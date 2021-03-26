美中撕破臉後，中國真有能耐取代美國，成為全球霸權嗎？

美中關係陷入僵局，上週美中雙邊外交會晤落得不歡而散，美國國務卿布林肯和中共外事辦主任楊潔篪毫無掩飾的言詞交鋒，雙邊的對抗關係幾乎是已無迴旋空間。

對美國而言，拜登上台後極力聯合盟邦夥伴進行圍堵中國，一方面擔憂中國崛起對全球體系穩定帶來衝擊，另一則是防止中國取代美國的全球地位；對中國來說，為了落實新型國際關係的概念，以挑戰者之姿對抗美國，試圖否決中國未曾參與制定的國際秩序。

美中各自結夥立威，兩強進入聯盟式對抗？

就在美中外交高層會晤結束後，中國旋即與俄羅斯外長拉夫羅夫見面，布林肯也前往歐洲拜會盟友尋求合作。

雙方動作頻頻，為的就是擺陣來立威壯聲勢，中國雖然極力否認並非要籌組同盟來抗美，但又強調中俄關係處於歷史上最好的時期，而且兩國皆面對美國的制裁，揚言要強化科技產業的自主性，擺脫以美元為核心的國際金融體系，中國拉幫結派的用意路人皆知。當然，美國也不是省油的燈，有系統的聯合盟邦夥伴來制衡中國，美中對峙局勢已定。

美中角力的情境，讓全球呈現「崛起大國」挑戰「現任霸權國」的局勢，中國是進入21世紀的崛起大國，一直以來將自己包裝成發展中國家及弱勢國家的代言人，滿腹委屈認為當前國際秩序的不公平，不過同時也不斷提升自己融入國際體系的全球治理能力；作為當前全球隊長的美國，一再高舉民主自由的道德旗幟，批判中國對新疆、西藏及香港的人權迫害，同時支持維護台灣的民主體制，認為中國崛起將嚴重挑戰當前的國際秩序，必須透過民主價值同盟的模式來抗衡中國專制威權的勢力滲透全球。

現實上，美國也極力阻擋中國崛起取代其國際地位，縱然在軍事實力上，崛起的中國仍難與美國匹敵，但中國長年向外進行有系統的統戰作為，諸多弱勢國家政權都在中國的經濟挹注之下維持專制體制，對美國來說這儼然是一個全球性的制度之爭，假若全球民主出現衰退跡象，那麼民主和平論所帶來的國際穩定將可能不保，全球領導地位將由專制國家擔綱，這恐怕會陷入新一波的人類文明危機，軍國主義畫面也將可能歷史重演。

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時代造就大國崛起，二戰後美國主宰全球秩序

回顧過去大國崛起的歷史脈絡，國家試圖走出境外拓展實力，建立國際秩序變成了時代強權的任務與功能，每一個站上霸權地位的國家都想維持國力來延續霸權任期，所仰仗的全球治理工具也隨著不同時代而不一樣。

在19世紀以前，掌控海洋的航行資源便左右強權國家的興衰，如果出現足以顛覆國際現勢的新霸權，那麼一場驚天動地的戰爭就無法避免，過去的葡萄牙、西班牙、荷蘭、法國等都曾是時代的英雄，也終究在新強權誕生後而殞落。

如同前述所言，以霸權崛起的經驗來看，新興大國要取代前任霸權國的關鍵，除了需要一場驚天動地的戰爭之外，還要有足以頂天立地的國家實力，只不過國家實力的定義每個階段都有所不同，16世紀英國在一場以小博大的英西戰爭中取得勝利，順利在17世紀開始坐上世界海洋和商業霸權的寶座，當時獲得海外殖民地及貿易資源是相當重要的途徑，但別忘了，英國的工業革命起了重要的作用，這讓英國的日不落國名號響徹雲霄，維持了超過兩個世紀的霸權地位。

不過，崛起大國的標準是會隨勢而變，20世紀的一次世界大戰，英國國力開始衰退，全球秩序陷入真空狀態，日本與德國的軍國主義路線抬頭，一戰後尚未收拾殘局連帶爆發二次大戰，此時一個新興的強權國家被賦予希望，美國補入了國際領導位置。

二戰平息後，美國投入國際體系的建置與重建，以美元為核心支撐國際貨幣體系的運作，並輔以軍事實力的累積，雖然與蘇聯展開了數十年的「代理人戰爭」，並讓國際現勢陷入恐怖平衡的軍備競賽，但美國主宰全球地位因而確立。

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中國挑戰美國霸權地位，專制極權無法責任擔當

隨著1990年代蘇聯瓦解，冷戰終止後，美國成為全球唯一超強國家，國際社會中沒有一個國家可以與之競爭，縱然有來自非國家力量的恐怖主義，以及信仰價值的文明衝突，但是美國掌握先進科學技術的研發能力，全球地位屹立不搖。

此外，雖然區域性小規模的戰爭危機仍存，但仍未爆發大型的全球性戰事，當前的國際權力結構難以撼動；中國作為一個挑戰者，有論者認為在不久的未來將可能取代美國，成為新一代的強權，不過，中國能否如其所願建立新型的國際關係，恐怕還有待觀察，畢竟全球化的時代，要爆發一場驚天動地的戰爭來奪權的機率並不高。

一個霸權國家要誕生，除了經濟、軍事等傳統代表國家實力的條件之外，還必須掌握政治文明及價值的敘事能力。進入21世紀，毋庸置疑，中國的紅色資本實力，向落後國家進行撒幣式的經濟統戰，以「代理人」來提升全球治理能力，確實擁有和美國議價的大國能耐；不過，要宰制全球體系，民主國家除了難以接受由專制國家來領導世界，中國一再宣揚「發展才是硬道理」的戰狼式外交思維，也難以在國際社會中服眾。

只要全球民主的價值一日不變，那麼美中之間誰能「責任擔當」，答案呼之欲出。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航