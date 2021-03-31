《潛意識正在控制你的行為》：狗最擅長解讀人類的社會訊號，更勝於我們的靈長類親戚

文：曼羅迪諾（Leonard Mlodinow）

表情與肢體動作，透露出你不想顯露的訊息

開車時曾被其他駕駛比過中指的人就會知道，非語言溝通十分明顯，很容易察覺。

但有時當你的伴侶說：「不要這樣看我。」而你會回答：「不要怎樣看你？」你自以為把真正的感覺隱藏得很好。或者，有時你雖然咂著嘴稱讚另一半做的切達起司烤干貝很好吃，她卻仍回答：「什麼？你不喜歡？」別因此沮喪。倘若連馬都懂得察言觀色，你的另一半怎會不懂？

科學家認為人類能用語言溝通，是非常了不起的成就。但我們也同時具有非語言溝通的能力，而且就算字斟句酌，這些溝通還是會透露更多訊息，甚至出賣我們。許多（甚至大部分）非語言訊息都是自動發生，不受意識控制的，因此這些訊息往往透露出我們真正的想法，但我們卻毫無所覺。我們的手勢、體態、臉上的表情，以及說話時悄悄流露出的態度，都會影響他人對我們的看法。

人類與動物的互動，最能凸顯非語言訊息的力量，畢竟除非你活在皮克斯製作的電影裡，否則非人類動物無法完全理解人類的語言。但很多動物就跟漢斯一樣，對人類的手勢和肢體語言非常敏感。舉例來說，近來研究顯示，只要好好訓練，連狼都可以訓練成彷彿是像有禮貌的熟人，會回應人類的非語言訊號。當然你不會因此就把一匹狼取名「費多」（Fido，譯注：費多是電影《我家有個大屍兄》裡的殭屍主角。片中人類以特製項圈馴服殭屍，當僕人使喚），讓他陪你的一歲小孩玩。但狼的確是非常社會化的動物，牠能回應人類的非語言訊號，是因為狼的群體中原本就充斥著豐富的非語言訊息。狼可以預測、解讀同伴的肢體語言，牠們的許多群體行為，都仰賴這些能力。

因此你若是狼，你會知道當同伴耳朵向前豎起，尾巴上揚，就表示牠在宣示主權；倘若耳朵向後揚，瞇著眼睛，表示牠起了疑心；倘若雙耳平貼，夾著尾巴，則表示牠很害怕。科學家尚未針對狼進行嚴謹的實驗，但這些行為似乎顯示，牠擁有某種程度心智理論的能力。當然，狼依舊不是人類最好的朋友，由狼演化而來的狗才是，而狗最擅長解讀人類的社會訊號，甚至勝於人類的靈長類親戚。

這個發現讓許多人感到非常意外，畢竟靈長類動物更能勝任人類的其他技能，例如解決問題和說謊的能力。這個現象顯示在馴化的過程中，演化篩選出了那些心智狀態更適合陪伴人類的狗兒——這些狗於是得以享用人類的庇蔭和營火。

在這些關於人類非語言溝通的研究中，有個實驗最具啟發，受試對象是一種人類甚少共享住所（如果有也不是故意的）的動物，那就是老鼠。在這項研究中，每個選修實驗心理學的學生，都收到五隻老鼠、一個T字形的迷宮，以及看似單純的任務。T字形迷宮的一邊是白色，另一邊是灰色。老鼠要學會爬向灰色那邊，成功的話就能得到獎賞。學生的任務是要每天給老鼠十次機會，學會到灰色區域取得食物。此外，學生也要客觀記錄下老鼠的所有學習過程。

但其實這個研究的實驗對象是學生，而非老鼠。他們告訴學生，說科學家已經可以培育出擅長或不擅長走迷宮的老鼠品種。一半的學生被告知，他們手上的老鼠是走迷宮的達伽馬（Vasco da Gamas，譯注：達伽馬〔Vasco da Gama〕是史上第一個從歐洲航行到印度的葡萄牙探險家），另一半的學生則被告知，他們的老鼠是科學家培育出的、毫無方向感的老鼠。事實上這種選擇性育種純屬虛構，這些老鼠可以任意互換，大概只有老鼠的媽媽才知道之間的差異。這個研究真正的重點，是要比較兩組「人類」受試者得到的結果，觀察他們的期待是否會影響老鼠的成績。

正面期待不必言傳，就能達到效果

我們顯然可以把這些結果應用在生活或工作上，無論對象是家人、朋友、員工、上司，甚至參加產品座談會的客戶：不管有意或無心，我們都會向別人透露自己的期待，而別人也通常會想滿足我們。無論是否曾說出口，你對大部分有往來的人，多少都有所期待。他們對你亦然。這是我的父母給我的禮物之一：對他們來說，我就彷彿前述的達伽馬老鼠。他們讓我覺得無論我踏上哪一條路，終究都能成功抵達目的。我的父母從不把他們對我的信心掛在嘴邊，但不知怎的，我總是感覺得到，也因此勇氣倍增。

羅森塔爾接著研究我們的「期待」，究竟會如何影響孩童。他的一組實驗結果顯示，就算老師努力一視同仁，他們的期待仍會深深影響學童的學業表現。舉例來說，他和同事請十八個班級的學童完成一項智力測驗，然後讓老師知道結果，但不讓學童知情。研究人員告訴老師，說測驗結果會顯示哪些孩童的天分最出眾。然而老師卻不知道，這些所謂很有天分的孩子，智力測驗的結果並不比一般學童高多少——他們大多只得到中等的成績。老師在不久後評比學生，他們認為跟天賦高的學童比較起來，那些沒被貼上天才標籤的學童，比較不好奇，對學業的興趣也比較低。

八個月後，他們又做了一次智力測驗，結果讓人吃驚，發人深省。通常孩子做第二次智力測驗時，會跟第一次的結果有點差異，一半孩子的成績會稍有起伏，因為每個孩子與同儕比較的相對智力發展，會隨時間改變。這些變異也可能只是隨機發生的。羅森塔爾的確在第二次測驗結果中，看到有些被歸類為「一般」的孩子，智力成績變高了。

但他也發現那些被特別歸類為「聰明」的學童，出現了不同的結果：其中百分之八十的孩子，分數至少增加了十，其中百分之二十「天資聰穎」的學生，智商分數甚至增加了三十以上。只有百分之五的其他學生，智商分數增加了這麼多。這個結果證實，把孩子歸類為「天賦異稟」，果然是最能實現「自我應驗預言」（self-fulfilling prophecy）的方式。羅森塔爾很聰明，他沒有為任何孩童貼上「智商比一般孩子更低」的標籤。遺憾的是，現實生活中這種標籤的確存在，而自我應驗預言應該也會產生另一種效果：學童若被認定有學習障礙，他們的表現也會符合預期。

書籍介紹

本文摘錄自《潛意識正在控制你的行為》，天下文化出版

作者：曼羅迪諾（Leonard Mlodinow）

譯者：鄭方逸

透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

潛意識如何控制我們的行為？

暢銷科普作家曼羅迪諾進行的研究讓我們大開眼界。

例如我們常誤解我們與家人、朋友、事業伙伴的關係，

誤會了投資舉動的原因，甚至記錯了重要的紀念日。

而這些，都與潛意識有關。

我們對政治人物的偏好、對食物的喜好，甚至對所有的選擇判斷，

其實都是意識與潛意識這兩種層次的心智共同作用的結果。

我們清清楚楚知道我們的意識，但潛意識卻是我們無法察覺的。

而且一直到最近二十年，科學家才有足夠的工具能夠探索潛意識。

這方面的研究稱為新潛意識研究，研究的是潛意識如何影響我們的行為。

曼羅迪諾以一貫的風趣幽默，

介紹潛意識研究，解開我們的心智運作之謎，

我們如何與朋友、配偶、同事，甚至陌生人互動，

在過程中，我們會用新的眼光，看待自己與周遭的世界。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航