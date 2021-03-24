沙烏地提「葉門停戰協議」無果，伊斯蘭世界「代理人戰爭」何時能完結？

編譯：王國仲

沙烏地提出和平倡議，反對組織不買帳

沙烏地阿拉伯3月22日提出新的和平倡議，內容涵蓋全國性停火、重新開放海、空聯運，希望就此終結葉門內戰。不過，反對組織青年運動（Houthi）則認為提議並不足夠。

這項由沙烏地外長費瑟（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）宣布的倡議，提出重新開放位於葉門首都的沙那國際機場，並允許從荷台達港進口燃油和食物（這兩個交通中樞都由反抗軍佔領中）。他向媒體說明，葉門政府（由沙烏地支持）和反抗軍將會展開對談，一切只等反對勢力點頭。被國際普遍承認的葉門政府也發出聲明，歡迎該協議。英、美等西方國家也對倡議表示滿意。

不過，青年運動稱協議「了無新意」。組織主要發言人阿布杜薩蘭（Mohammed Abdulsalam）向《路透社》表示，人道需求不該被當成施壓工具，並期待對方滿足他們完全解除機場與港口封鎖的要求。青年運動會持續和沙烏地、美國、阿曼等協調國溝通，以期取得真正的和平。

葉門內戰：為何而起？

內戰起源於失敗的政治轉型。阿拉伯之春吹向葉門，迫使長期執政的專制總統沙雷（Ali Abdullah Saleh）在2011年交出政權，由副手哈迪（Abdrabbuh Mansour Hadi）接任。哈迪就任總統後，立刻面對各式各樣難題：聖戰分子的攻擊、南部分離主義運動、維安人員仍對沙雷保持忠誠、官員貪污腐敗、失業問題、糧食安全等。

反對組織青年運動由什葉派穆斯林（在葉門為少數派）構成，在動盪不安、政府左支右絀的情況下崛起，控制葉門西北部的薩達省與周邊地區。隨著民眾對政治轉型的理想逐漸破滅，不少葉門老百姓（其中也包括遜尼派）轉而支持青年運動。2015年初，反政府軍逐漸佔領首都沙那。前總統沙雷的黨羽也加入其中，嘗試奪取整個政權，哈迪則被迫在2015年3月逃亡出境。

由於青年運動背後據信有伊朗什葉派勢力介入，沙烏地阿拉伯聯合另外八個遜尼派阿拉伯國家對葉門發動空戰，宣稱要將朗勢力逐出葉門，並還政於哈迪總統。此聯盟獲得美國、英國、法國支持，並提供後勤、情報等支持。

聯合部隊登陸後，在數個月內將青年運動勢力逐回北方。但原本沙烏地官員預期「只會持續數週」的行動卻陷入泥淖——哈迪政府在南方城市亞丁建立臨時首都，卻無法有效解決民生需求；青年運動則持續佔領首都沙那。持續日久的戰事，更給了蓋達、ISIS等其他恐怖組織與勢力見縫插針的機會，情勢更顯混亂。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

葉門政府與青年運動：伊斯蘭教派別的代理人戰爭

青年運動的伊斯蘭教什葉派背景，獲得同為什葉派大國的伊朗支持，自然讓屬於遜尼派的沙烏地阿拉伯感到不安，於是聯合其他遜尼派國家、協助葉門政府，將葉門內戰層級提升至伊斯蘭教兩大派別的代理人戰爭。

2015年至今，阿拉伯聯軍發起兩階段武裝行動（果斷風暴與恢復希望行動，Operation Decisive Storm, Operation Restoring Hope），目的是摧毀由青年運動佔領的防空系統與重型武器，使其不具備電子作戰能力，並推動葉門政治問題的解決進程。

青年運動則在伊朗的幫助下以無人機、炸彈等方式回擊，範圍甚至遠及沙烏地本土。今（2021）年3月19日，青年運動使用六架無人機，襲擊沙烏地首都利雅德的國家石油公司煉油廠，引發一場大火，所幸無人傷亡。伊朗特種部隊聖城軍（Quds Force）指揮官卡亞尼（Ismail Qaani）更直言，德黑蘭正協助青年運動展開對沙烏地的攻擊，並稱「會打斷美國罪人的骨頭。」

隨著衝突升溫，雙邊的攻擊行動也逐漸跨越人道底線。聯合國2020年9月發布的報告指出，自人權理事會（Human Rights Council）派出專家進行調查以來，已連續三年「有合理理由相信衝突各方，已經並持續犯下嚴重違反國際人權和人道主義原則的行徑。有些可能構成戰爭罪。」

美國老大哥的態度

拜登（Joe Biden）政權今年2月宣布將不再介入葉門內戰，甚至將青年運動從恐怖組織名單中移除，再次推翻了前朝的政策（川普〔Donald Trump〕政權在卸任前才剛將青年運動正式列為恐怖組織），也顯示美國對其中東盟友沙烏地阿拉伯的支持持續下滑。

民主黨參議員克里斯・墨菲（Chris Murphy）接受《衛報》採訪時表示，除了禁止用於葉門內戰的攻擊型武器銷售，他相信拜登政權將把軍火販售作為與沙烏地互動的手段之一。墨菲更呼籲英國效仿美國，實施類似的武器銷售禁令。

美國立場的轉變，和沙烏地聯軍在內戰中違反戰爭罪的情況有所關聯。

2016年3月，沙烏地使用美製MK84炸彈攻擊葉門的一個市集，造成97人死亡；同年10月，沙烏地攻擊葉門的一場葬禮，造成155人死亡，數百人受傷；2018年更使用同為美製的MK82炸彈擊中一台校車，造成40為孩童死亡。對此，沙烏地宣稱是「錯誤的資訊」導致誤擊。

2018年沙烏地記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）的離奇命案，更使沙烏地國際形象一落千丈。其後美國對沙烏地的態度逐漸惡化，似乎也不想再淌這片渾水。

葉門人民仍為最大輸家

2015年內戰爆發至今，葉門估計已有至少10萬人死亡，400萬人流離失所，約2400萬人迫切需要接受照護或協助。儘管聯合國、美國、沙烏地、青年運動等各方皆宣稱希望促成停火、達成和平協議，各方仍缺乏互信與共識。

從2011年阿拉伯之春至今已10個年頭，葉門人民期盼的自由民主，似乎還有一段艱辛與崎嶇的路要走。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航