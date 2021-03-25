台灣缺電是因為飲食不均衡，卻怪環團不肯吃「三接瀉藥」？

文：羅岳峰（桃園市議員參選人）

在談三接以前，我想先談一個故事。

我有個朋友因為飲食不均衡導致便秘，後來有個人跟他說，你吃瀉藥就可以解決這個問題。他不想吃瀉藥，他那個朋友就跟他說，難道你要便祕嗎？不吃瀉藥！就導致你便秘！

你不吃瀉藥，難道你要灌腸？灌腸更傷身。

什麼？你不吃瀉藥也不灌腸？

你不負責任！你好可笑！你就是便秘的元兇！

我個人認為，這跟我們的政府邏輯很像，你不蓋三接，就是害台灣缺電。

但導致台灣面臨缺電危機的元凶是什麼呢？就跟大便大不出來的元兇一樣，我想應該是飲食不均衡，而不是吃瀉藥吧？

全世界的能源趨勢是什麼？

根據2020年11月經濟部的報告，全世界的能源運用趨勢都是往提高再生能源，降低化石能源（燃油燃氣煤炭）走。

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這個規劃大致上是沒有錯誤的，經濟部的報告裡也花很多篇幅在陳述如何提升再生能源規劃，所以麻煩各位沒頭沒臉的網軍大大，不要再罵了，降化石能源提供再生能源本來就是我國能源的基本政策梗概，再罵下去你會不小心罵到經濟部，回頭可能很難領五毛。

那我們要問了，台灣做了這麼多年的綠能，敲鑼打鼓，該炒的股票也炒了，該喊的口號也喊了，到底做得如何？

台灣的能源配比與執行概況

根據同一份經濟部的資料，20年來台灣的綠能比重升高的極度緩慢。

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再拿我深愛的桃園為例，桃園的綠能進度慢的可怕。我不太明白，我國的能源政策的執行細節爛成這樣，還要把責任一直往環保人士推，究竟是什麼心態。長期執行細節一直有問題的國家，現在開始威脅你，不蓋三接就會缺電，又是什麼心態。

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我是羅岳峰，我不是王美花，潘忠政老師也不是蘇貞昌，我們都沒有行政權，要導正這些錯誤，各位網軍大大應該轉個方向跟行政權對話。

不蓋三接活路在哪？

能源政策不是單一的選項，不是不蓋三接，就一定要選核能。

台灣會出現這麼大的用電缺口，主要問題還是工業用電。瞎子都看得出來，台灣的工業用電是不斷的往上成長。但台灣的工業電價其實在世界上是很低的，在排名上，挪威為全球最低，每度2.05元，第二名則是美國，每度2.09元，第三名至第五名依序為瑞典、芬蘭和台灣，台灣工業用電每度約2.44元，2018年較2017年第6名，上升一名。

調查顯示，台灣工業用電價格均較中國、南韓、日本等鄰近國家低廉；調查也指出，全球工業用電最貴的國度為義大利，每度5.25元，第2高則是日本，每度4.84元。

一個沒有石化資源的島國，極大部分的能源都來自於國外的運輸，竟然還來補貼工業用電的價格，當成台灣產業發展的優勢。

我認為應該從根本上提高工業用電的價格，以價制量，逐步迫使台灣的工業用電轉型。台灣會走成這樣，到底是要怪王美花跟他前任所有的經濟部長，還是把責任賴到環團身上？

大家都愛台積電，但台積電跟其他半導體產業每個都是用電大戶，台灣給他們的用電成本很低，讓他們的盈餘成長。但要知道，低工業用電電價的代價到底是什麼？這就是最標準的內部成本外部化的例子，為了工業不付成本，環境成本就是一起犧牲一起負擔。

不要鬼扯什麼高電價會犧牲工業，看看你旁邊的日本。網軍大大們好像蠻喜歡日本，能不能這點好事也來學一下。順帶一提，日本的製造業產值穩穩站世界第三。強大。

台電與經濟部作為唯一權威資料的危險性

事實上，能源政策在台灣幾乎沒有任何非官方統計的空間。環評，政府的；用電概算，政府的；能源規劃，政府的；所有統計資料，政府的。所以政府說缺電那就是缺電，說不缺那就不缺，民眾幾乎沒有任何挑戰的可能性，就算政府數據前後兜不攏，那我們也只能懷疑，沒辦法根本性的挑戰政府。

這其實是非常危險的事情，當連監督都很困難，民間的質疑開始失語，搭配鋪天蓋地的沒臉假帳號，這長得活生生就是個威權體制的樣子。

政府也跟你說，台北港不可以，因為蓋管線要11年。到底為什麼蓋管線要11年？原因根本說不清楚。我猜無非就是政府想要他的數字是11年，看起來時間有夠長，間接證明台北港的方案不可行。11年什麼概念？捷運都快蓋好了吧？

Photo Credit: 中央社

回到各位問我的問題，不蓋三接用電問題要怎麼辦。壓緊再生能源的建置時程，提高電價。這才是根本之道。

如果不這麼做，即使再過十年二十年，台灣仍舊沒有活路。下一次的政府，會不會跑出來跟你說：「真的不行，我們要規劃核五了，不然台灣會缺電，你們都是缺電的兇手！」

於是又來一個叫朋友吃瀉藥的人了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航