【藝評】《指尖上的幸福人生》：打破影／舞框架，欣賞暗黑台上手掌與玉指凌空翩翩

文：陳煒智（Edwin W. Chen，電影與劇場史研究、編劇、作詞、導演）

《指尖上的幸福人生》以七篇故事看見主角們嚥下最後一口氣之際，腦中浮現的最後光景，那是曾經有的快樂時刻，和埋藏在記憶深處的幸福。

這是《指尖》一作在台中國家歌劇院網站上的介紹。當然，還有另一行字提供了重要訊息：「打破影／舞框架」的「影像與現場交織演出」。

以往遇到這一類的作品，總會讓我嗅到一股濃郁「綜藝節目奇人異事」的「作秀」氣味，然而這次比利時的製作，由知名編舞家和電影大導演聯手打造，卻是一折又一折如同夢境的電影幻覺「手指版」重現。生與死的「議題」，坦白說，已經不再重要，重要的是創作團隊呈現這些橋段、探索這個中心題旨時展現出來「腦中浮現最後光景」。這些「光景」，以及「打造這些『光景』」的「過程」，是整場表演最讓人擊節贊賞的戲肉所在。

這些「最後光景」，幾乎全都在向影史經典致敬。不是特定哪一部電影的構圖與視角，而是某一類型的某一種電影的某一種風格和氛圍，以寫意的筆觸，重建逼近寫實的印象。我們若不熟悉這些以電影語言建構出的「用典」篇章，當然還是能享受視覺、聽覺、全身心感覺的震撼，若我們對這些電影類型、電影風格的認識愈多，將更能品味創作團隊在每一個細微的小關節所作出的藝術抉擇，有多麼精巧而雅致、深刻了。

幾個讓人印象極深的段落，比如——

Photo Credit: © Julien Lambert 台中國家歌劇院提供

向歌舞片的致敬，至少有兩個精采的段落。一是雙人踢踏舞，一是萬花筒式的水中芭蕾舞。雙人踢踏舞原典來自舞王佛雷亞斯坦（Fred Astaire），看一男一女兩位指尖藝術家在小桌上的水晶玻璃擺設前，一來一往，以戴上頂針的手指就著爵士音樂熱舞；這絕非舞王與金姐羅傑斯（Ginger Rogers）的浪漫迴旋，而是他和踢踏舞后伊蓮娜鮑威爾（Eleanor Powell）的熱力四射，兩個舞者用踢點踩踏相互較勁，逼出彼此的藝術極限，層層疊疊，直上雲宵。

Photo Credit: © Julien Lambert 台中國家歌劇院提供

水中芭蕾舞當然源自於巴士比柏克利（Busby Berkeley）的萬花筒式歌舞片。不管是《華清春暖》（Footlight Parade）還是《碧水美人魚》（Million Dollar Mermaid），指尖藝術家以指，以手掌，以臂，在清淺水平面上排出一組又一組令人目眩神迷的花樣，甚至還有緩緩游動時，險些與群舞組員「失之交臂」的細節點綴，更使我無比驚粲！

此外像是「黑色電影」式的夜都市巡曳、「公路電影」與「黑幫電影」式的駕車畫面（尤其駛進洗車場的段落，實在令人嘖嘖稱奇）；演出進行時，現場攝影機將表演團隊意欲呈現的「畫面」拍攝下來，實況傳輸至大銀幕，觀眾等於立即欣賞到「銀幕上的電影幻覺」和「銀幕後的團隊努力」，台上台下，盡收眼底。

Photo Credit: © Julien Lambert 台中國家歌劇院提供

既然談及電影的用典，用手指跳鋼管舞一折已經妙絕，在鋼管舞的表演空間裡，創作團隊更加入多面鏡的裝置，在畫面中直接引入奧森威爾斯（Orson Wells）的鏡屋幻像，纖纖玉指儼然成為性感女神麗泰海華絲（Rita Hayworth）。

在影史經典印象的借用與致敬之外，整場節目一頭一尾，更突破單純只是「用典」和「重現」的技法，欣賞暗黑台上手掌與玉指凌空翩翩，鮑伯佛西（Bob Fosse）當年在百老匯舞台曾經玩得出神入化，以此開場，絕對引人入勝。高潮的飛機場面，由史詩電影的視覺印象切入，從而超越擬真，超越再現，以模型和現場的運鏡，拉出悲憫的高度，再於火光中，讓「手」出場，把「人性」再次放回殘爛大地、破敗文明之間，於是，我們感受到哀憐和珍惜，也因此，悲傷得以昇華，穿越影像，化為真正的實體。

節目資訊

名稱：歌劇院2021台灣國際藝術節 吻與淚創作群《指尖上的幸福人生》

演出日期：

2021/4/9 (五) 19:30華語版

2021/4/10 (六) 14:30華語版

2021/4/11 (日) 14:30英語版

華語版由金馬影帝莫子儀配音

演出地點：台中國家歌劇院 中劇院

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航