《永續時尚，穿出你的風格與價值！》：你知道衣櫃裡的棉製衣物，消耗人類多少年的飲用水嗎？

文：莎拉．克麗基（Sarah Klymkiw）

白金之棉 White Gold

世上高達百分之五十的衣物都是棉質。棉花是一種用途極其廣泛的天然纖維，而不同的纖維編織方式會有不同的名稱，例如，斜紋布、府綢、燈芯絨、全棉平紋布、薄紗布、丹寧布，這些都是不同質感的棉布，還有許許多多不同的種類。你也可能會驚訝地發現，棉屬植物其實非常需要水份，卻通常生長在印度等炎熱而缺水的國家……

讓我們再回頭看T恤。全球每年製造高達二十四億件新T恤，但是平均只有一件衣服製作時需要的棉花，能夠獲得兩千七百公升的充足水份，，這一切得視棉花的生長地點和種植方式而定。水對人類和所有生命來說都是不可或缺的，一般成年人每天需要喝大約兩公升的水，但地球上卻只有百分之一的水適合人類飲用。

你能想像衣櫃裡的棉製衣物，消耗了人類多少年的飲用水嗎？

印度是世界上最大的棉花出口國之一。該國人口共有十二點四億，而種植這些外銷棉花所消耗的水資源，足以讓百分之八十五的人民在一整年中，每天都能使用高達一百公升的水。然而，印度其實有一億多人連安全的飲用水都無法取得。

印度栽種棉花的耗水量遠高於世界其他地區，因為他們沒有開發任何能夠減少耗水量的系統。他們的水污染率也很高，全國使用的農藥有百分之五十都是用在棉花種植的過程中。

不過，目前全球三分之二的有機棉花都產自印度，而由於栽種過程不使用化學物質，有機棉的耗水量也較低。然而，它們僅占印度棉花產量的百分之二而已。

國際藥廠拜耳公司（Bayer）也生產化學農藥和肥料，目前更壟斷了印度百分之九十五的棉花種子市場。這使得當地農人難以取得有機的非基改棉花來種植，以降低耗水量和化學物質。

鹹海怎麼了？ 鹹海（Aral Sea）是中亞第四大內陸湖泊，位於烏茲別克與哈薩克之間，總面積達六萬八千平方公里。一九五〇年代，蘇聯將流入鹹海的淡水河流改道，用來灌溉周圍的棉花田。正是因為這種非永續、工業規模的棉花種植模式，曾經繁榮的漁村如今成了一片鹹沙漠，而鹹海的面積更只剩下以往的百分之十。

棘手的農藥 Pesky Pesticides

廉價棉花的興起，造成了更加密集的工業化種植。偏偏害蟲和昆蟲都很喜歡棉花，大大危害了農人的收成。為了保護棉花，傳統的棉農也越來越依賴化肥和農藥，用以消滅所有可能損害作物的蟲子。此外，現在全世界三分之二的棉花種子都是基因改造的，反而需要更多化肥和農藥來維護。

這些化學物質正在破壞脆弱的生態系統，並危害棉農們的健康。棉花田裡全面噴灑的化學藥劑，沒辦法只針對單一種類的昆蟲或害蟲，而是會傷害所有的蟲子，就連益蟲也難逃一死。土壤中的化學物質還會流入水系統中，污染當地的供水資源。在棉田工作的人以及鄰近居民全都會接觸到這些有毒的農藥，甚至可能造成嚴重的健康問題，比如癌症、神經系統疾病，甚至是死亡。

一起有機吧 我們在超市看到的有機食品，基本上都沒有使用有害的化學農藥或肥料。有機的觀念同樣可以應用在我們身上所穿的衣服。有機農業以傳統方法耕種，和大自然相輔相成，而不是與之抗衡。農人會輪流種植不同的作物，並在休耕時間讓土地休息，確保棉花收成之後，土壤能重新累積重要的養份。這樣的方法能消除耕種過程對化肥的依賴。 了解和分辨哪些昆蟲屬於害蟲、哪些不是，這也是有機栽種過程重要的環節。在棉花田附近種植腰果等植物，來引開害蟲，不去傷害棉花。農人還會使用印度苦楝樹等，萃取其中成分製造天然的驅蟲噴霧。 有機棉花還有許多其他益處，包含栽種過程使用較少的水、有機棉農的薪資也比較高，還能改善勞工與環境的健康。隨著一些服飾品牌開始回應消費者的需求，種植有機棉花也越來越普遍，但目前它們還是只占整體棉花產量的百分之一而已；通常一般棉農至少需要花上三年的時間，才能徹底轉換為有機栽種模式。我們購買新衣服時，可以多加留意官方有機認證，比如全球有機紡織認證標準（Global Organic Textile Standard, GOTS），以及有機含量標準（Organic Content Standard, OCS）。

麻料的魔力 The Magic of Hemp

麻類植物是第一種被紡織成可用纖維的植物之一，可以追溯至一萬多年前。它們也是最多功能的植物之一，可以在各種不同的氣候下生長，並製成紙張、繩子、紡織品、服裝、可生物降解塑料、油漆、絕緣材料、食品和動物飼料。但是大麻的魔力不止於此。這種植物生長迅速，與棉花相比耗水量極低，只需噴灑一點點化學農藥，甚至不必使用，它非常好種，而且還能清除土壤和空氣中的毒素。

儘管大麻用途廣泛，但經年累月下來，它已經過時了。過去亨利八世非常熱愛大麻，甚至通過一項法案，專門處罰拒絕栽種大麻的農民。它也曾是海軍艦船上常用的材料，被用以製作船帆和繩索。美國總統華盛頓（George Washington）和傑佛遜（Thomas Jefferson）都曾經自行栽種大麻，但目前在歐洲與美國，大麻受到許多限制，取得許可的流程十分嚴格，甚至被列為非法。

為什麼會這樣呢？有一種說法是，一九三〇年代時，美國報業巨擘赫斯特（William Randolph Hearst）利用他的權勢和影響力來抵制大麻。因為他投資了木漿及棉籽油，只要大麻被定為非法，便對他的生意極為有利。一九三七年，造紙、木材和化工企業紛紛遊說美國政府禁止種植大麻，禁令頒布的同時，合成纖維與尼龍也被發明出來了。

麻料的全盛期 二次世界大戰期間，菲律賓對美國的大麻供應遭到阻斷（譯註：日本於一九七四年侵入菲律賓），美國的政策於是也大轉彎，不但停止了大麻禁令，更鼓勵農民種植大麻，用來製成戰爭所需的制服及降落傘。 一九六〇年代，麻料衣物再度流行起來，因為這種植物的環境友善價值廣受嬉皮擁戴。後來，隨著人們不再追求穿起來會「發癢」的環保布料，轉而使用合成材質，麻料便不再流行了。現今，中國是大麻的最大生產國，其次則是法國，相關限制也已經逐漸放寬。美國已經通過一項新的法案，種植大麻已不再是非法行為。也許大麻又將迎來下一次全盛時期。

書籍介紹

本文摘錄自《永續時尚，穿出你的風格與價值！：圖解68則關鍵知識和實用技巧，讓你的衣服穿得更巧、買得更少》，漫遊者文化出版

作者：莎拉．克麗基（Sarah Klymkiw）

譯者：劉佳澐

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Photo Credit: 漫遊者文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九