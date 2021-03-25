兵家必爭之地的越南電商市場，消費者行為其實跟台灣很像？

東南亞市場已經成為近年來的兵家必爭之地，若你覺得台灣內需市場過小，那麼顯然東南亞是一片值得進攻的藍海。東南亞市場的炙手可熱已是不爭的事實，除了龐大的市場（將近6.5億的人口）、同時也是世界上第五大經濟體、中產階級比例也在近年大幅增加，預估到2022年，將有超過美金3000億的可支配收入。

其中，越南的電商未來可期，在東南亞市場中可說是主力。越南電商的未來發展性高，來自於相當年輕的社會群體結構，勞動力齡層幾乎佔了整體人口的2/3，這背後代表的是6400萬15到64歲的壯年人口。通常具有人口紅利的國家，大多網路與智慧型手機普及度低，然而越南除了普及度雙高，群眾也已經建立健全的網購習慣。

以下，我們將進一步從各個層面的數據表現來分享2020年越南電商的現況與值得所有商家參考的南向切入點！

網購頻率年年漲，最喜歡用手機App購物！

Photo Credit: TenMax

在越南網購已經是一件越發普及的大眾活動，且網購的頻率更是年年攀漲，在2019年，綜觀所有受訪者，網購頻率集中在「從未或很少網購（35%）」。然而在2020年，「從未或很少網購」與「一個月一到數次」兩者的板塊關係產生了對調，有超過39%的消費者一個月網購一到數次；而每個月都會網購的使用者更是從2019年的47%一路成長到2020年的61%，可見網購已然成為越南的消費行為不可或缺的一環，其中甚至有22%的消費者每週至少網購一次，非常的依賴網購。

消費者對網購依賴提升的可能原因，就是網購實在太便利了！有將近六成的消費者就表明他們主要使用手機APP網購，相對去年（47%）有大幅的提升；使用行動裝置網頁版電商購物的人則少得多，大約20%。想前進越南的商家們，若資源充足，開發專屬的電商APP，或者將產品上架到熱門的電商平台APP絕對是必要的投資！

疫情對網購影響大，支付方式、網購品項都因而改變！

去年一整年，全球都飽受疫情所苦，大環境的消費行為因為疫情限制有了巨幅改變，而越南雖抗疫有成，其消費者卻也不例外地改變了他們的消費模式。

Photo Credit: TenMax

據調查，越南人最熱衷上網購買的品項依序為「流行服飾」、「化妝品」、「食品及飲料」、「書籍和文具」等。若深入探討疫情的影響，消費者們也表示，考慮到疫情因素，他們更加願意在網路上購買「食品與飲料」、其次是「化妝品」、接著是「運動相關產品」，這點與台灣的狀況十分相似，出於對疫情的恐懼，人們在家的時間增加了，宅經濟的盛行反而為網購的普及推了一把。

Photo Credit: TenMax

除了消費項目的轉移，越南人的支付方式也在過去一年快速進化，擁抱電子支付的人數大大增加。2020年，選擇貨物送到以現金付款的人雖佔了全體3/4，但端看電子支付會驚訝的發現，在2019年幾乎沒有人使用電子支付，卻在2020年拿下了將近一成的使用量，成長將近十倍。除了電子支付，轉賬和信用卡付款等付費選項也都有微幅的增長，推測這與疫情帶來的「社交安全距離」政策，有密不可分的關連，人們選擇遠端付款，來避免與交貨員的實體接觸。

這個變化雖看來是為了抗疫的無奈之舉，然而卻為電子支付打開了一扇大門，讓電子支付的用戶長足提升，而這點將不隨著疫情遠去改變。

大眾最愛「快速到貨」、「低廉價格」，消費行為與台灣人高度相似！

Photo Credit: TenMax

越來越多的越南人嚐到「網購」的甜頭，那麼他們到底受到網購的哪些優勢吸引呢？

據調查，除了更多的品類選擇以及低廉價格外，「配送速度」成為另一項吸引大眾網購的要點。越南電商環境近年進步相當多，克服了交通阻礙，讓貨物更快到消費者手中。然而，任何事一體兩面，網購也不例外，越南人對於網購也同樣有一些不得不說的痛：網購最常帶來不滿意的因素為產品的品質不佳、其次是客服支援的匱乏、還有運費考量等等。

Photo Credit: TenMax

觀察越南消費者的消費行為會發現，在真正掏出錢來消費網上的產品前，他們熱衷於閱讀該產品的消費者評價，同時也會網路比價，可以說是相當懂得聰明消費。值得一提的是，有將近四分之一的人會實地探訪店面，看看這個產品的實際狀態；此外也有四分之一的越南人注重周遭的人看法，會徵詢朋友、同事對品牌或產品的評價。就上述這兩點可知，想推廣越南市場，網路聲量、口碑是鞏固要點，實體通路的佈局也同樣不可忽視。

蝦皮為電商大戶，其他主流電商App跟你想的不一樣！

Photo Credit: TenMax

Photo Credit: TenMax

蝦皮是越南消費者想到電商的主流選擇，但除了蝦皮之外，其他的越南主流網購APP對於台灣人都是生面孔：與蝦皮分庭抗禮的Lazada，以及亦佔有一席之地的TIKI，這三者是越南網購族最慣用的網購平台。為何蝦皮在越南有如此好成績，可能得歸咎於低廉的價格與多樣化的選擇，消費者對於「蝦皮」的品牌印象是「有趣的、帶來優良消費體驗的」。

然而，這不代表蝦皮可毫無後顧之憂的坐穩冠軍寶座，關於「可信度」和「高級」，蝦皮的表現都輸給TIKI，這可能與蝦皮賣家紛雜、貨源混亂有相當程度的關聯，要如何保持價格的競爭力，同時提升貨物品質，是蝦皮的大課題。除了蝦皮的稱霸全場，Facebook以社群媒體的姿態出現在榜上同樣值得觀察。Facebook所提供的商品牆、購物功能，可統稱為社群行銷。社群行銷在越南接受度相當的高，讓Facebook也成為網購時的主流選項之一，這點就和台灣目前的電商環境不同。

東南亞的經濟飆漲有目共睹，然而人人爭想分一杯羹的時候，你是否已經為突圍做了充足準備？想了解更多前進南向的必知訣竅，就持續關注TenMax觀點分享與南向觀測站！

資料來源

延伸閱讀

本文經TenMax騰學廣告科技授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航