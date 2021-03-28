《愛・慾 浮世繪》：江戶時代的手淫和情色否認

文：提蒙．史克里奇（Timon Screech）

江戶時代的手淫和情色否認

雖然手淫的行為並非在每種情況下都可以討論，但這還是一個可在醫療或道德律令範疇之外討論的主題。有鑑於大城市的社會狀況，以及性學家注意到的手淫設備的大量出現，如果情色圖畫的功用完全無關人們紓解渴望，確實是很奇怪的想法。

與自體性行為有關的詞彙是相當龐雜的。我們已經看到，最常見的詞彙對於女性是「当入」（瞄準進入它），對於男性則是「当掻」（撫摸它），通常暗示著一種特定的慾望對象──無論是想像的還是描繪的。有個虛構的表意文字，很適合揶揄這種情境：「手」字旁在左，右邊分別是「上」和「下」：挊。日文對於男性自慰，還分別有「千次摩擦」（せんずり）和「萬次摩擦」（まんずり）兩個詞。

我們也遇到過「五人形」（即「指偶戲」）一詞，可指男性或女性自慰。在大多數的書寫中，我們都可發現男性被認為較有可能手淫。這點究竟是得自江戶的人口統計資料，男性較為暴躁還是其他原因，我們無法斷言。一八三四年發表的一份性行為綱要報告指出，「男性十五歲以後絕對會自慰」。它進一步指出：

通常，有所謂的「鹽罐」、「撫摸著貓」和「五人幫」，但當然還有更多。老淫蕩大師曾經說過：「如果你覺得自己想來點『五個女僕』，請先想像一下你迷戀的那個可愛的女人。然後在用右手把玩自己的東西時，將左手中指向上伸進屁眼；這會感覺很美妙。你所有的敏感度都將聚集在你的下半身。如果有東西從你的屁股滲出，那會破壞樂趣。真正瘋狂的淫男可能會花半天時間榨汁，最後他會像做了兩天『勞動工作』一樣疲累。」

手淫時刺激肛門，引起了現代異性戀評論家的警覺。至於十五歲這個年紀似乎是任意斷定的，沒有其他資料佐證。例如，圓山應擧（一七九五年去世時曾被譽為京師／京都最好的藝術家）畫過一個男孩自慰的素描，這幅畫作本身很有趣，但旁邊的題詞也很有意思：「射精的男孩，年齡大約十歲。」我們無法確定圓山應擧打算用這幅畫表現什麼，但他補充說：「通常要用粉白色或透明色顏料來畫精子。」

人們一般認為，孩子出生時年齡就是一歲，下一個新年（該年度的新年，而非其生日）就滿兩歲，因此，按現代的算法，這個男孩可能不滿十歲。飲食和社會化模式，會使不同階層的孩童在不同年齡（通常比現代更早）達到成熟和認識性行為。

隱私和入侵問題也很重要。另一篇川柳寫道，

枕繪

看得太吵

惹來責罵

看枕繪的人無法安靜地閱讀（十八世紀大多數人不識字），而且也許是在屏風或紙門後被偷聽到，並意識到自己在做的事情其實應該偷偷摸摸來。還有另一篇川柳這麼寫，

情色的圖畫

每天都存放

在各個不同地方

家人通常都不希望情色圖畫隨意散布在家裡，而使用情色圖畫的人也不希望自己的性癖好被窺探。但是，典型的江戶住宅很狹小，並非每個家庭成員都有自己專屬的空間；沒有所謂的臥室，廁所也不僻靜。在京師和大阪情況稍微好些，鄉村地區的住宅則有更多空間，但人們始終仍要提防突然的入侵、窺視和聲音傳播，並在必要時加以防範。

春畫藝術家寺澤昌次曾在十八世紀中葉的一本作者佚名的書《綾のおだ巻》畫過一個男孩被自己的父母逮個正著；書中有四頁戲仿所謂的「四大成就」，即繪畫、音樂、書法和下棋，而關於「音樂」的那一頁（右上方寫著「歌」），有個名叫助次郎的男孩應該練習唱歌，但他卻只顧手淫，並用歌聲來掩蓋手淫發出的怪聲（圖11）。父母靜靜地躺在床上，豪不意外地討論著：

男人： 他還真少露出他的「惡魔之角」啊！

女人： 他又來了嗎？他總是精蟲衝腦。

男人： 助次郎，你剛才應該不是在唱歌吧？唱好了，是吧？

助次郎： 您在說什麼呀？別再挖苦我了，讓我上床睡覺吧！

Photo Credit: 創意市集

男性的手淫經常被貶為是未成年人才會進行的兒戲，因為握有話語權的成年人如此認定；所有關於替代性行為的想法都歸弱者所有。然而，春畫本身卻會展現成年男性的手淫（畢竟那是能夠經常閱覽這種圖畫的年齡）。但是相關的書寫不管嚴肅與否，卻僅談論男孩。相反地，女性手淫代表的則是成熟，這可能是為了減輕男人對於害怕自己女人外遇的恐懼。畢竟，女性自慰提供了一種週期性的刺激，而且還使男性能夠進入自己描繪的虛構空間，從而貢獻自己身上那「真實的東西」來取代假陽具。

成年男性手淫總被認為是偶爾發生，並非經常性的，圖畫則只是輔助。春畫裡關於手淫的插圖，總是位於性交畫面旁邊的一隅，性交自然才是重點。持有春畫的藉口可以是：它只是在下一次真正性交以前，發揮其過渡、臨時性的功能而已。情色圖像被吹捧為「老金與猴子」（kanoe-zaru），指的是每兩個月一次遵行禁慾的日子。日文Kanoe一詞拆開來看也可視為「他的繪」（彼の絵）的雙關語。換句話說，自慰用的圖畫標誌的是男人的道德嚴謹，而不是他未能找到伴侶。

與克雷格‧克盧納斯（Craig Clunas）在中國的明朝（一三六八年─一六四四年）所發現的情況相反，日本的情色圖片被認為是用於自體性行為，雖然否認之聲甚囂塵上。但是，關於使用春畫直白的傳說也有很多，其中一些與在中國聽到的相同，那就是這些畫作從未用於手淫。儘管學者不斷提供相關的資料佐證，但有些說法確實是不太可能的。

第一個說法（克盧納斯稱之為「經典誤傳」）是春畫具有防護效果，特別是擋火。安西雲煙在一八三○至五二年間頗有影響力的《近世名家書畫談》中寫道：「以前有個人藏書很多，而且他總是將春畫放在書堆上。人們問他為什麼這麼做，他說是為了擋火……」安西雲煙的這則神話把細節加諸在一個（不具名的）個案上。然後，他進一步訴諸權威，舉出浮世繪，特別是春畫方面最重要的一位大師：

月岡雪鼎認為，明和時代（一七六四～七二年）京師發生大火時，有家店的倉庫完好無損，因為店老闆在裡放了一些春畫。

安西雲煙確實坦承，「我懷疑這份報告的真實性」，但這聽起來反而更像是為月岡雪鼎做廣告，為他的顧客提供更多持有春畫的正當理由。大概在一八一三年，浮世繪圈子的老前輩武士大田南畝，便很籠統地寫道：「如果收集這些類型的書，就可以免於祝融之災。」這些參考文獻得到了學者的充分注意，但並不能令人信服，而且最後一個例子甚至還是出自一本春畫書的序言。

唯有傾向於不接受春畫具有明確用途，才能讓這種解釋顯得比較可信。當然，有些讀者可能經常聽到神話，使得於他們開始相信神話，並在自己的貴重物品中放了些春畫：但這一概念不能解釋所有的春畫，更不能說是春畫產生的靈感。

第二個說法是，春畫的目的是進行性教育；但相關證據相當有限。最後一位幕府將軍的孫女蜂須賀年子晚年曾表示，她結婚前有人送過她春畫，當年她才十四歲。高品質卓越的手繪情色畫確實存在，也很可能是為有錢人的千金小姐繪製的。但無論從哪一種角度來看，春畫都無法指導女孩愉快地或安全地進行性行為。

這樣的圖畫確實有可能幫助那些受到過度保護的年輕人，去熟悉失去童貞的概念，但用於自慰還是更有可能的。我們不能合理期待每個和蜂須賀年子年紀相仿的女士，都對這種事情如此坦率。江戶時代確實有人編纂關於避孕和性衛生的手冊，但它們與所謂的春畫則分屬在完全不同的兩個類別。

井原西鶴為他的《好色一代男》中產階級讀者提供了一則關於貴族女孩正經八百、不食人間煙火的神話。他紀錄如下的觀察：

她們很少能瞥見男性，也幾乎沒有機會與他們一起共事，所以直到二十四、五歲時，她們看到野蠻的「枕繪」，或偶然發現某人正「一個人在笑」，臉頰就會瞬間泛紅。她們會結結巴巴地說：「我不行了，我要暈倒了。」

這是關於弱不禁風的處女的神話。這種事情的真實情況究竟如何，對井原西鶴這類人來說是完全未知的。在藩主府邸裡，春畫雖然被藏著，但肯定能找到。

在這種情況下，通常會被提及的十八世紀資料是來自木偶戲《忠臣藏的假名》（仮名手本忠臣蔵）。該劇於一七四八年首次演出，並大獲成功。有個忠實的家臣天川屋儀平帶著一箱軍事裝備前往江戶，準備交給他的同伴，好替死去的主人報仇。

天川屋儀平來到箱根的檢查哨時，被要求打開行李箱接受檢查，但他卻用箱子裡裝有給藩主妻子的「手裝備」（手道具）、「笑書」（笑ひ本）和「笑工具」（笑ひ道具）為藉口拒絕，並在檢查單上寫下她的名字。這個拒檢手法被認為是合理的，行李箱也沒被打開，安然過關。

標準現代版的註釋很清楚地表明，把春畫放在行李箱中防火，是風俗習慣。根據江戶法律，藩主妻子必須永久待在幕府首府，作為丈夫不會反叛的擔保。也就是說，當這些丈夫前往自己的轄區治事時，妻子有很長一段時間將孓然一身。誰會比嫁給高高在上的藩主，卻被鮮少得到丈夫臨幸的深宮怨婦們，更需要手淫裝備呢？

善意的謊言也隨著情色作品應運而生：男性買主可以用禁慾為藉口，那麼婦女則可以說她是為了在家中的消防安全而購買，而且男女雙方都可以聲稱這是為了指導、教育自己細心呵護的女兒所購置。

第三個神話也很常見，那就是士兵為了防止受傷，會在自己的軍盔或甲冑櫃中放春畫。十八世紀的後期武士沒見過真正的危險場面，很少拔劍，白天做些文書工作，晚上回到軍營（大多數武士都是如此），這群人似乎構成了一個明顯的春畫市場。他們可能很希望展現勇士的血統，卻因為他們的生活方式不盡如意，來合理化自己擁有春畫。

被多次重覆講述的神話，也可能成為事實。確實有許多川柳描述武士在軍械中放置了春畫，而亨利‧史密斯（Henry Smith）甚至從花咲一男和青木迷朗編輯的川柳集中算出，和春畫有關的詩句有多達四分之一提到軍械箱。不過，史密斯也引用了花咲一男和青木迷朗所引注更可靠，一七一七年的著作《糾正對軍人的看法》（武士俗説弁），該書譴責了當時武士的虛榮心；史密斯簡潔地指出，儘管現代人可能會如此使用他們的春畫，但對過去的英雄們來說，情色作品與刀劍混著放不曾是慣例。我們再次得到證實，春畫的「保庇作用」並非事實，而是一廂情願的自我開脫。

這裡還要處理最後一個「謠言」：春畫的用途是集體觀看，是夫妻之間的催情劑，而不是讓光棍的性生活增色。這則迷思在中國也很普遍。但這個說法要成立，就只能刻意不提上述的相反史證，而且除了天真到拿圖畫來當證據做解讀的這個本質之外，無法得到更多支持。沒錯，情侶共同觀賞春畫的畫面確實零星出現在春畫經典之中：歌川國貞的《四季之詠》（約一八二七年出版）就有這樣的場景（圖12）。

Photo Credit: 創意市集

但是，即使在春畫本身的虛構系統中，也不足以將它們作為主要的觀察脈絡。人們可能偶爾會一起使用春畫，但一旦開始做真正的性行為時，圖畫似乎很快就會顯得多餘；活生生的性器官出現時，手繪的生殖器就失去了吸引力。相反的，光棍使用春畫可能希望看到自己的私密行為，能在閱覽者的書頁上得到反映、擴展，類似有人在支持自己的性高潮的那種真實感。

共同觀賞春畫的迷思是由喜多川歌麿所帶起，他更將這個迷思放大為人們會共同製作春畫。在他的畫冊《繪本笑上戶》（大約一八○三年出版）中，他聲稱是自己作畫，他的妻子為圖畫上色（這個聲明是以假擬信件的形式所寫，據說是由妻子寫給出版商的），並得出的結論說：「沒有比妻子為丈夫的手繪上色，更好的陰陽結合了！」有些學者認為這是喜多川歌麿已婚的證據（除此之外沒有其他更多證據）。

不過，這話裡有個雙關語「顏色」（いろ），也意味著「性」。春畫描繪的性行為雖非獨自進行，但春畫使用者的操作方式，就如同法國哲學家盧梭（Jean-Jacques Rousseau）在談到歐洲情色作品（他稱之為「危險的書」）的消費者時，所說的：看這種書的時候他們只「用一隻手」。

春畫描繪了私密的幻想。目前現有為數不多的證據表示，春畫並沒有涉足到預先安排好的性交時刻，或描繪專業場所（妓院）中的性愛。春畫可能打破在仙境般細緻場所裡，精心繪製出來的神話。實際上，家境優渥的階級都會展示出很好的畫，用意在於讓這些複製品能在富裕的客廳中看到，或掛在正式壁龕中，或出現在屏風上，繪者有時還會是著名的藝術家。

鈴木春信的學生司馬江漢就曾記錄，一七八八年秋天在大阪道頓堀上，看到一間妓院裡頭懸掛著一幅圓山應擧的作品（主題未標明）；因為就在幾個月前，圓山應擧才被委託為當時的天皇宮殿製作一系列作品。此外還有一則川柳講到，一個妓女用學院藝術派掌門人狩野探幽的捲軸畫，滿足了恩客對她閨房優雅畫作的期待，不過由於她無法獲得真畫，只好掛了贗品。關於情色作品成為妓院陳設的一部分，我只知道一個例子，這個例子正發生在一張春畫的「畫中畫」，也就是處在一個不牢靠的位置（圖98）。

無論哪種情況，我們都必須謹慎考查有關虛偽「春畫烏托邦」的內在證據。事實是「春畫烏托邦」的世界，並沒有描繪出來，也不能被畫出來。這在當時已得到認可，我們只要看看川柳段子裡嘲諷那些愚蠢到分不清差別的人，就能夠理解。還有一些人引用下面這個段子指出，性交姿勢在春畫裡和真實情況的差異所在：

愚蠢的夫婦

嘗試像春畫

扭了自己的手臂 全力以赴著

模仿著春畫

導致了肌肉痙攣

圖畫回應了每一種性期待，但是眼前俯臥的人和更廣泛的社會結構，可不會彎下腰來回應每一個性幻想。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《愛・慾 浮世繪：日本百年極樂美學，江戶那段最輝煌的情色藝術史》，創意市集

作者：提蒙．史克里奇（Timon Screech）

譯者：郭騰傑

【作者介紹】

提蒙．史克里奇，英國倫敦大學亞非學院（School of Oriental and African Studies／SOAS）藝術史教授，英國森寶利日本藝術研究所（Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures）資深助理；是研究近代日本藝術與文化的專家，有多本和日本文化相關的作品。

【本書特色】

收錄多達 170幅 的珍藏浮世繪

窺看令人 歎為觀止 的經典藝術

最專業權威 的西方觀點與評論

Photo Credit: 創意市集

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航