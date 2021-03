六組英文面試常見問題：如何妥善回答「你的強項和弱項是什麼？」

無論你是初入職場的新鮮人,還是正在考慮轉換跑道的老鳥,現在就跟著VoiceTube學習六組面試英文問答,順利得到理想工作吧!

1. 可以用一分鐘簡短自我介紹嗎?

Can you introduce yourself briefly in one minute?

自我介紹對於在面試官前建立良好第一印象是很重要的,應該盡量言簡意賅地將自己的特質與能力明確地傳達給面試官。如果你是完全沒有工作經驗的新鮮人,可以將職位條件與自己的優勢及個人特色做連結。反之,如果你已經是個職場老鳥,就可以著重過往經驗或工作成果與應徵職位可呼應的項目,凸顯優勢。

My name is Jane. I graduated from NYU with a bachelor’s degree in Communication Marketing. I am a digital marketing specialist with abundant working experience in software companies. I managed my previous company’s Google Ads campaigns and content marketing blogs. 我的名字是 Jane,是紐約大學大眾傳播行銷系學士。我是數位行銷專員,目前在各大軟體公司累積許多相關經驗。我在前公司負責管理其Google廣告投放以及部落格的內容行銷。

簡短的一分鐘英文自我介紹裡,除了先講自己的名字之外,可以接著提及個性、學歷、專長或者過往職稱。

2. 你在之前工作有什麼特別的成就嗎?

What are some of your biggest achievements in your previous positions?

這個問題目的在於了解應徵者過往經驗或學習領域是否符合公司需求,並了解你的實際能力。回答問題時,建議根據職缺的職務敘述闡述,加入自己實際經驗分享與成果,讓面試官知道你有能力勝任。

I worked as a performance marketing specialist and helped my previous company generate 500 leads and acquired 100 new customers in one month. 我在前公司擔任績效營銷人員,在一個月內替公司匯集五百位潛在客戶的名單並開發一百名新客戶。

3. 你為什麼會想應徵這份工作?

Why do you want to work here?

面試之前,一定要對應徵的公司做好研究,要了解他們的產品、客群,並閱讀相關社群消息、新聞報導等等。這樣才能夠將你的想法與公司發展方向與文化連結,才會比較有說服力。如果你用過該公司的產品,也可以分享使用心得,替自己的回答背書。

I am a passionate traveler and am a supporter of rural tourism, a concept that I understand your company values. I’d like to be a part of the team and help to promote this value to more people around the world. 我是個旅行愛好者,也很支持貴公司推廣的鄉村旅遊概念,希望可以成為團隊的一份子,繼續將這個想法推廣給更多人。

4. 你遇過最大的挑戰是什麼?你是如何應對的?

What’s the biggest challenge you’ve faced and how did you cope with it?

這個問題的重點在於如何讓對方知道自己是有能力解決問題的人,並且自己在遇到逆境時,會如何做心態上的調適,完成公司交付的任務。回答時,可以循序漸進地先提出曾經遇到的問題,接著說明解決方法,最後再歸納自己的收穫。

During my internship in London, I was asked to complete a competitor research report on digital signage in less than a week. I spent three days collecting industry information and arranging them with different graphics for better visualization. It wasn’t easy to prepare a comprehensive report within a short period of time. However, with dedication and time management, I completed the task successfully. Most importantly, I gained lots of valuable insights that help me understand more about our target audience. 我在倫敦實習時,公司請我在一個禮拜內準備一份完整的競品分析報告。我花了三天的時間搜集所有資訊,然後用圖表方式呈現以方便觀看。這麼短時間內要完成這份全面性報告有一定的難度,但是透過決心與時間管理,我最後成功地完成了任務。最重要的是我從中得到許多有價值的洞察數據,讓我更了解我們的市場受眾。

5. 你的強項和弱項是什麼?

What are your strengths and weaknesses?

回答這個問題時,可以針對應徵此職位需要的能力去做呼應。這裡建議大家掌握一個要點,就是描述自己的優點時,不能顯得驕傲,而講到缺點時,則不能讓公司覺得你能力不足。太抽象嗎?讓我們用實際例子來說明。

講到優點時,你可以結合專長與工作經驗,最後用執行結果做總結,讓面試官知道你是有實戰經驗的人,不是嘴巴說說而已。

My strength is analytical thinking. I make decisions or strategize based on data. For example, I increased a landing page conversion rate by 50% using an AB test. 我的強項是以數據為導向的思考模式,我會根據資料來做決定或是提出策略規劃。例如,我藉由AB測試實驗將網站登陸頁面轉換率提高50%。

反之,回答自己的缺點時,有個技巧是將自己的缺點轉變成強項,提出缺點的同時也要說明自己改進的方法。

Sometimes I focus too much on details and spend a lot of time on making things perfect. But I’ve been trying to improve by reminding myself to look at the bigger picture so I don’t lose track and fall behind the schedule. 有時候我太著墨於細節,為了想要把一件事情做到完美,花費太多時間。然而我現在會提醒自己在注重細節的同時,不要失焦而拖延到工作進度。

這個回答其實是用比較隱晦的方式告訴面試官,你是個非常注重細節的人,也很願意花心力把事情做好,但是為了不要降低工作效率,你會時刻提醒自己不要失去整體目標的方向,在兼顧細節的同時,也達到高生產力的效果。

6. 我們為什麼要雇用你?

Why should we hire you?

公司問這個的原因是,想知道你對於自己的了解、對於職缺的了解,並想藉此判定是否能找到價值觀、目標相符的員工。回答時可以提及自己可以給公司帶來的貢獻、自己的能力和特質跟職缺不謀而合的地方,提供面試官必須選擇你的理由。要謹記,回答的時候要有信心,但絕對不要過度吹捧自己或自我膨脹。

I believe I am the best candidate for this position because I have extensive experience in increasing a website’s organic traffic by adopting content marketing. I’m also a team player who enjoys bringing new ideas to the table through brainstorming. 我認為我是這個職缺的最佳人選,因為我有許多透過內容行銷來提升網站自然流量的經驗。我也很擅長團隊合作,並透過組員間的腦力激盪為團隊帶來新的想法。

