空軍加速更換舊型彈射座椅，3年內以「勇鷹」高教機取代F－5訓練機

（中央社）空軍兩架F－5E戰機3月22日擦撞墜海，飛行官羅尚樺彈射後仍不幸殉職。軍事專家及飛官表示，F－5彈射座椅屬初代版，受限飛機飛行姿態；以美軍為例，在更換新型彈射椅之後，F－5目前仍在飛行線上擔任合宜的任務角色。

台東志航基地2架F－5E戰機昨（23）日執行對地基本炸射訓練，返場時疑似在空中擦撞墜海，飛行官羅尚樺中尉殉職、潘穎諄上尉仍失聯中。

台東地檢署檢察官相驗羅尚樺遺體後，初判是座椅彈射時頭部外傷顱內出血，致使中樞神經休克；去（2020）年10月同樣駕駛F－5E戰機殉職的朱冠甍中校，經檢方相驗後也是頭部受創身亡。

兩起座椅彈射造成飛行員頭部受創身亡，是否與F－5戰機老舊有關。

曾經擔任RF－104G偵照機飛行員、前空軍副司令張延廷分析，根據現有資訊，22日這架F－5E戰機的彈射座椅正常作動，但如果當時戰機的姿態是向下俯衝或急遽翻滾，飛行員在駕駛艙內因大G力（重力）被不停甩動的情形下，彈射過程極可能造成飛行員撞擊到座艙罩而失能。

另一可能性，如果彈射後的降落傘未完全張傘，自高空落海時仍可能因高速衝擊重創身亡。

張延廷表示，新型彈射座椅可在「零重力、零高度」下就可作動，稱為「零零彈射」，且有氣囊在頭部左右兩側，作用時能將頭部擺正固定，避免在彈射時撞擊座艙罩。

目前F－16、幻象2000－5、IDF經國號等主力戰機，均為新式彈射座椅；但F－5屬舊式彈射座椅，如果飛機急遽下墜或側傾，成功彈射的機率就會變低。

張延廷建議，空軍在這兩起事故發生後，除了基本姿態的彈射訓練外，也應強化飛行員在戰機劇烈翻滾時的彈射操作要領，以做好萬全準備。

一名空軍飛行軍官分享，F－5戰機駕馭感受相當好，雖然機齡較高，但每一次升空之前都會經由地面後勤維保團隊再三檢查，確認無誤後才能放行。

在美國空軍路克基地受訓的F－16戰機飛行員，最怕遇上前來擔綱紅軍的海軍假想敵中隊F－5N，認為美國海軍F－5N神出鬼沒，顯現F－5正常保養後仍老當益壯。

F－5系列戰機的設計理念就是一款輕型、低成本戰鬥機，從最早的F－5A簡單對地攻擊功能，到善於空中纏鬥、具備空對空作戰能力的F－5E型機，當年一直被認為是俄製米格21（MiG－21）的剋星。原本計劃後續發展F－5G（F－20 Tiger Shark），但因F－16新世代戰機問世，美軍方不再支持而作罷。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，F－5的彈射座椅是初代版本，如果彈射時飛行姿態不正確，就有可能導致飛行員撞擊座艙罩昏厥甚至死亡。美國空軍很早就發現這個問題，將T－38教練機更換成零零彈射座椅、增加飛行員彈射成功的機會。

蘇紫雲指出，零零彈射座椅還能預設飛行員在彈射時為昏迷狀態，可自動執行開傘程序、並連同座椅一起緩降。

軍事專家、全球防衛雜誌採訪主任陳國銘分析，就機械常理判斷，正常彈射需要有一定仰角，側飛、倒飛都無法彈射，「所以彈射時的飛行姿態很重要」。

不幸事故發生後，外界再度討論F－5老舊問題，但事實上，美國海軍假想敵中隊目前仍在使用F－5N戰機，且已將戰機彈射座椅更新，老舊並非問題。

陳國銘建議，事故發生後執行天安特檢，到新採購馬丁貝克MK16座椅抵台，仍有數月空檔，他建議空軍應加速採購，或在裝設新彈射座椅前全數停飛F－5型機。

空軍昨天宣布，已編列約新台幣6億元預算，採購世界最先進的馬丁貝克公司（Martin－Baker Aircraft Co. Ltd.）產品「Mk16彈射椅」，並安裝於F－5戰機，最快今（2021）年底、明（2022）年初就能執行，且未來若F－5汰除，此彈射椅也可用於其他機種。

Photo Credit: 中央社 空軍志航基地2架F-5E戰機22日疑發生空中擦撞墜海，行政院國家搜救指揮中指出，接獲警方通報於台26線73 公里處發現1具傘具連座椅。 （國搜中心提供） 中央社記者黃麗芸傳真 110年3月22日

空軍更新彈射椅的作業進度

關於更新彈射椅的時程，《中央社》報導，空軍司令部22日晚間召開記者會。空軍參謀長黃志偉中將表示，空軍已規劃彈射椅更新作業，預算、計畫書已呈報國防部，將採用不需修改的先進彈射椅。黃志偉說，國防部已核准，廠商也已至志航基地勘查，預計最快今年底、明年初就能交貨。

《自由時報》報導，F－5戰機彈射椅換裝作業全案原定於2023年完成，並由國軍後勤作業預算支應。不過，F－5E戰機事故發生後，蔡英文總統、蘇揆皆高度關切此案，軍方將力求加快腳步，儘速完成換裝。預計今年底將完成第一架F－5戰機彈射椅換裝作業。

針對彈射椅更新的預算，根據《中央社》報導，國民黨立委馬文君23日為飛官安全請命，盼空軍更換座椅的新台幣6億元經費不要等到年底才執行；行政院長蘇貞昌在立法院答詢時強調，經費已核定可立即發，再多錢都要保護飛官安全。

行政院發言人羅秉成稍後受訪時補充，國防部已核定總金額7億8000萬元的經費，要更換戰機彈射椅；這筆經費國防部已核定，不必再送行政院。

Photo Credit: 中央社 國機國造、首架勇鷹新式高教機。 中央社記者謝佳璋攝 109年6月22日

除了彈射椅，「勇鷹」高教機也將加速替換F－5戰機

《ctwant》報導，軍方將領透露，儘管空軍在每架現役F－5E戰鬥機起飛前都會進行詳細保養及裝備檢查，但外界要求汰換該型戰機聲音日益增加，空軍將加速由勇鷹高教機替換F－5戰機的計畫。

據了解，漢翔今年底將交機的2架「勇鷹」高教機，將直接由台東空軍第7聯隊接收，漢翔已經接獲空軍66架勇鷹戰機訂單，其中過半新機都將撥交台東聯隊使用，以確保空軍弟兄在訓練時的安全。

去年10月朱冠甍殉國時，時任國防部長嚴德發受訪時便表示2021年起將從台東聯隊開始，優先淘汰F－5E，並在3年內全數汰換完畢。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺