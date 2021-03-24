全台3218人打第一劑AZ疫苗有4起不良反應，多家旅行社帛琉團只剩候補

今（24）日台灣新增2例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）境外移入病例。截至目前為止，全台已有3218人完成接種第一劑的阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）武漢肺炎疫苗，當中包含4起不良反應的事件通報。

而有關4月1日即將出發的帛琉旅遊泡泡班機，指揮中心表示已規劃好機場動線，將讓旅客依照整團的方式依序採檢，預計登機前2小時可以完成所有檢驗程序。

今新增2例武漢肺炎境外移入確診病例

中央流行疫情指揮中心今日下午舉行記者會，公布國內新增2例境外移入武漢肺炎確診病例，分別自印尼（案1009）及菲律賓（案1010）入境。

指揮中心表示，案1009為印尼籍20多歲女性，去（2020）年11月曾在印尼確診，並於當地治療後康復；個案今（2021）年3月9日來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，3月22日接受檢疫期滿前採檢，檢出武漢肺炎陽性。

案1010為菲律賓籍20多歲男性移工，今年3月9日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月22日接受檢疫期滿前採檢，檢出武漢肺炎陽性。

截至目前國內累計1009例確診，當中包含893例境外移入，確診個案中10人死亡、969人解除隔離、30人住院隔離中。

另由於新加坡、越南兩國疫情趨緩，因此被調整至低風險國家。根據最新資料，低感染風險國家／地區目前包括紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、馬紹爾群島、不丹、澳洲、新加坡、越南；中低感染風險國家／地區則有柬埔寨、香港、模里西斯。

全台已有3218人打過AZ疫苗，累計4起不良事件通報

醫療應變組羅一鈞副組長表示，在武漢肺炎疫苗統計資料的部分，更新3月22日的接種數為1580人，再加上3月23日接種人次較前天略增，為1638人；因此目前疫苗累計接種人數達3218人。目前全台未開打的縣市有金門及連江，昨日原本尚未開打的雲林縣、嘉義市則已開始疫苗施打作業。

另外在疫苗接種後通報不良事件部分，累計至目前共有4件，皆屬於非嚴重不良事件，症狀包括頭痛、肌肉痛、發燒、接種部位紅腫熱痛、手臂酸麻等等。

羅一鈞表示，「Taiwan V-Watch」疫苗接種健康回報系統參加人數部分，目前共有1667人。根據用戶回報的資料，最常見的回報狀況為「注射部位的疼痛」（63％），再來為肌肉疼痛（55％），疲倦（52.6％）、頭痛（43％）及畏寒（41.8％）。

在被問到打完AZ疫苗是否出現任何不舒服，陳時中表示，剛打完AZ疫苗中午時手臂有點怪怪的，大概是心理作用。晚上10點量了一下體溫是攝氏37.1度，12點多的時候為37.4度，隔天早上4點多體溫就降到36.8度，6點再量就剩36.4度。這兩天體溫皆在正常範圍內。

陳時中表示，昨天打疫苗的手臂抬起時覺得有些緊繃跟疼痛，到今天已經幾乎沒感覺。一般都會有很多這一類的反應，可以放心。

以色列、英國等國家提升全國疫苗接種率後，確診、死亡人數皆出現下降

有關疫苗效力的評估，陳時中表示，若以以色列來看，以色列第一劑疫苗施打人數已有將近6成，病例數則大幅降低，1月多時大約是一天8000多例，目前則降為一天1000多例左右。目前以色列已經解封，觀察起來是整體疫苗打得越多，確診人數的確有出現下降，死亡人數也往下減且幅度相當得多，國家封城的嚴格指數也往下降。

另一個可以觀察的國家是英國。英國目前第一劑施打比例約佔全國40％，目前觀察下來確診人數也往下降。美國第一劑施打比例則達25％，整體每日確診人數也出現下降。這些都是能看到疫苗效果的例子。

圖片來源：疫情指揮中心





至於土耳其疫苗施打人數比例達10％、智利達約30％，但兩國目前主要施打的是中國科興的武漢肺炎疫苗，而從數據看來，兩國的每日確診人數目前都還是微幅往上升。不過疫情微幅升溫並不局限於施打科興的土耳其及智利，其他像是義大利、法國、德國也都有觀察到類似疫情升溫的情況。

圖片來源：疫情指揮中心

圖片來源：疫情指揮中心

多家帛琉泡泡團已剩候補，指揮中心規劃好出、入境機場動線

陳宗彥副指揮官報告，有關與帛琉的旅遊泡泡部分，昨日指揮中心已規劃好機場動線，若以華航下午1點30分起飛的航班來說，目前預計旅客會在早上8點陸續至機場報到，然後依照團體旅客整團的方式，來依序採檢。等待結果並拿到實體的檢驗證明後，整團要再一起依序去做check in，預計在登機前2小時可以完成所有檢驗的程序。

未來旅客返國入境時，會跟現有的其他航班旅客在動線上做分流。今天交通部觀光局也會再跟所有旅遊業者，做細節執行上的溝通。陳宗彥表示，根據了解，目前幾家旅行社4月1日的帛琉團，都已經達到需要候位的狀況。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺