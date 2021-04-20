《三無世代》：無移動、無需求、無雇用，疫情肆虐下企業與人才何去何從？

文：陳沛孺

《三無世代》由日本企業顧問遠藤功撰寫，從日本企業角度觀察新冠肺炎肆虐的企業未來發展。

簡單地說，商業社會蓬勃發展為全球化，起因於人類在各國間進出發現新事物而帶起龐大的需求（比如旅遊、原料交易、文化交流等等），然而因為疫情影響，出現了以下狀況：

人類不能隨意移動了—— 無移動

需求大幅銳減甚至消失—— 無需求

企業原有收入縮水，因此進行瘦身排除冗員，將人事成本等固定花費，轉為變動成本的專案外包——無雇用

不過這本書不是我這次想分享的重點，而是它帶給我的啟發與想像。

在看企業與人才未來該何去何從之前，我們可以先思考整件事的「本質」為何。

在商業為主的世界求生存，中間包含三個不可捨棄的元素：

人、商業行為、商業社會

我們再個別往裡面找形成元素的源頭，找到「本質」、才能發現自己有無偏離商業世界的需求，那我們開始囉！

人類的本質

遠古智人因「情報交換」形成的「共同認知」、以求合作繁衍的特性，使得智人和其他遠古人類不同，得以延續至今，可以說沒有「情報交換」就沒有現在的人類，不管世界如何變動，「情報交換」都會是人類不會改變的行為。

商業行為的本質

因「情報交換」讓人們發現，Ａ部落缺乏的東西Ｂ部落有，Ｂ部落需要的東西Ｃ部落有，因此為了生活更加完善便利，「物資交換」也就出現了。

不論是以物易物、以錢易物，還是到現在可以虛擬貨幣購買虛擬服務，都是一種「價值的交換」，並且需複數人才能完成的行為，因此我們可以先得出：商業行為的本質為「複數人的價值交換」。

商業社會的本質

我們基於天性，用「共同認知」達到「合作繁衍（擴張）」的目的，製造貨幣、逐步將「價值」定價、制定交換時的規矩，逐步形成我們現在的商業社會，因此商業社會的本質在於「複數人的價值交換」＋「有共同認知的合作」。

也許你會問，知道本質能幹嘛？我認為當我們了解並掌握本質，面對未來的策略才不容易跑錯方向，尤其在現在疫情肆虐的時候更顯重要。

對企業來說，也可以用「第一性原理」想想什麼是絕對不能被刪減的，刪除後剩下的就是企業的本質，當然刪到最後，一定就是商業行為的本質：「複數人的價值交換」。

除此之外的辦公室大小、公司文化、遠距還是到公司上班等等，都可以被任意調整的，普遍企業不會想變動調整，只是因為沒有立即性的必要，然而肺炎發生，大家不得不開始檢視企業的本質。

Photo Credit: 本文作者提供

在《三無世代》書中，作者以顧問角度給企業以下建議：

檢視現有人力

企業在成長過程中，總是會有年資高但產值低的員工，在面臨目前的疫情困境，找出冗員並排除已成為首要目標。

而屬於週期性、非常態工作直接外包專業人才，只保留處理核心常態業務人員，就無需長期養過多人員，降低人事成本。

檢視業務型態

疫情關係，線上會議或遠距逐漸形成常態，即可檢視出差、實體會議以及到公司上班的必要性。

檢視固定成本

當專案外包、公司員工遠距的狀況下，華麗氣派的辦公室是否還有存在的必要性，是企業主可思考並改變的一個方向，固定成本將可大幅降低，維持企業的存續。

作者表示，不少企業主經過這段時間的遠距與外包之後，表示即便疫情過後，也將沿用這種模式。

身為員工，看完這些也許開始驚慌，心想：「我會被裁嗎？固定人員越來越少，以後更難找工作，去當專業工作者嗎？好茫然怎麼辦？」

先別著急，這時了解商業社會的本質就可派上用場，其本質在於「複數人的價值交換」＋「有共同認知的合作」，既然我們要在商業社會求生存，我們可以先拋開「如何求職」的茫然，改問自己關於本質上更重要的問題：

我有什麼能夠讓大家認可，並且願意付費交換的價值？

我有什麼能被交換的價值？找到自己的「價值」 為什麼這是個價值？確認這「價值」是否有市場性 如何讓複數人知道我有這個價值？每個人都需要為自己行銷宣傳，才不會等客人等到天荒地老 我有什麼方法讓對方和我有「共同認知」、以便順利合作？

最後一點是關乎溝通與交易談判，畢竟我們認為的價值（以及延伸出來的定價），在對方心中肯定不同，以及雙方對專案的理解不一致，過程中勢必不愉快，也影響未來口碑與發展。

當我們把這四點的答案都找到......

Photo Credit: 本文作者提供

Photo Credit: 本文作者提供

Photo Credit: 本文作者提供

既然眼前未來的「有共同認知的合作」將側重於線上溝通，就代表打破距離與地區的限制，「語言互通」的重要性將會比疫情前還要提高，為什麼呢？

先前Clubhouse爆紅，許多人可以直接線上跨國際交流，不問身分只要舉手就可能上台讓更多人認識自己，能夠一舉跨越地區的同溫層，是一個增進「共同認知」的良好媒介，也是讓複數人快速得知我們有什麼價值的最佳管道，這時候發現自己語言不通或表達力不夠，就只能眼睜睜看著別人宣傳得到注目。

但其實「語言互通」不僅是跨國語言能力，而是指讓對方理解你在說什麼，這也是為何到現在表達溝通、或商業簡報課仍是顯學，我們目前比較辛苦的是，原本的溝通能力還沒練好，新的溝通模式又不斷產生，必須要努力追上這些變化，加上因應科技打破國界，跨國合作只會越見常態，人類擁有共通語言的重要性只會越來越高。

這就是我們為何要學英文的原因，但為何我到現在還學不好啊！？哭！

（科幻一下，隨著腦機介面的發展，期待有生之年可以看到只需意會、無須言傳的世界。）

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航