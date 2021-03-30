《夜行大腦》：被前妻指控強暴的「睡眠性交症患者」

文：蓋伊．萊施茨納

對多數人來說，長期伴侶患有睡眠性交症不一定是什麼大問題（或許這就是一般認為此症很罕見，且常見於男性的原因之一，因為女性較有可能鼓勵伴侶尋求醫療協助，就像莎拉一樣）。不過，當這種情況發生在非固定伴侶身上，更糟的是陌生人身上，後果可能會非常嚴重，甚至對患者本身與同床的人帶來強烈的衝擊和改變人生的影響。

這也是莎拉如此執著、不停催促湯姆看醫生的原因。湯姆在幾年前他們倆還沒認識時，因強暴他的前伴侶被陪審團裁定有罪，判處七年徒刑。

莎拉早在交往前就知道這段過去。「我們第一次見面只是單純認識，沒有任何關係，不過聊沒多久他就跟我坦承前伴侶的事。」

湯姆跟我說了那天晚上的情形。

他和前伴侶生了一個女兒，但他的住處和女兒家距離太遠，無法當天來回，所以他週末都會留宿在那陪伴孩子。有天晚上，他和前伴侶在看電影，兩人都喝了點伏特加。「她說她要先睡，因為隔天要早起，」湯姆說。「接著就回房間了。我繼續看了大約半個小時的電影，覺得很累，所以就上床睡覺。我光著身子上床，她只穿了一件丁字褲，然後我就睡著了。當時大概是晚上11點吧。」

湯姆記得自己躺下沒多久就睡著。「大約30到45分鐘後我被吵醒，只見她不斷尖叫，一直搖我要我滾開，還叫我住手，說我弄痛她了。」

我問他記不記得自己做過什麼？

「不記得，完全不記得。她一直吼說『你在幹嘛？這不像你，這不是你！』說了一遍又一遍。我記得這時我走下樓，她跟著下來，我們大吵了一架，後來場面變得有點暴力，但暴力的不是我，是她。她對我又推又拉，還扯我頭髮，衝著我尖叫。我整個人嚇傻，不知道發生了什麼事。」

湯姆說他變得防衛心很重，只能匆匆離開現場。「我走到火車站，心裡又震驚又困惑。我就這樣半夜一點坐在火車站，等凌晨五點半回倫敦的首班車。」

後來湯姆有兩週都沒聽到前伴侶的消息。當時他正在英國某城市參加為期一週的公務相關活動。想起那天的場景，他做了個鬼臉。「我記得好像是活動第三天，警察出現了。老實說那個警察人很好，他不太清楚為什麼要帶我走，只是接到上頭指示說要找出我的下落，然後（以強暴罪）逮捕我，把我帶到當地的警局。」

初審裁定駁回，但再審裁定湯姆強暴罪成立；最終他入獄服刑三年半，後獲准假釋，三年半內不得違反假釋條件。

莎拉是第一個將湯姆的夜間異常行為，和這件事連結起來的人。這些年來，她變成一個業餘調查員。翻讀庭審相關紀錄的時候，那些熟悉的情節讓她百感交集。莎拉說：

「根據她（湯姆的前伴侶）描述的事情經過，湯姆當時翻身壓在她身上，她想叫醒他，可是他沒有反應。在我看來他很明顯是症狀發作。如果他們當初有好好談談⋯⋯就像她說的，那不是他，她試著跟他討論他的行為，只是使用的話語和方式不對。如果他們有好好溝通，很快就能釐清真相。可是當時大家顯然不太知道有睡眠性交症這種病。」

莎拉還說，湯姆的前伴侶指控他企圖隔著她的內褲將陰莖插入她體內。「她身上還留下內褲的勒痕。湯姆只是做了他對我做的事。」

《化身博士》和《綠巨人浩克》會這麼吸引人是有原因的。這些故事概略描繪出我們內在善惡一體的雙重特質，每個人內心深處都可能潛藏著另一種本性，一個黑暗的自我，一位邪惡的海德先生，既震懾人心，又引人入勝。

然而，知道自己罹患睡眠性交症對湯姆造成很大的衝擊。過去十多年來，他一直認為是前伴侶心態扭曲，覺得他錯待她，所以才捏造整件事來報復。我不禁有種感覺，他對前伴侶的憤怒不知怎的轉化成一種助力，讓他得以面對、應付這些遭遇。

診斷結果及察覺自己事發那晚可能真的做了什麼，讓湯姆震驚不已，不得不承認自己內在有某種無法控制的東西，某種於深夜浮現的黑暗。對此，莎拉的分析帶著一種強烈的辛酸與憂傷：

「湯姆多年來始終認為所有指控都是謊言，他根本沒做那些事。他很困惑，這件事和別人的眼光在他心裡留下很深的創傷。如今他不得不承認自己的確做了什麼他完全不記得的事。過去他充滿憤恨，現在卻滿懷愧疚，這些都是他要面對的感受。他必須在這個基礎上重新了解自己、評價自己。」

必須強調的是，湯姆在法庭上被陪審團裁定有罪，以法律的角度來看，湯姆在提出上訴前仍屬有罪。我不是法官，也不是律師，而且不清楚所有證詞，所以沒有立場表示睡眠性交症是造成此一事件的原因。

根據我的臨床判斷，莎拉的描述與湯姆的睡眠研究結果皆強烈指向非快速動眼期異睡症，並表現為睡眠性交症。事實上，湯姆還患有別種異睡症。根據莎拉的說法，湯姆在他們一起過夜的第一個晚上半裸站起來準備離家，這是非常典型的徵狀，且湯姆近日又出現類似的情況。

事實上，除了睡眠性交症外，還有其他病症也被用做法律抗辯理由，像是夢遊就有很長的法醫學歷史，可能與犯罪行為有關。關於睡眠期間的暴力行為記載可追溯到好幾百年前。中世紀一個來自西利西亞（Silesia，當時屬德國，現在屬波蘭）的伐木工據說在半夜起床，拿起斧頭砍向一個想像的入侵者，醒來後才發現自己殺了太太。

1893年，現代神經學的奠基者之一夏科被要求對一名僕人做出醫學判斷，該名僕人在入睡後不久開槍射傷了女房東和另一名家庭成員，顯然是一起睡眠槍擊案。

其中最知名、或說最惡名昭彰的案例之一為肯尼斯．帕克斯案（Kenneth Parks）。當時23歲的帕克斯住在加拿大安大略省皮克陵（Pickering），已婚，育有一名年幼的女兒。1987年5月24日凌晨，帕克斯起床穿好衣服（沒穿襪子或內衣褲），沿著安大略湖往西行駛23公里，來到附近位於斯卡波羅（Scarborough）的岳父母家。

他對那天晚上睡著後發生的事完全沒印象，只記得自己在警察局說：「我剛剛徒手殺人了，我殺了兩個人。」事實證明，帕克斯從後車廂拿出一根輪胎撬棒和幾把刀，走進屋裡刺傷、毆打岳母至死，並將岳父勒到失去知覺，還刺傷了他。

調查發現，事件發生前一年，帕克斯染上賭癮，為了彌補巨大的錢坑，他將家中的帳戶提領一空，還侵吞公款。這件事讓此案出現進一步轉折。帕克斯原本預計要出庭面對雇主提起的訴訟。據報導，他和岳父母感情很好，他聲稱自己案發當時一定在睡覺，醫生與司法系統當然很懷疑這個說法。

儘管有很多攻防企圖混淆他的思緒，他的說詞卻不可思議地一致，隨後的醫學觀察結果也顯示出他的大腦活動，於睡眠期間出現高度異常，符合非快速動眼期異睡症的特徵。帕克斯的太太出庭時表示他向來睡得很沉，很難叫醒，不時有夢囈和夢遊的現象；此外，他還有強烈的家族病史，家族成員中有多人罹患多種非快速動眼期異睡症。

由於案件懸而未決，導致他嚴重焦慮、睡眠不足，多位睡眠專科醫師與精神科醫師的評估也未能提供另一種解釋。令人訝異的是，帕克斯最後無罪釋放。

書籍介紹

本文摘錄自《夜行大腦：從失眠、夢遊到睡眠中躁動、暴食、性交……，神經科醫生與睡眠障礙的決鬥傳奇，揭開你不知道的睡》，臉譜出版

作者：蓋伊．萊施茨納

譯者：郭庭瑄

我們總以為睡覺時應該是很安靜的，但有些人的大腦在夜晚卻特別活躍，彷彿一隻夜行性動物。

當你走進蓋伊醫師的診間，你會看見形形色色的病人。睡眠障礙已經是現代的隱性流行病，研究顯示有三分之一的成人都睡不好、高達一半的男性與四分之一的女性有睡眠呼吸問題、百分之五的成人因為不寧腿症候群而無法睡著……，我們無法再忽視睡眠障礙，應該更正視睡眠問題，而閱讀本書即是為你打開一扇知識之窗，它將帶你重新理解睡眠在生理、心理與神經健康上的重要性。

Photo Credit: 臉譜

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航