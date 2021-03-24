勒邦占士的踝傷真的要「無限期」休賽？

勒邦占士（Lebron James）在日前NBA聯賽對鷹隊的賽事發生罕見腳踝意外，官方資訊公佈他「無限期」休賽。大家會奇怪，嚴重傷患如前十字靭帶撕裂都會知道運動員需要約9個月至1年時間康復。為甚麼這次的「高腳踝扭傷（high ankle sprain）」，專家雲集的NBA都沒法提供復出藍圖呢？

我們首先要觀察占士是如何扭傷的：

一般外腳踝扭傷，腳踝是在腳趾踮前的情況下扭傷。受傷的多數是外側的三條連接外腳眼和腳當距骨的靭帶。這類傷患主要是看有多少條靭帶撕裂，從而估算康復所需時間。但「高腳踝扭傷」主要是整條腿在負重時是「鋤頭腳」、腳踝及膝關外展及內旋的外翻狀況發生。（詳見受傷片段第50秒）

較嚴重的傷患，在X光片下已經明顯見到小腿腓骨和脛骨有被撐開和骨折，這些個案反而比較容易處理，因為不論是用腳托還是動手術，在醫生指定時間後拆除腳托後，關節的僵硬程度必定要治療師先用九牛二虎之力去做手法治療，拉開關節囊和不斷增生的疤痕組織﹐到適當時侯開始做復健運動便可。

但在X光沒有骨折，卻在磁力共振下發現連接內外兩側腳眼的「下距腓靭帶（anterior/ posterior inferior talo-fibular ligament）」撕裂，事情就棘手很多了。

Photo Credit: AP / 達志影像

腳踝受傷的處理通常都需要固定關節一段時間，然後慢慢將關節幅度用手法或針對性康復運動撐開。「高腳踝扭傷」的內外兩側腳眼的「下距腓靭帶（anterior/ posterior inferior talo-fibular ligament）」將小腿兩骨末端固定在一起，防止在踝關節背屈時將兩骨距離撐開。當治療師想用治療增加背屈幅度，甚至要將患肢站在地上負重，兩側腳眼的距離會被拉遠，造成關節不穩和痛症，故此有些較嚴重個案需要穿上腳托較長時間（比一般扭傷多兩至四星期）、撐拐杖兼且患肢不能著地才可以促進復原，指定個案還需要重複照X光確定復原進度。離地的時間愈久，隨後所需要復健的時間也會愈長。

如果四星期後兩條小腿骨仍然是在分離狀態，又或者整條靭帶已經完全撕裂，醫生就要決定繼續用腳托固定傷勢還是決定動手術條補兩條下距腓靭帶及用鏍絲固定關節。如果需要手術治療，復健的時間就會更長，更難預計。

「無了期」的原因，似乎是勒邦占士想先用保守療法處理嚴重撕裂個案，但有機會在保守療法失敗後轉往手術台，所以復出日子才如此難以預計。

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回想我也曾經服務過一位遇上同樣傷患的運動員，就算靭帶完全撕裂，我仍然是要為她每天練習和比賽紮個「三吋金蓮」，熬完運動會拿了獎牌才預約骨科醫生動手術，完全顛覆了書本上所謂需要的康復期。

所以，我們可以繼續揣測，甚至期待「大帝」勒邦占士在哪一場季後賽可以復出。至於他在養傷期間會否「再教育」自己一下和中國應該保持一個甚麼樣的關係，就不在今日的討論的範圍裏了。

參考文獻：

de-Las-Heras Romero, J., Alvarez, A., Sanchez, F. M., Garcia, A. P., Porcel, P., Sarabia, R. V., & Torralba, M. H. （2017）. Management of syndesmotic injuries of the ankle. EFORT open reviews, 2（9）, 403–409. https://doi.org/10.1302/2058-5241.2.160084

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