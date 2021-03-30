【專訪】徐敏雄：從「關懷倫理學」出發，讓街友透過自我敘說，重新看待「失敗」

作者：人文．島嶼（採訪撰文：葉靜倫｜編輯：陳怡君）

人開始流浪有很多種原因，歸根究柢多半都是社會安全網的漏接。許多街友長期被認為是「自己不振作的依賴人口」，但實際上他們過去可能擔任過老師、老闆、司機、作家、工頭，甚至年薪百萬的醫生、業務等，只是在遭逢失業、破產、貧窮、生意失敗、重大意外或生病導致妻離子散後，落在社會與國家的支持系統之外。

長期投入街友服務設計的台灣師範大學社會教育系系主任徐敏雄，自 2008年起與萬華社區大學共同推動關懷在地議題的融入式課程，2012年起更開始進入社區協助街友，並於2014年成立「夢想城鄉營造協會」。從小在萬華長大的他，希望從美國教育哲學家Nel Noddings的「關懷倫理學」（Ethics of care）出發，在家鄉展開「街友」與「社區」共融的行動研究。

街友，一種流動的生活狀態

Noddings的關懷倫理學所指涉的是「以關懷的能力來包容差異，積極主動、接納回應他者真實的需求與不同」。若從教育者的使命來說，就是去培養具關懷能力的人；若以研究者而言，則要具體規畫出能善用弱勢者優勢，藉以解決社會問題、實踐「包容」（inclusion）差異的行動方案。

我們能想像如何關懷與包容飢餓的孩童，但要關懷異質性極高、身心課題複雜的街友，卻是多數人巨大的挑戰。

大部分的街友平時雖然會去打零工，諸如舉牌、打掃、派報等，但這些不穩定的工作收入低、機會少。稍微累積一點錢時，或許能租個廉價的短期小雅房，但當沒了收入，便得再度回到街頭流浪。因此，所謂的街友甚至不能歸類成「特定族群」或「固定身分」，比較接近一種「流動的生活狀態」或「社會現象」。

多數街友是沉默而被動的，沒有參與社會對話與媒體運作的資源和能力，但這不代表他們感受不到大眾加諸在身上的各種汙名、歧視與標籤。徐敏雄在研究中便提及這樣的認同轉折——街友透過學習大眾的主流觀點，認知到自己在社會上是「不合格」的存在，於是學著去應付這樣的眼光，例如，隱匿行蹤、閃躲並降低自身存在感，成為更沒有表述機會與能力的薄弱存在；或者發展出一些自圓其說的說詞，解釋自己在街頭的「自我選擇」與「冒險」。

有些街友可能會表現出一種積極正向、「浪子回頭」的態度，卻未必是發自內心，反而更接近一種「展演」；有的街友則反過頭來，拿著主流的刻板印象來抵毀其他街友，並且切割彼此：「像他這種人就是好吃懶作才淪落到睡街上。我？我不一樣啊，我不是街友，我只是睡了三年遊民收容所。」

以街友為主體的社會設計方案要具體落實，通常是困難重重，因為我們無法期待街友對自身群體產生認同——鮮少有人能「以身為街友為傲」，自然也就難以像許多同樣亟需爭權的群體（如身心障礙者、勞工團體等）一樣，能夠被輕易組織起來。

更甚者，友誼在街友之間除了因自貶而脆弱，也可能因相互取暖而被浪漫化。街頭的生存挑戰之大難以想像，許多街友彼此間因為了解有限且資源匱乏，卻必須相互依存。他們甚至將金錢交換、勞務往來與情感支持，視為忠誠與慷慨的友誼象徵，試圖在彼此身上尋求希望與親密感，因而加深了關係的複雜性。

對徐敏雄來說，社會設計的核心概念是「身分轉化」。為此，他從2015年開始成立手作木工班與收費導覽活動，希望逐步發產出社會企業的營運模式。

手作木工班的重點在於將「街友」的身分轉化為「學員」，並與在地的青年志工「學伴」一起向木工職人學習基本木工技術。他希望在反覆練習的過程中，街友甚至能成為木工課程的「助教」或文創商品的「生產者」。但在推動計畫的過程中，徐敏雄經常因作品品質的要求及街友學員能力與性格的落差過大，陷入發展困難與情緒拉扯的痛苦當中；但也因團隊夥伴不放棄彼此的善意溝通，才逐漸讓許多青年志工在和街友學員在共學與合作的過程中，逐漸放下對彼此的刻板印象，甚至建立友善的關懷關係。

社區導覽培力方案則是將街友培訓成「導覽員」，一方面邀請他們述說自身如何走過人生苦難的生命歷程，並以在地小故事串聯街區景點與萬華在地特色店家。其重點在於導覽員個人故事及在地生活的連結，但是要培訓街友述說自身生命故事卻並非易事。

透過敘說整理自我

徐敏雄在研究中指出，「故事述說」原是藉由對話與自我修正的過程，與外在的人事物建構發展性的關係，進而達到相互瞭解並反省彼此間共同生活的權力狀態，其重點在於進入而非脫離真實世界。然而當自身故事還是一個「現在進行式的傷口」，多數人是不敢或不願開口的，因此就有街友學員便曾在藝術課程中表示：「我只想要畫畫，不喜歡跟別人說自己的故事。」

徐敏雄強調，當我們對自己或他人陳述想法或所期待的關係時，除了在表明過去的自己、複製既有的社會標準，也可能在「宣示未來的自己想與他人維持什麼樣的關係」。亦即，重點不是一個人本質上的自我究竟為何，而是他「期待自己被如何敘說」。如此便能理解，為什麼很多街友都想跳過流浪的經驗，只想讓人看見當下「努力向上的完美自我」。

「對於還沒有妥善安頓自己生命經歷的學員，我們絕不可能強迫他們敘說。」徐敏雄解釋，有些街友還沒準備好敘說，在培訓過程中經常感到恐懼、猶豫，最終能順利上場導覽的學員往往只剩下一半。即使培訓好了，導覽活動當天也可能因身心狀況不穩，只能用一些資料性的東西堆砌，即便如此，徐敏雄仍強調不會要求他們為了賺錢而娛樂別人。因為這個結合自我敘說與在地導覽的設計，其初衷是為了介紹一種有助於安頓自我的說故事方法，而非為了「賣故事」。

如同所有計畫的發展，初心決定了最後的樣貌。對徐敏雄來說，整個行動計畫的關鍵在於培訓的「過程」，而非最後真正上場的導覽。「分享痛苦是一種正面迎戰！我們的初衷是藉由釋放苦痛尋求共鳴與理解，相互支持，並且在重新整理人生的過程中將自我安頓下來。」

Photo Credit: 徐敏雄 徐敏雄帶領遊客參加由經濟弱勢導覽員所做的在地導覽。

重新看待「失敗」

夢想城鄉的夥伴協助街友在自身的故事中，找到值得自我肯定的地方。「這不是為了替對方找藉口、勉強去擠出一些正面、鼓舞士氣的東西，而是要透過傾聽的過程，協助對方重新理解自己的生命。」事實上，街頭的生活揉和痛苦與喜悅、平靜與不安、英雄主義與脆弱情感，卻必須日復一日平淡以對。並非每個人都能撐過，需擁有超乎常人的強韌生命力。也因此，徐敏雄相信要找出每個人故事中發亮的地方，讓不同生命經驗的人有機會藉由自己的故事對他人帶來啟發與力量，這時人們才能慢慢不以單一標準來評量自己或他人的價值。

「即使在失敗中也看得見勇氣。沒有人是完全不值得被愛的，這也是關懷倫理的真義——即使是曾經做錯事的人，錯的行為背後或許也出於好的動機，或來自社會結構的壓迫，需要有人陪著他一起看清處境的兩難。就算其中存在著仇恨，透過理解與安頓，仇恨也可能不再那麼深。」

正因如此，才會與「賣故事」的道路迥異。因為當故事顯得過度誇張時，未必會娛樂到遊客。「我相信每個人最想知道的還是真相，」徐敏雄說：「導覽的參加者未必能分辨故事的真假，但他會知道有什麼觸動了自己。而唯有敘說真實，才能真正觸動別人，也才能對自己產生幫助，聽者也能因此有機會對街友改觀。」

當然，不是每個導覽員都能接收到這樣的苦心。「曾經有學員已經快完成培訓了，卻在最後關頭忽然說他再也不想敘說故事了！我當時挫敗感非常大。」徐敏雄苦笑：「我不是第一次做這樣的培力，但我們徹底檢討，了解到必須把速度放慢，不能趕，不能催。」

「我們靠的不是幾個導覽員，而是一群人所創造的氛圍與感覺。這也是Noddings的關懷倫理所強調——人在關係中成長，人與人的關係是感受性的，而非依靠理性來維繫。」如同夢想城鄉的官網上所寫：「這會是一個失敗不需要被消除或粉飾、差異群體皆能在此卸下被排擠、輕視或嘲笑的恐懼，重新建構生存意義與勇氣的夢想之地。」徐敏雄說，「曾有街友說：『這是我十年來最快樂的時光』，也曾有導覽參加者告訴我，他對街友的觀感有了很大程度的改變。對我們來說，這些回饋就是最重要的改變與關係建立。」

研究來源

徐敏雄(2018/06)。從街友到導覽員：萬華經濟弱勢者培力 課程實踐歷程的個案分析。教育研究與發展期刊，14(2)。 徐敏雄(2015/08/01-2017/07/31)。從逐到築：營造萬華街友與庶民生活文化館之行動研究。科技部 專題研究計畫。

延伸閱讀

本文經人文．島嶼授權刊登，原文刊載於此

原標題：在街頭遇見關懷倫理，發現失敗的勇氣

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航