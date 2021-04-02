【台漫】《誰不是米克斯》：「我的爸爸是美軍」，一群在台灣土生土長的混血兒

作者：行人文化實驗室、KOTABAO、黃文信、Litalan 嵐、內角和、愛莫 & 啞忑

繪者：GGDOG、黃文信、笳彧、Litalan 嵐、TEI、RYNB、愛莫 & 啞忑

Photo Credit：行人

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書籍介紹

本文摘錄自《誰不是米克斯MIXED 1951-1979【首刷限量書衣海報版】：美軍在臺灣留下的孩子》，行人出版

作者：行人文化實驗室、KOTABAO、黃文信、Litalan 嵐、內角和、愛莫 & 啞忑

繪者：GGDOG、黃文信、笳彧、Litalan 嵐、TEI、RYNB、愛莫 & 啞忑

你曾想過自己是誰，從何而來嗎？你曾被「我是誰」這個問題困擾嗎？有一群人，他們土生土長，卻因為混血兒的外表被當成異類，經歷過沒有父親的童年、各式各樣的罷凌，他們還找到自我的認同嗎？

「我的爸爸是美軍，所以我有西方人的面孔，但我真的是台灣人啊！」冷戰期間，美國大兵和台灣女子生下的孩子，他們是「美軍混血兒」，台灣估計有上千人。混血的五官是擦不去的烙印，他們身分曖昧、身世特殊，不只是父親缺席而已，混血的基因會一直在血液裡流淌，持續左右著自己和下一代⋯⋯

用我的臉替這段歷史命名，至此我和數千張臉，一同擔負了冷戰悲劇的結果。

麥可和泰瑞是一對混血兄弟，兩人都有張深邃的臉孔，但哥哥麥可的膚色卻比弟弟泰瑞還深得多。麥可童年時期遭逢霸凌、排擠，種種原因之後，選擇離家出走，和弟弟泰瑞斷了聯繫。多年後，即將成為人父的泰瑞，意外接獲早已斷聯的麥可在美國死亡的消息。

泰瑞帶著忐忑的心情前往美國收屍，從警方手上取得哥哥的遺物，包含護照、行李，還有一本使用多年的「筆記本」；潦草的字跡記載了許多人名和訪談內容，而這些筆記都是關於1951-1979年間的生命故事。似乎⋯⋯都和「混血兒」有關係。

泰瑞藉由筆記重新認識哥哥，並且調查他的死因。麥可當初為何要離開台灣？去美國又有什麼目的？這些筆記是要揭露什麼嗎？還有哥哥死亡的真相？他究竟是怎麼死的

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航