是為了指導、教育自己細心呵護的女兒所購置。
第三個神話也很常見，那就是士兵為了防止受傷，會在自己的軍盔或甲冑櫃中放春畫。十八世紀的後期武士沒見過真正的危險場面，很少拔劍，白天做些文書工作，晚上回到軍營（大多數武士都是如此），這群人似乎構成了一個明顯的春畫市場。他們可能很希望展現勇士的血統，卻因為他們的生活方式不盡如意，來合理化自己擁有春畫。
被多次重覆講述的神話，也可能成為事實。確實有許多川柳描述武士在軍械中放置了春畫，而亨利‧史密斯（Henry Smith）甚至從花咲一男和青木迷朗編輯的川柳集中算出，和春畫有關的詩句有多達四分之一提到軍械箱。不過，史密斯也引用了花咲一男和青木迷朗所引注更可靠，一七一七年的著作《糾正對軍人的看法》（武士俗説弁），該書譴責了當時武士的虛榮心；史密斯簡潔地指出，儘管現代人可能會如此使用他們的春畫，但對過去的英雄們來說，情色作品與刀劍混著放不曾是慣例。我們再次得到證實，春畫的「保庇作用」並非事實，而是一廂情願的自我開脫。
這裡還要處理最後一個「謠言」：春畫的用途是集體觀看，是夫妻之間的催情劑，而不是讓光棍的性生活增色。這則迷思在中國也很普遍。但這個說法要成立，就只能刻意不提上述的相反史證，而且除了天真到拿圖畫來當證據做解讀的這個本質之外，無法得到更多支持。沒錯，情侶共同觀賞春畫的畫面確實零星出現在春畫經典之中：歌川國貞的《四季之詠》（約一八二七年出版）就有這樣的場景（圖12）。
但是，即使在春畫本身的虛構系統中，也不足以將它們作為主要的觀察脈絡。人們可能偶爾會一起使用春畫，但一旦開始做真正的性行為時，圖畫似乎很快就會顯得多餘；活生生的性器官出現時，手繪的生殖器就失去了吸引力。相反的，光棍使用春畫可能希望看到自己的私密行為，能在閱覽者的書頁上得到反映、擴展，類似有人在支持自己的性高潮的那種真實感。
共同觀賞春畫的迷思是由喜多川歌麿所帶起，他更將這個迷思放大為人們會共同製作春畫。在他的畫冊《繪本笑上戶》（大約一八○三年出版）中，他聲稱是自己作畫，他的妻子為圖畫上色（這個聲明是以假擬信件的形式所寫，據說是由妻子寫給出版商的），並得出的結論說：「沒有比妻子為丈夫的手繪上色，更好的陰陽結合了！」有些學者認為這是喜多川歌麿已婚的證據（除此之外沒有其他更多證據）。
不過，這話裡有個雙關語「顏色」（いろ），也意味著「性」。春畫描繪的性行為雖非獨自進行，但春畫使用者的操作方式，就如同法國哲學家盧梭（Jean-Jacques Rousseau）在談到歐洲情色作品（他稱之為「危險的書」）的消費者時，所說的：看這種書的時候他們只「用一隻手」。
春畫描繪了私密的幻想。目前現有為數不多的證據表示，春畫並沒有涉足到預先安排好的性交時刻，或描繪專業場所（妓院）中的性愛。春畫可能打破在仙境般細緻場所裡，精心繪製出來的神話。實際上，家境優渥的階級都會展示出很好的畫，用意在於讓這些複製品能在富裕的客廳中看到，或掛在正式壁龕中，或出現在屏風上，繪者有時還會是著名的藝術家。
鈴木春信的學生司馬江漢就曾記錄，一七八八年秋天在大阪道頓堀上，看到一間妓院裡頭懸掛著一幅圓山應擧的作品（主題未標明）；因為就在幾個月前，圓山應擧才被委託為當時的天皇宮殿製作一系列作品。此外還有一則川柳講到，一個妓女用學院藝術派掌門人狩野探幽的捲軸畫，滿足了恩客對她閨房優雅畫作的期待，不過由於她無法獲得真畫，只好掛了贗品。關於情色作品成為妓院陳設的一部分，我只知道一個例子，這個例子正發生在一張春畫的「畫中畫」，也就是處在一個不牢靠的位置（圖98）。
無論哪種情況，我們都必須謹慎考查有關虛偽「春畫烏托邦」的內在證據。事實是「春畫烏托邦」的世界，並沒有描繪出來，也不能被畫出來。這在當時已得到認可，我們只要看看川柳段子裡嘲諷那些愚蠢到分不清差別的人，就能夠理解。還有一些人引用下面這個段子指出，性交姿勢在春畫裡和真實情況的差異所在：
愚蠢的夫婦
嘗試像春畫
扭了自己的手臂
全力以赴著
模仿著春畫
導致了肌肉痙攣
圖畫回應了每一種性期待，但是眼前俯臥的人和更廣泛的社會結構，可不會彎下腰來回應每一個性幻想。
相關書摘
書籍介紹
本文摘錄自《愛・慾 浮世繪：日本百年極樂美學，江戶那段最輝煌的情色藝術史》，創意市集
作者：提蒙．史克里奇（Timon Screech）
譯者：郭騰傑
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
【作者介紹】
提蒙．史克里奇，英國倫敦大學亞非學院（School of Oriental and African Studies／SOAS）藝術史教授，英國森寶利日本藝術研究所（Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures）資深助理；是研究近代日本藝術與文化的專家，有多本和日本文化相關的作品。
【本書特色】
- 收錄多達 170幅 的珍藏浮世繪
- 窺看令人 歎為觀止 的經典藝術
- 最專業權威 的西方觀點與評論
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航